Así es el próximo Patrimonio de la Humanidad que está cerca de Madrid: un paisaje con cañones y gargantas.

Cada cierto tiempo tiene lugar una reunión en la que se declaran lugares, edificios o monumentos como nuevo Patrimonio de la Humanidad. Una situación en la que varios países hacen sus propuestas de los que consideran los lugares más espléndidos de su territorio y que merecen este reconocimiento.

Durante esta semana se está celebrando en Riad (Arabia Saudí), la 45ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Una reunión que durará hasta el día 25 de septiembre y donde se tomará una decisión muy importante para el legado cultural y natural de la humanidad.

En concreto, España ha llevado como propuesta a esta reunión un lugar que se encuentra muy cerca de Madrid, ¿quieres saber de qué sitio se trata? Y ¿cómo visitarlo?

No obstante, hay que tener en cuenta que hasta que no termine este encuentro, no se va a conocer el que será el nuevo Patrimonio de la Humanidad, elegido entre todos los países que se han presentado.

¿Cuál es el lugar propuesto como Patrimonio de la Humanidad que está cerca de Madrid?

La 45ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO se está celebrando durante esta semana y durará hasta el 25 de septiembre. Durante estos días se decidirá el edificio, monumento o paraje natural que será nombrado como nuevo Patrimonio de la Humanidad.

Ante esta reunión, cada país ha propuesto los que considera que son sus mejores joyas arquitectónicas y paisajes dignos de merecer este premio. En concreto, España ha propuesto para esta edición un paraje espectacular con cañones y gargantas. Se trata del 'Paisaje dulce y salado' de Sigüenza y Atienza, en la provincia de Guadalajara.

Este increíble paisaje se extiende desde el Parque Natural del Acantilado de Río Dulce hasta Atienza. Sin duda, una ubicación que se encuentra cerca de Madrid, ya que, está a una hora y media de la capital. Por lo que supone una gran oportunidad para los madrileños visitar este paraje natural lleno de encanto, que podría llegar a ser el próximo Patrimonio de la Humanidad, si finalmente sale elegido.

Al presentar esta candidatura se ha realzado la gran relación que existe entre los habitantes de la zona y este lugar, debido a que se trata de un espacio cuyo origen está en la Edad Media.

Además, otro de los encantos de esta zona es que se encuentra rodeado de algunos de los pueblos más bonitos de España, como es el caso de Sigüenza y Atienza.

Un paraje único en el que conviven el agua dulce y salada

Parque Natural del Acantilado de Río Dulce.

El 'Paisaje dulce y salado' de Sigüenza y Atienza, como su nombre indica, cuenta con una gran peculiaridad. El motivo es que la convivencia del agua dulce y salada en un mismo lugar ha producido una hidrografía única. De esta forma, mientras que el río Salado deja su huella en el paisaje, el río Dulce fluye a través de calizas y areniscas, creando un paisaje espectacular con cañones y gargantas.

Otro de los motivos por los que se ha propuesto este paraje a la candidatura de próximo Patrimonio de la Humanidad es su riqueza salinera. Esto se debe a que en las cercanías de Sigüenza se encuentran las Salinas de Imón, que fueron muy famosas y tuvieron su mayor esplendor durante la Edad Media y la Edad Moderna.

