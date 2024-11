Este es el rincón medieval más bonito y especial de todo Madrid: a una hora del centro y famoso por su gastronomía

El otoño es una época perfecta para realizar escapadas y viajes. Y que mejores destinos que algunos de los pueblos más bonitos de nuestro país, repletos de encanto y de bellos parajes. Además de ser famosos por sus edificios, sus monumentos o su gastronomía. Y si hay una comunidad que es ejemplo perfecto de estos pequeños rincones es la Comunidad de Madrid.

Uno de los ejemplos más curiosos de esos bonitos pueblos es el municipio de Nuevo Baztán, uno de los rincones medievales más impresionantes de toda España. Un enclave idílico e idóneo para escaparse unos días en esta época tan particular, donde el frío se entremezcla con días cálidos y donde los rayos de sol juegan con las lluvias y con los colores marrones y naranjas de esta estación tan especial.

Por ello, lo mejor para estos viajes exprés es encontrar un pueblo que nos ofrezca paz, tranquilidad, parajes increíbles y una rica gastronomía. Así podremos huir de la masificación, el agobio y el estrés de las ciudades. Todo lo que nos ofrece Nuevo Baztán, una de las maravillas más escondidas de la Comunidad de Madrid y que se encuentra muy bien valorada.

Tanto es así que ha sido declarado Bien de Interés Cultural. Además, se trata de una villa idílica en la que podemos dar largos paseos disfrutando de la naturaleza y de sus bellos campos. Pero también de sus majestuosos palacios y construcciones. Y es que a pesar de ser un pueblo muy pequeño, está repleto de encanto y de belleza.

Sin embargo, Nuevo Baztán no suele figurar en la lista de pueblos más visitados como lo pueden ser Chinchón, Patones, Cercedilla o Rascafría. Por ello, también ofrece la particularidad de ser un rincón no masificado en el que no sentiremos el agobio de otros pueblos más turísticos y plagados de gente durante los fines de semana o los puentes.

Qué ver en Nuevo Baztán

Nuevo Baztán es uno de los pueblos más particulares de Madrid y de España. Es conocido sobre todo por ser una villa fundada por Juan de Goyeneche, quien era un empresario e intelectual navarro que quiso construir un núcleo industrial y agrícola que fuera ejemplo de diseño arquitectónico y de organización social.

Juan de Goyeneche contó con la ayuda del arquitecto José de Churriguera, cuya labor quedó plasmada en edificios como el Palacio de Goyeneche o la iglesia de San Francisco Javier y en todo el trazado urbano de la villa.

Debido a su belleza y a su increíble estado de conservación, uno de los más destacados de la época, fue declarado Monumento Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural en el año 1941. Por ello, desde entonces se consolidó como un destino de interés turístico casi inigualable en la Comunidad de Madrid.

Además, se convirtió en un pueblo que atrajo a decenas de artesanos y trabajadores gracias a que allí se localizaron numerosos talleres de vidrio, tejidos y papel. Y actualmente, se realizan visitas guiadas que permiten a todos los viajeros revivir toda la historia de este maravilloso pueblo, sobre todo descubriendo su arquitectura barroca y medieval. Por si fuera poco, forma parte de la red de Pueblos Más Bonitos de España, erigiéndose así como lugar único y reconocido para visitar.

Entrada a la Plaza de las Fiestas en la Plaza de El Secreto. iStock

Recorriendo sus calles y sus principales rincones podemos retrotraernos hasta el siglo XVIII, conociendo sobre todo el estilo de vida de la época, marcado por sus casas de piedra y por sus plazoletas tan típicas. Toda la villa se encuentra rodeada de frondosos bosques y de rutas para disfrutar de la naturaleza. Además, es un pueblo que le da gran protagonismo a la cultura.

Allí se celebran recreaciones históricas, mercados tradicionales y festividades en honor a San Francisco Javier. Todas ellas muy seguidas por la población de este pequeño municipio y de los territorios aledaños, los cuales acuden en masa disparando los poco más de 7.000 habitantes que allí viven. Este particular municipio, ejemplo perfecto de urbanismo, también es conocido por el protagonismo y la calidad de su gastronomía.

Y es que Nuevo Baztán es un compendio perfecto de las maravillas de la gastronomía castellana, con el cordero como plato estrella y como gran reclamo para todos sus visitantes. Además, también destacan dentro de sus productos más típicos sus quesos y verduras, los cuales suponen el acompañamiento perfecto para los guisos de la zona.

Y dentro de esta increíble gastronomía, para el postre podemos probar suerte con algunos dulces propios de Nuevo Baztán como los repápalos, un dulce elaborado con vino y canela, o las puches, un tipo de gachas dulces que se comían tradicionalmente durante la noche de Todos los Santos.