La Comunidad de Madrid lo confirma: dará ayudas de hasta 425.000 euros para comprar primeras viviendas

Las claves

Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid amplía el programa 'Mi Primera Vivienda' hasta los 50 años, facilitando el acceso a la compra a personas sin ahorros suficientes. El límite del precio máximo de las viviendas acogidas al programa sube a 425.000 euros antes de impuestos, frente a los 390.000 anteriores. La financiación varía según la edad: hasta el 100% para menores de 40 años, 95% entre 40 y 45 años, y 90% entre 45 y 50 años. La ampliación se integra en el Plan de Choque de Vivienda 2026/2027, que incluye 15 medidas, como facilitar cambios de uso de suelo y reducir cargas urbanísticas.

La Comunidad de Madrid ampliará el programa ‘Mi Primera Vivienda’ hasta los 50 años, en una modificación de una iniciativa ya existente que busca facilitar el acceso a la compra a personas sin ahorro suficiente para la entrada.

El programa, presentado previamente por el Gobierno regional, introduce la ampliación en la edad de acceso y en las condiciones de financiación, dentro de un paquete más amplio de medidas sobre vivienda.

Hasta ahora centrado principalmente en menores de 40 años, el Ejecutivo autonómico eleva el límite hasta los 50 años para incorporar nuevos perfiles con dificultades de acceso a la vivienda.

Isabel Díaz Ayuso durante un acto del Plan Vive de Madrid. Luca Piergiovanni EFE

Qué cambia

La ampliación introduce un esquema progresivo de financiación en función de la edad del solicitante: hasta 40 años, financiación de hasta el 100% del valor del inmueble; entre 40 y 45 años, hasta el 95%; y entre 45 y 50 años, hasta el 90%.

El programa se articula mediante avales públicos que permiten a las entidades financieras conceder hipotecas por encima del 80% habitual.

Otra de las modificaciones es el aumento del precio máximo de las viviendas que pueden acogerse al programa, que se sitúa en 425.000 euros (antes de impuestos), por encima de los 390.000 euros fijados anteriormente.

El programa permite adquirir tanto vivienda nueva como de segunda mano, siempre que se destine a residencia habitual. Los beneficiarios deberán mantenerla como tal durante un periodo mínimo de cinco años, en línea con las condiciones ya existentes del programa.

Promoción de viviendas

El Ejecutivo autonómico ya había avanzado esta medida en 2025, aunque ahora la integra en el Plan de Choque de Vivienda 2026/2027 y la acompaña de nuevas condiciones, como el incremento del precio máximo de los inmuebles.

El Gobierno regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso, enmarca esta ampliación dentro de su estrategia para facilitar el acceso a la vivienda en un contexto de incremento de precios y dificultades de ahorro para la compra.

La modificación se integra en el Plan de Choque de Vivienda 2026/2027, un paquete de 15 medidas que se apoya en una nueva Ley de Medidas Urgentes.

Nueva ley

Entre sus principales medidas se encuentran la cantidad de hasta 18.000 viviendas en cuatro años, más edificabilidad y densidad en parcelas ya urbanizadas, cambios de uso de suelo para facilitar nuevas promociones y la simplificación de trámites y reducción de cargas urbanísticas.

El proyecto de ley que se ha aprobado el pasado 22 de abril tiene como objetivo adecuar el ritmo de edificación a la demanda actual del mercado, motivada, en gran parte, por el notable crecimiento de población registrado en los últimos años.