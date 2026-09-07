Ayuso da luz verde a invertir 1.240 millones en poner aire acondicionado en 1.400 colegios de Madrid

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, este lunes durante su visita al colegio público de Infantil, Primaria y Secundaria (CEIPSO) Andrea Casamayor de Paracuellos del Jarama, en el inicio del curso escolar 2026/2027. CAM

Las claves

Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid invertirá 1.240 millones de euros en climatizar y mejorar la eficiencia energética y accesibilidad de unos 1.400 centros educativos públicos. Más de un millón de alumnos se beneficiarán de estas mejoras, que incluyen la instalación de aire acondicionado, paneles solares y sistemas de calefacción más eficientes. El plan responde a las altas temperaturas registradas en las aulas y las demandas de padres y sindicatos por una mejor climatización. La inversión se repartirá entre la Consejería de Educación y el Programa de Inversión Regional, permitiendo también a los ayuntamientos destinar fondos a estos proyectos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que va a invertir 1.240 millones de euros para mejorar la climatización, la eficiencia energética y la accesibilidad de cerca de 1.400 centros educativos públicos de toda la región. Una medida que busca beneficiar a más de un millón de alumnos.

Así lo ha expuesto este lunes Ayuso durante su visita al colegio público de Infantil, Primaria y Secundaria (CEIPSO) Andrea Casamayor de Paracuellos del Jarama, en el inicio del curso escolar 2026-2027.

"Es una inversión histórica", ha subrayado la presidenta, quien ha recordado cómo cada vez los veranos son más cálidos y se están adelantando, a la vez que el otoño se retrasa. "Es una situación inédita que no habíamos vivido nunca antes en Madrid, pero por eso ahora llega el momento de actuar de manera urgente", ha sostenido.

Este anuncio se produce después de las críticas de oposición, sindicatos y familias en el cierre de curso anterior por las altas temperaturas que se registraban en las aulas, con un verano que empezó muy pronto en la Comunidad.

En concreto, las asociaciones de padres alertaron de que los centros educativos de la Comunidad de Madrid superaron los 27 grados en el mes de junio, llegando incluso a los 34,2 grados de media. Reclamaban más medidas de climatización en las aulas y ponían el foco en que no era algo "puntual ni anecdótico", sino que se necesitaban nuevas inversiones.

El nuevo plan

El plan se desplegará conjuntamente por las Consejerías de Educación, Ciencia y Universidades, que aportará hasta 840 millones para actuar en cerca de 500 institutos públicos y escuelas infantiles que pertenecen a la Comunidad de Madrid, y Presidencia, Justicia y Administración Local, que a través de las próximas ediciones del Programa de Inversión Regional (PIR) aportará hasta 400 millones más para que 178 localidades de la región puedan realizar estas mejoras.

Lo hará en más de 800 Colegios Rurales Agrupados (CRA), colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP), Colegios de Educación Infantil y Primaria autorizados para impartir enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria (CEIPSO), escuelas infantiles y casas de niños de titularidad municipal.

Comenzamos el curso con novedades:



Nuevo refuerzo de la comprensión lectora y las matemáticas.



También, inversión histórica para climatizar colegios e institutos.



Matrículas gratuitas o al 50 % para los alumnos que más se esfuercen.



Protección de la concertada.



Colegios… pic.twitter.com/yWSqolOJpk — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 7, 2026

El objetivo es intervenir en todo el parque educativo público. Para ello, la Consejería de Educación dará continuidad a su plan de climatización, que desde 2019 ha permitido realizar más de 1.500 actuaciones en unos 1.000 edificios educativos con una inversión de 59 millones de euros y sumará este recién estrenado curso otras 111 actuaciones por valor de 21 millones de euros.

Con la nueva inversión, a las tareas de climatización se sumarán también obras orientadas a la sostenibilidad y eficiencia energética, como la mejora de la envolvente térmica, instalación de energía fotovoltaica, sistemas de producción de agua caliente mediante energía solar, sustitución y mejora del sistema de calefacción y sustitución de luminarias por otras de mayor rendimiento.

También se trabajará en la mejora de la accesibilidad con medidas como instalación de ascensores o eliminación de cualquier tipo de barrera arquitectónica. "Esto, aunque no son todas competencias nuestras, nos vamos a meter para ir eliminándolas y que cada vez sea más fácil estar en clase", ha indicado Díaz Ayuso.

La suma de hasta 400 millones de euros por parte de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local sale, por un lado, de la aportación directa de 240 millones de euros con cargo al Programa de Inversión Regional (PIR) para financiar estas actuaciones.

Además, los ayuntamientos también podrán destinar hasta un 50% de la inversión a través de los fondos que reciben de la propia Comunidad de Madrid, en el marco del propio PIR, lo que permitirá movilizar otros 160 millones de euros, sin necesidad de que los municipios tengan que aportar recursos propios.

Esta línea se distribuirá en dos tramos diferenciados en función del tipo de centro educativo: 30 millones de euros para Escuelas Infantiles y Casas de Niños, y 370 millones de euros para 571 colegios públicos de titularidad municipal. De este modo, gracias al PIR se contribuye a la mejora de los centros educativos, cuyo mantenimiento corresponde a los ayuntamientos.