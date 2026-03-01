Los hijos podrán deducirse más de 500 euros por cuidar de sus padres mayores de 65 años, según la Ley

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, durante la sesión de control de este jueves. CAM

En plena campaña de la Renta, muchas son las familias que revisan con lupa el borrador para evitar errores que puedan encarecer el resultado final.

Y aunque todo depende del lugar de residencia, ya que cada comunidad autónoma aprueba sus propias deducciones y condiciones, no tener claro las que te corresponden según tu categoría puede generar diferencias importantes en el ahorro fiscal de los contribuyentes.

En este contexto, la Comunidad de Madrid mantiene una medida, desconocida por muchos, que puede suponer un alivio económico importante para muchas familias, ya que permite deducirse más de 500 euros por el cuidado de padres mayores de 65 años que cumplan los requisitos establecidos.

En concreto, la ley establece una desgravación de 515,50 euros por cada ascendiente mayor de 65 años que conviva con el contribuyente.

Esta misma cantidad también se aplica en el caso de padres con una discapacidad igual o superior al 33%, aunque no hayan alcanzado esa edad. El objetivo es reconocer el esfuerzo económico que asumen quienes se hacen cargo de sus familiares mayores.

Esta medida puede marcar la diferencia entre una declaración a pagar o una a devolver.

Al aplicar esta reducción, disminuye la base sobre la que se calculan los impuestos, lo que se traduce en un menor importe final.

En muchos casos, el resultado puede mejorar de forma notable, especialmente en hogares con rentas medias.

Para poder beneficiarse de esta deducción, es necesario cumplir ciertas condiciones. El ascendiente debe convivir con el contribuyente durante al menos la mitad del año y no superar un límite de ingresos anuales fijado por la normativa.

Además, no puede presentar declaración con rentas superiores al máximo establecido. Por ello, los expertos recomiendan revisar cuidadosamente los datos fiscales antes de confirmar el borrador.

El cuidado de los padres, cuando son mayores, implica gastos como alimentación, suministros, medicamentos o atención médica. Y aunque la realidad es que esta ayuda no cubre todos esos costes, según aclaran quienes viven esas situaciones sí que supone un gran alivio económico para la mayoría.