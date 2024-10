Así es el outlet que triunfa en Madrid con ropa de Guess y Calvin Klein: prendas de segunda mano por sólo 1 euro

Ir de compras es uno de los hobbies preferidos de los españoles. Sin embargo, a nadie le gusta pagar de más por sus artículos. De hecho, cuando encontramos una 'ganga' en alguna tienda, el placer que recibimos es doble, siendo incluso mayor el de encontrar un producto que nos enamora a muy bajo precio incluso por encima de la nueva adquisición.

Por ello, en los últimos tiempos, uno de los negocios que se ha puesto más de moda son las tiendas outlet. Esos establecimientos en los que encontramos auténticas oportunidades a precios muy reducidos. De hecho, los mayores expertos en este tipo de movimientos son capaces de encontrar tiendas en las que podemos llevarnos productos de primeras marcas por precios tan ridículos como un euro.

Esto es lo que sucede, por ejemplo, en la tienda Crazyday Moda, situada en la calle del Trueno de Leganés. Allí podemos encontrar productos de firmas tan importantes como Shein a precios realmente irrisorios. Sin embargo, en esta ocasión no venimos a hablar de este conocido outlet, si no de otro que incluso superaría este espectacular descubrimiento.

Nos referimos a una tienda de ropa presente en la calle Tucumán 48 de Madrid. Esta tienda, que se llama 'Mil Modelitos', es conocida por tener algunas de las marcas más exclusivas del mercado como Guess o Calvin Klein. Sin embargo, lejos de lo que pueda parecer, podemos encontrar prendas de estas firmas a precios muy bajos.

Además, este outlet situado en plena capital nos ofrece la posibilidad de renovar nuestro armario por un puñado de euros, ya que hay prendas de segunda mano en perfecto estado por 1 euro. Pero si no queremos ropa que ya haya sido usada por otras personas, podemos encontrar productos totalmente nuevos por sólo 3 euros.

¿Cómo es el mejor outlet de Madrid?

Este outlet ha sido dado a conocer por la influencer lasis.si y es que ella misma ha ido hasta esta tienda para comprobar que todas las maravillas que cuentan sobre ella son ciertas. Y por ello, ha decidido hacer un vídeo para ponerlo en conocimiento de todos sus seguidores, casi 100.000.

Esta creadora de contenido asegura haber descubierto una tienda que para ella es la mejor de todas en las que ha estado. Y lo es por la calidad de la ropa que ha encontrado a precios muy razonables. De hecho, ella misma se muestra probándose diferentes prendas que se pueden encontrar desde tan sólo 1 euro en el caso de que sean de segunda mano.

Sin embargo, también podemos encontrar ropa totalmente nueva por sólo 3 euros. Y si buscamos primera marcas, podremos hallar 'gangas' por tan sólo 10 euros. Por ello, ofrece oportunidades para todos los gustos y para todo tipo de clientes. Además, tal y como demuestra esta influencer, podemos encontrar productos de firmas como Zara, Bershka, Blanco, Guess, Calvin Klein, Sfera, Bimba y Lola, Levis, Gap o Adidas.

Esta tienda, que se conoce bajo el nombre 'Mil Modelitos' se encuentra en la calle Tucán 48 de Madrid, en el distrito de Carabanchel. Esta es una tienda de compra y venta de artículos de segunda mano, principalmente, que nació en el año 2011 y que está especializada en prendas propias de outlet y destockajes.

Además, esta tienda guarda una particularidad y es que podemos encontrar ropa de lo más extraña, incluso vestidos de novia. Pero también bolsos de grandes firmas, zapatos, vestidos de fiesta y complementos. Además, este espectacular outlet que se ha convertido en todo un éxito para muchos usuarios de Madrid cuenta con sus propias redes sociales, especialmente en Instagram, donde se pueden consultar muchos de sus productos. Pero también cuenta con su propio portal web.

Sus horarios de apertura son de lunes a sábado, de 10:00 a 14:00 horas por la mañana y de 17:00 a 20:30 por las tardes. Por lo tanto, el domingo es el único día que no podemos ir a visitarla. Pero lo mejor de todo es que no sólo podemos ahorrarnos un dinero comprando en esta tienda, sino que también podemos sacarnos unos euros al llevar la ropa que ya no usamos y de la cual queremos desprendernos. Y lo mejor de todo es que nos pagan en el acto.