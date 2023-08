La cafetería otaku que triunfa en Sol: camareras 'maids', crepes de Hello Kitty y cafés de Pikachu

La cafetería otaku que triunfa en Sol: camareras 'maids', crepes de Hello Kitty y cafés de Picachu

No hay nada más 'kawaii' (adjetivo japonés traducido como 'mono' o 'bonito') ni otaku que un café de gatito o un Pikachu, un crepe de Totoro o un gofre de los colores del arcoíris.

Kawaii Café, entre la Plaza Mayor y Sol, es la cafetería más 'cute' de todo Madrid donde tomar una merienda de color. Sus dulces son tan adorables que te dará pena comértelos y no podrás evitar subirlos a tu Instagram.

349225707_964297344961749_3938276078951215366_n

En sus paredes puedes encontrar personajes de anime, como Kuromi o Hello Kitty, ya sea en su esquina repleta de peluches o en sus paredes llenas de cromos manga o graffitis que decoran pomposamente el local. Por otro lado, las mesas las adornan los dulces de color de rosa y arcoíris, y las bebidas azules y verdes. Como indican desde Kawaii Café: "Adoramos los arcoíris".

Desde su apertura, las largas colas en la entrada, sobre todo los fines de semana y festivos, se han convertido en una tradición. Por eso, animan en sus redes sociales, con más de 17 mil seguidores, a que las eviten visitándolos entre semana.

Además, cada rincón del café es un lugar ideal donde hacerse fotos adorables y forma parte de la experiencia de visitar el café, porque ofrecen cestas con diademas de orejas de gato y otros accesorios.

[¿A qué sabe el helado 'Oso y el Madroño'? La heladería 'estrella Michelin' que lo vende en un mercado]

Las camareras 'maid' (con el tradicional traje de sirvienta) suelen llevar orejas de gato y pelucas de colores. Al personal no se le puede hacer fotos sin su permiso, algo típico también en los 'maid' café de Akihabara, el barrio de Tokio famoso por estos locales.

Como cuentan los propios dueños del local, África Peco y Joaquín Collazo, en la cuenta de Instagram de la cafetería, su trabajo soñado no existía en España, y cansados de teletrabajar frente a un ordenador, querían un trabajo de cara al público: "Así que me hice empresaria con 23 años y lo hice realidad. Ahora mi vida es ser 'maid', trabajar con mi novio y llevar una empresa", cuenta Peco.

De esta manera, el 23 de julio de 2022 abrió en la calle Felipe III, 4, Kawaii Café y desde entonces sus mesas no han estado nunca vacías. A lo que añaden que, no por eso, no ha sido muy complicado y duro. Cuando empezaron tenían 22 y 23 años y ni el arrendatario del local, ni el banco, ni los proveedores confiaban por sus edades en que el proyecto progresara.

Dulces adorables

En su carta hay todo tipo de dulces y bocados salados que van desde los 3 hasta los 11 euros. Desde bowls de batidos; gofres de unicornio, arcoíris o matcha; crepes de Lacasitos o el del monstruo de las galletas; tostadas saladas y dulces de crema de cacahuete; bagels salados; y sándwiches fríos. Además de tartas, brownies, cookies, cupcakes, berlinas y bollería. Algunos tienen opciones veganas. El precio medio por persona es de 8 euros.

[Cinco jardines secretos en Madrid para huir del calor abrasador]

Su postre más vendido son las tortitas con formas de ositos rellenos de Nutella. Las de fruta, de color rosa, también gustan mucho. A su vez, tiene extravagancias como el Raimbow Cheese Sandwich, 'el sándwich de queso más cute que verás', aseveran en su carta.

La propuesta líquida está formada por cafés, frappés y superlattes, infusiones y tés, refrescos, batidos de helado, zumos naturales, cervezas, cocktails y bebidas coreanas, con y sin alcohol. Asimismo, hay menús de brunch (17,90 euros), desayunos y meriendas, como el 'Super cute' o el 'Goloso', con precios comprendidos entre los 3,60 hasta los 8,90 euros. Entre semana son más económicos.

Desde la cafetería anunciaron hace cuatro meses que están preparando la apertura de más locales por el resto de España. "No os vamos a mentir, no nos esperábamos tan buena acogida. Ahora nos preguntáis mucho si hay algún Kawaii Café en Barcelona, Valencia, Zaragoza... y nos gustaría llegar a todos vosotros".

Kawaii Café Dirección: calle Felipe III, 4 / Metro Sol. Precio medio: 8 euros.

Sigue los temas que te interesan