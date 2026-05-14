Ayuso reta a Sheinbaum a decir por qué no abre al público el gran altar de cráneos azteca que esconde Ciudad de México

Las claves

Las claves Generado con IA Isabel Díaz Ayuso reta a Claudia Sheinbaum a explicar por qué no se abre al público el Huei Tzompantli, el gran altar de cráneos azteca hallado en la Ciudad de México. El descubrimiento arqueológico en la calle Guatemala 24 reveló más de 11.000 fragmentos y al menos 650 cráneos completos del antiguo imperio azteca. Ayuso critica a Sheinbaum y acusa al gobierno mexicano de ocultar información sobre este hallazgo y de generar agravio y dependencia en la sociedad. El Huei Tzompantli, una estructura descrita en crónicas del siglo XVI, fue confirmada por arqueólogos tras el hallazgo de una torre circular de cráneos humanos en el centro histórico de Ciudad de México.

El viaje de Isabel Díaz Ayuso por México y sus roces con la presidenta Claudia Sheinbaum siguen dando que hablar. Esta vez en la Asamblea de Madrid.

Durante la sesión de este jueves, Ayuso ha instado a Sheinbaum a "contar la verdad" sobre lo que oculta el subsuelo de la Ciudad de México.

Ayuso se refería a un punto geográfico de la capital del país: la calle Guatemala 24, ubicada en el centro histórico, donde se hallan restos arqueológicos de los sacrificios rituales del imperio azteca. En concreto, más de once mil fragmentos de cráneos y al menos 650 de ellos completos.

"Pregúntele a la presidenta mexicana y a los mexicanos qué hay en la calle Guatemala 24, en Ciudad de México, qué hay bajo tierra, pregúntenle cuál es el pasado de México antes de que nos uniéramos en mestizaje", ha afirmado la presidenta madrileña.

Ayuso pidió a la presidenta de México que dijera "qué hay debajo y por qué no lo abre al público": "A lo mejor habrá que empezar a pedir disculpas por tanta mentira y por tanto agravio para vivir de la pobreza, que es lo que hace siempre el comunismo".

Pregunten a la presidenta mexicana qué hay bajo tierra en la calle Guatemala nº 24 de Ciudad de México.



Y por qué no lo abre al público, cuenta la verdad a su pueblo y se disculpa por tanta mentira. pic.twitter.com/3mwBwcGidp — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 14, 2026

Según la presidenta de la Comunidad de Madrid, el objetivo de Sheinbaum es "crear dependencia, crear agravio, que la gente esté podrida, que no tenga más que desconfianza, emociones negativas, que no tenga nada, ni fe ni nación ni historia ni familia ni propiedad. Es lo que le hace el comunismo".

Pero, ¿qué hay exactamente debajo del citado punto ubicado en el corazón de la capital mexicana? Según informan en la web del gobierno mexicano, en junio de 2015, en el número 24 de la calle Guatemala, en pleno corazón de la Ciudad de México, un equipo del Programa de Arqueología Urbana (PAU) del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, encontró bajo los cimientos de una antigua vecindad del siglo XIX los restos del Huei Tzompantli, el gran altar de cráneos que las crónicas del siglo XVI describían con asombro y espanto.

Lo que comenzó como una excavación preventiva para reforzar un edificio se transformó en un hallazgo sin precedentes. Durante dos temporadas de campo (2015–2017), aparecieron más de once mil fragmentos de cráneos y al menos 650 cráneos completos asociados a una plataforma rectangular de 35 por 12 metros.

Uno de los descubrimientos más impactantes fue la localización de una torre circular de cráneos humanos, de 4.7 metros de diámetro y 1.8 metros de altura, que corresponde a una de las dos descritas por el conquistador Andrés de Tapia.

Dichas estructuras fueron adosadas a la plataforma, y construidas con cráneos unidos con cal y argamasa, muchos de los cuales conservan aún rasgos faciales, dentaduras y cavidades oculares.

El Huei Tzompantli permite mirar de frente una práctica que sostenía la visión del mundo mexica. Este descubrimiento es fundamental porque hasta entonces sólo conocíamos el tzompantli a través de las crónicas. Encontrar una torre circular de cráneos humanos fue impactante y confirmó lo descrito por Andrés de Tapia en el siglo XVI”, afirma Raúl Barrera Rodríguez al INAH.

Tzompantli, del náhuatl tzontli (“cabeza” o “cráneo”) y pantli (“hilera” o “fila”), designa una estructura de madera en la que se ensartaban cráneos humanos alineados de forma horizontal. La diferencia con las crónicas radica en las cifras: De Tapia habló de más de 136 mil cabezas, mientras que la arqueología ha documentado cientos, suficientes para dimensionar la magnitud del sacrificio y el impacto visual que producía este monumento.