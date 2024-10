Ni Toledo ni Segovia: el rincón a 30 minutos de Madrid famoso por su gastronomía y donde comes por sólo 10,50€

España es un país que destaca por muchos factores respecto al resto del mundo. Sin embargo, uno de los que más llama la atención es su calidad gastronómica. Y es que en cualquier punto de nuestro país se pueden degustar auténticos manjares. No obstante, una zona en la que podemos reunir en un sólo lugar todas estas maravillas culinarias es Madrid.

La capital, y casi toda la región, también es ejemplo perfecto de una increíble gastronomía y de una oferta de lo más variada, encontrando calidad y buenos precios a partes iguales. Sin dar un sólo paso podemos disfrutar de una gran mariscada, de una rica paella o de las maravillas de la cocina andaluza o extremeña.

La enorme competencia que hay en Madrid provoca que sus municipios cercanos se nutran de todas estas fuentes. Y así podemos encontrar algunos pequeños pueblos y localidades que se han ganado una gran fama en el mapa culinario nacional. Uno de los mejores ejemplos es Mejorada del Campo.

Si vives en Madrid o estás cerca, un gran plan de fin de semana, o incluso de una tarde, es pasar por este municipio que con el paso de los años se ha convertido en una joya gastronómica. Además, se trata de una ciudad en la que podemos comer por muy poco dinero y que esconde otras maravillas como uno de los monumentos más curiosos y extraños de toda España.

Desde la catedral de San Justo, considerado como uno de los monumentos más excéntricos de Europa, hasta su enorme oferta gastronómica. Las maravillas de Mejorada del Campo no se acaban a pesar de que sea uno de los pueblos menos conocidos por el turismo nacional.

¿Dónde comer en Mejorada del Campo?

Mejorada del Campo es un municipio que tiene poco más de 23.000 habitantes y que se sitúa al este del área metropolitana de Madrid. Se trata de una localidad en la que residen muchas personas que trabajan o que tienen obligaciones en la capital, pero que prefieren tener su día a día más social y familiar lejos de las aglomeraciones de la gran ciudad.

Lo que muchas personas no saben es que Mejorada del Campo tiene una oferta gastronómica muy rica, pero a precios muy asequibles. Entre sus principales restaurantes se encuentra El Fogón de Manolo, muy conocido por todos los habitantes de la zona y que goza de muy buena opinión entre todos sus clientes. De hecho, todas las valoraciones que tiene son muy reseñables.

Este es un lugar ideal para disfrutar de la gastronomía local, pero sin gastar casi dinero, ya que su completo menú del día está a tan sólo 10,50 euros. Si pasamos por este establecimiento, no podemos irnos sin degustar su exquisito arroz con bogavante, conocido en todo Madrid y que nada tiene que envidiar a los restaurantes de alta cocina de la capital.

Por si esto fuera poco, para aquellos que busquen un plan con la comida como protagonista, pero en un tono más informal, Mejorada del Campo celebra cada año su ruta de la tapa. En ella participan la mayoría de los bares de la ciudad donde ofrecen todas las virtudes de la gastronomía local. Algunos como el Atenas son de los más famosos y buscados.

¿Qué visitar en Mejorada del Campo?

Mejorada del Campo es un pueblo muy conocido por su gastronomía. Sin embargo, lo es aún más por poseer uno de los monumentos más extraños del mundo. Un edificio que pocas personas entienden y comprenden, pero que atrae a cientos de turistas y curiosos hasta sus muros.

Se trata de la catedral de San Justo, la cual fue construida casi en su totalidad por una única persona. Además, está hecha con materiales reciclados y su construcción llevó a este buen hombre más de 60 años. Esta obra comenzó como una promesa a la Virgen del Pilar en el año 1961 y terminó siendo una majestuosa edificación de 4.700 metros cuadrados que incluye una iglesia, sacristía, cripta, y hasta una biblioteca.

La catedral de San Justo por dentro.

Esta catedral guarda una similitud con una de las iglesias más famosas de España, la Sagrada Familia, y es que aún no está terminada. Su peculiar belleza y su particular historia atraen a miles de personas cada año. Fue construida sin planos y con elementos tan variados como neumáticos, bidones de gasolina o ladrillos reciclados.

Dicha iglesia, cuyo nombre es popular, no se encuentra dentro del mapa de templos de España, ya que no está consagrada. Sin embargo, no deja de ser un símbolo de Mejorada del Campo que combina fe y excentricidad.