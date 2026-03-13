Ya es oficial: una bonificación del 100% en el impuesto para comprar y vender obras de arte durante 2026

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa en el Día de Madrid en Fitur, este viernes. Daniel González Efe

La Comunidad de Madrid aplicará este 2026 una bonificación del 100% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITPO) para la compraventa de obras de arte realizada a través de galerías especializadas y marchantes.

La medida fue anunciada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso durante su visita al Salón de Arte Moderno (SAM) celebrado en el Círculo de Bellas Artes, coincidiendo con la semana del arte en la capital, marcada por la feria internacional ARCO.

Con esta decisión, el Gobierno autonómico elimina en la práctica el gravamen del 4% que hasta ahora se aplicaba a este tipo de operaciones, lo que podría suponer un ahorro cercano a los 700.000 euros para los contribuyentes vinculados al sector, entre compradores, galeristas y otros profesionales.

El Ejecutivo madrileño explica que el objetivo es mejorar el marco fiscal del sector dentro de las competencias autonómicas y reforzar la posición de Madrid en el mercado internacional del arte.

Desde el sector llevaban tiempo reclamando medidas que faciliten la actividad y permitan competir con otras plazas europeas donde la fiscalidad es más favorable.

La región concentra cerca del 30% de las galerías de arte de España, lo que convierte a Madrid en uno de los principales centros de actividad del sector en el país.

En Europa, España ocupa actualmente el quinto puesto en el mercado del arte, por detrás de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia. Y con este tipo de iniciativas, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pretende mejorar la competitividad del mercado español, atrayendo más operaciones a la capital.

Desde la Comunidad señalan también que esta bonificación busca compensar parcialmente el impacto del IVA del 21% que grava muchas de las actividades relacionadas con el arte en España.

Este tipo impositivo es sensiblemente superior al que aplican otros países europeos, como Italia, con un 5%, Francia con un 5,5% o Alemania con un 7%, lo que sitúa al mercado español en desventaja en determinadas operaciones internacionales.

La medida se enmarca dentro de una estrategia más amplia de apoyo al arte contemporáneo.

Para 2026, el Gobierno regional ha destinado 9,4 millones de euros al programa de Museos y Exposiciones. Además, desde 2020 la Comunidad invierte 500.000 euros anuales en la adquisición de obras artísticas, lo que ha permitido incorporar 332 piezas a sus colecciones públicas.

A estas políticas se suman iniciativas destinadas a impulsar a nuevos artistas y profesionales del sector, como los programas Sala de Arte Joven, Circuitos de Artes Plásticas o Se Busca Comisario, así como el respaldo institucional a ferias y eventos de referencia como ARCO, ESTAMPA o APERTURA.