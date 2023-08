Este es el pueblo medieval cerca de Madrid mejor conservado de España: tiene una catedral de estilo gótico

Si durante el mes de agosto no te has podido ir de vacaciones y has tenido que quedarte en la ciudad de Madrid, te proponemos una escapada de fin de semana que te va a ofrecer la oportunidad de disfrutar de un pueblo lleno de encanto, que se encuentra cerca de la capital.

En concreto, se trata de un pueblo que es de origen medieval y que está muy bien conservado. Además, otro de los puntos fuertes de este lugar es que cuenta con una gran oferta gastronómica, cultural y natural.

Sin duda, el mes de agosto, es una buena época para conocer nuevos lugares que se encuentran cerca de Madrid. Sobre todo, para aquellos ciudadanos que no se han ido de vacaciones, se presenta como una alternativa perfecta para escapar de la capital durante el fin de semana.

[Este es el pueblo más bonito de España a sólo una hora de Madrid: perfecto para una escapada en primavera]

Si quieres saber de qué pueblo se trata y dónde se encuentra este municipio, que es único, ya que, es el pueblo medieval mejor conservado de España, a continuación, te lo contamos.

¿Cuál es este pueblo medieval cerca de Madrid?

Este verano, tienes la oportunidad de disfrutar de una escapada única y muy cerca de Madrid, que te va a permitir disfrutar además de una gran apuesta gastronómica, cultural y natural.

Se trata del pueblo de Sigüenza, ubicado en la provincia de Guadalajara, a una hora y media de Madrid. Además, este municipio está cargado de historia, ya que, se trata de un lugar habitado desde el Neolítico y el Paleolítico. Asimismo, se trata de una villa medieval que destaca por su buen estado de conservación a lo largo del tiempo.

[Este es el pueblo más pequeño de la Comunidad de Madrid: está en un increíble entorno natural]

Asimismo, esta ciudad ha sido testigo del paso de diferentes culturas por sus calles, como son los celtiberos, romanos, visigodos y árabes. No obstante, este pueblo de origen medieval destaca por uno de sus monumentos, que es el más conocido del municipio.

Desde este pueblo, también se puede disfrutar de un increíble entorno natural, debido a que se puede ver el paso alto de Henares y los valles de los ríos Dulce y salado.

Sigüenza, el pueblo medieval mejor conservado de España

El pueblo de Sigüenza cuenta con un castillo de estilo altomedieval que está construido en el siglo XII. En la actualidad, es un Parador Nacional, por lo que algunas zonas se pueden visitar y también es posible pasar la noche en este castillo como huésped, pero hasta el siglo XIX fue residencia de obispos.

[Este es el pueblo de Madrid que está entre los 25 más bonitos de España]

Otro de los atractivos de este castillo son sus murallas, además de que la historia cuenta que en este lugar estuvo confinada durante cuatro años Doña Blanca de Borbón ya casada con Pedro I.

Uno de los puntos más destacados de este pueblo medieval, que es el mejor conservado de España, es su catedral de estilo cisterciense o primer gótico. Debido a que las portadas de la fachada principal, los pilares de la nave central y varios muros de la catedral son de estilo románico.

En concreto, esta catedral también destaca por contar con el sepulcro de 'El Doncel de Sigüenza', que era miembro de la familia de los Vázquez de Arce, caballero de Santiago, que murió en la guerra de Granada.

Otro de los puntos del pueblo de Sigüenza que más llama la atención y que también hay que visitar son La Plaza Mayor, el Barrio Humanista, en la casa Plateresca o el Palacio Episcopal.

Sigue los temas que te interesan