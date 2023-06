El auténtico helado italiano que triunfa en Madrid con un Solete Repsol lo vende una siciliana junto a Ópera

Hace ya 6 años que el matrimonio formado por la siciliana Rossana y el madrileño Juan decidieron dejar Berlín y sus trabajos en marketing y diseño del producto para abrir Zúccaru, una heladería italiana en pleno centro de Madrid.

"Recuerdo cuando al principio en Madrid no había cannoli o nuestros clientes no sabían lo que era la granita, o les costaba entender que hubiera queso ricotta en un postre", recuerda con cariño Rossana Dell'Utri, dueña del pequeño, "refrescante y acogedor" local ubicado en la Plaza de Ramales. También cuenta con otra pastelería más en la calle Palafox, 20, en Quevedo.

La única condición para crear Zúccaru en España era que Rossana pudiera conectar con sus raíces para no olvidar su tierra. "Poco a poco hemos educado los paladares curiosos a la cultura gastronómica siciliana".

Cannoli de Zúccaru. Zúccaru

El resultado ha sido una heladería donde sirven brioscia con gelato, cannolis y otros originales dulces traídos desde Sicilia; motivo por el que le han dado este miércoles 28 de junio un Solete de Verano de la Guía Repsol. Además, tienen helados, café, granita, sorbetes, batidos y el sabor de la casa lleva manzana, limón, apio y albahaca.

Zúccaru no tiene obrador propio por la falta de espacio. Por eso, los dulces los traen directamente desde una pastelería en Palermo. A su vez, lo que le da el sabor italiano a todos sus productos son los alimentos con denominación de origen de Sicilia. "Nuestro pistacho lo llaman el oro verde porque es D. O. que se cultiva en las laderas del volcán Etna, la avellana es de Piamonte, la almendra, de Catania...", enumera Dell'Utri.

[Dabiz Muñoz revela su pastelería favorita en Madrid: estas son sus increíbles palmeritas]

Si no es necesario importarlo de la isla, el producto es, en la medida de lo posible, cien por cien local de la Comunidad de Madrid, como los lácteos y algunas frutas.

Todo esto en una gama de precios que rondan desde los 3 euros hasta los 4,50 euros. A no ser que pidas en navidad su siciliano panettone de kilo o una gran caja de cannoli, que ya son precios más elevados.

Su tienda de calle Palafox, 20. Zúccaru

Su gelato

Con la llegada del verano a la capital, Zúccaru tiene más de 40 sabores de helado para elegir, de los que siempre hay una docena en tienda. La mayoría son sin lactosa, veganos y muchos sin gluten.

Pistacho, avellana, almendra, chocolate, tiramisú, mascarpone con higos, tarta de queso o frutas de temporada son algunos de sus gelatos. "A veces me preguntan por qué los helados de fruta no tienen el mismo color siempre o más vivo y es porque no llevan ni conservantes ni colorantes", son las explicaciones que suele tener que dar la dueña de esta heladería a las personas que se acercan a su mostrador.

Los gelatos están hechos en Madrid al más puro estilo italiano. "Nos lo hace un italiano con cremas de leche madrileña, en vez de con nata, que es lo que lo convierte en un gelato", indica Dell'Utri.

Su empleada Alejandra con uno de sus helados. Zúccaru

Italia en toda España

No sólo puedes degustar un dulce auténtico de Sicilia junto al Palacio Real, sino que Zúccaru desde la pandemia llega a toda España. Un 20% de sus clientes, muchos italianos, son de diferentes partes del país. "Tenemos el kid de cannoli que enviamos para que lo rellenen de ricotta ellos mismos y así lo coman fresco, y nos envían vídeos haciéndolo", explican desde Zúccaru.

Además, tienen servicio de cáterin para eventos y bodas. Muchas de ellas de italianos que se van a casar en España pero que quieren tener algo de su país.

6 años después, su clientela ya sabe lo que es un cannoli, la granita e incluso se atreven a probar los dulces que toman los protagonistas de la serie italiana Comisario Montalbano. "Somos una pequeña embajada de Sicilia", concluye Dell'Utri con ilusión.

Sus brioscia con helado. Zúccaru

20 Soletes en Madrid

La Guía ha otorgado 300 soletes a chiringuitos, heladerías, bares, cafeterías, restaurantes, vinotecas y cocinas de comida rápida, en los que dedicarse a gozar de la vida, apuntan desde Repsol. En la Comunidad de Madrid han sido 19 los establecimientos de restauración que han ganado el premio, sin contar con Zúccaru. En la capital, los afortunados han sido el Gran Café El Espejo, el Café de la March, la Taberna Griega, Napoli, Las Margaritas, Delic, N2 Lab, Sani Sapori, Mamá Elba, La Conserva, Santa Eulalia Pâtisserie, Poncio by Willy Moya, Bareto Madrid y Hermanos Vinagre.

En Pinto, Panpintao. En Pozuelo de Alarcón, Aguirre y Nepo Café. En Getafe, Monroebakes. Finalmente, en El Bolao, El Refugio de Oria.

Sigue los temas que te interesan