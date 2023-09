La hamburguesa de Messi llega a Madrid: inspirada en su infancia y sólo se puede comer hasta diciembre

Con su llegada al Inter Miami el pasado mes de julio, Lionel Messi anunció su nueva gran colaboración con Hard Rock. El astro del futbol ya no da nombre solo a una camiseta, ahora también es inspiración de una nueva hamburguesa de pollo. Bajo el nombre de 'Messi Chicken Sándwich', este plato que ha tenido un gran éxito en otros establecimientos de la cadena fuera de España, llega a Madrid.

El nuevo menú 'Creado para ti por Leo Messi ' de Hard Rock. Hard Rock Hotel Madrid

El nuevo plato, incluido en su menú 'Creado para ti por Leo Messi', es una hamburguesa de pollo crujiente, que rinde homenaje a la legendaria milanesa que tanto le gusta al jugador argentino, y que se presenta en un pan artesano tostado con queso provolone fundido, alioli de hierbas, tomate, rúcula; todo ello acompañado de patatas fritas sazonadas.

El anuncio de la colaboración con el futbolista argentino llegó a través de la cuenta de Instagram de Messi, donde subió un anuncio de televisión con emisión a nivel mundial, dirigido por Marco Grandia y la agencia Yes, We'reOpen, titulado Something New is Cooking.

Esta novedad que se une a la carta del Hard Rock Hotel Madrid, ubicado en el número 17 de la Ronda de Atocha, no solo está inspirado en una de las comidas favoritas de Messi, sino también en su infancia.

"Estoy encantado de traer los sabores de mi país al mundo, con el lanzamiento de mi propia hamburguesa de pollo, inspirada en uno de mis platos favoritos, la milanesa. Estoy deseoso de que mis seguidores de todo el mundo prueben uno de mis platos favoritos de la infancia que todavía me hace sentir como en casa, no importa en qué parte del mundo esté", explica el futbolista.

El 'Creado para ti por Leo Messi' se puede probar en el Sessions, el restaurante americano dentro del céntrico hotel, por 18,99 euros. No obstante, esta hamburguesa no se quedará permanentemente en la carta, ya que solo podrás disfrutarla hasta final de año.

La segunda hamburguesa de Messi

No es la primera acción de Messi con las hamburguesas, el jugador ya había llevado a cabo una colaboración con Hard Rock, puesto que en marzo de 2022 presentó la llamada 'Messi Burger'. Este plato tuvo su origen en el 50 aniversario de la marca, de la cual es embajador.

Esta hamburguesa era la clásica de res, acompañada de chorizo, queso, cebolla, tomate, lechuga y salsa y en su momento resultó la imagen principal para la Hard Rock.

