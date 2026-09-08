Ayuso premia el esfuerzo: matrículas de FP gratis para los alumnos con sobresaliente y de 200 euros para los de notable

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, junto a la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, en su visita al colegio CEIPSO Andrea Casamayor de Paracuellos de Jarama en el inicio del curso escolar 2026-2027. CAM

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Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid ofrece matrícula gratuita en FP de Grado Superior a estudiantes con sobresaliente y un 50% de descuento (200 euros) para los que obtengan notable. Se pone en marcha el programa 'Aprende Leyendo' para mejorar la comprensión lectora de alumnos de 2º de Infantil a 3º de Primaria en centros públicos. El curso comienza con récord de docentes: 68.899 en la pública y 26.603 en la concertada, sumando 95.502 profesores en centros sostenidos con fondos públicos. La región invertirá 1.240 millones de euros en climatizar y mejorar la eficiencia energética de 1.400 centros educativos, además de destinar 278,8 millones en becas y ayudas al estudio.

Lejos quedaron ya las vacaciones. Este lunes han vuelto a las aulas los niños de Infantil y Primaria y este martes lo hacen los de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. En total, 1.251.281 niños y adolescentes que han empezado el nuevo curso en todos los centros de la región sostenidos con fondos públicos.

Estos últimos lo hacen con una novedad, y es que este curso el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha decidido premiar el esfuerzo.

Por ello, la matrícula será gratis para los estudiantes que accedan al Grado Superior de Formación Profesional con una nota media de sobresaliente (nueve o diez) o matrícula de honor.

Además, los que alcancen unas calificaciones de notable (siete u ocho) dispondrán de una bonificación del 50%, de forma que solo tendrán que pagar 200 euros. "La eliminación del pago de tasas busca premiar el esfuerzo académico y reforzar la equidad en el acceso a la formación", señalan desde el Ejecutivo autonómico sobre esta nueva medida.

De esta forma lo ha recordado Ayuso este lunes con el inicio del curso 2026-2027, en el que ha visitado el colegio público de Infantil, Primaria y Secundaria (CEIPSO) Andrea Casamayor de Paracuellos del Jarama. Una medida que ya avanzó la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, la semana pasada durante el consejo de Gobierno al presentar el informe sobre la vuelta a las clases.

Más becas y profesores

Ayuso, durante el estreno de este nuevo curso, también ha anunciado algunas novedades más. Una de ellas es el programa 'Aprende Leyendo', dedicado a reforzar la comprensión lectora de los alumnos en las primeras etapas educativas.

“Los profesores cada vez más dan la voz de alarma y nos lo dicen: están llegando a la facultad muchos alumnos con carencias, sin hábito de lectura profunda y con grandes dificultades para afrontar un texto complejo”, ha explicado la presidenta.

Comenzamos el curso con novedades:



Nuevo refuerzo de la comprensión lectora y las matemáticas.



También, inversión histórica para climatizar colegios e institutos.



Matrículas gratuitas o al 50 % para los alumnos que más se esfuercen.



Protección de la concertada.



Colegios… pic.twitter.com/yWSqolOJpk — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 7, 2026

Así, el programa beneficiará a los escolares de 2.º de Infantil a 3.º de Primaria en los centros educativos sostenidos con fondos públicos. Desde los 4 años contarán con un seguimiento personalizado que incluirá un diagnóstico sobre su competencia lectora (fluidez, vocabulario, comprensión oral o memoria verbal) que se irá renovando en cada curso.

Esta medida permitirá realizar una detección temprana de posibles dificultades en la lectura, con un plan individualizado de mejora para cada niño que esté por debajo del nivel.

Para su puesta en marcha, los maestros recibirán una formación específica y continua que garantice un enfoque común y práctico. Estos cursos dotarán a los docentes de las herramientas adecuadas para detectar e intervenir ante las dificultades que puedan presentar sus alumnos en esta competencia imprescindible para el aprendizaje.

Asimismo, este año escolar se inaugura con "récord de docentes", con un total de 68.899 profesores en los colegios e institutos públicos madrileños, 1.280 más que el pasado curso. Una cifra a la que sumar otros 26.603 de la concertada, por lo que el número total en centros sostenidos con fondos públicos alcanza los 95.502.

Por otra parte, Ayuso ha asegurado otra partida de inversión para mejorar la climatización, la eficiencia energética y la accesibilidad de los centros educativos públicos de toda la región, una medida que beneficiará a más de un millón de alumnos. En concreto, 1.240 millones de euros para cerca de 1.400 colegios, institutos, escuelas infantiles y casas de niños.

Además, este año comienza con más becas y ayudas al estudio, que alcanzarán una inversión de 278,8 millones de euros. Ayuso ha subrayado que los beneficiarios de las becas comedor se han incrementado un 14% hasta llegar a los 135.600 beneficiarios, 16.600 más que en septiembre de 2025.