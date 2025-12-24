El año del Madrid de las obras: colapso en las dos vías principales, cierres y aperturas en el Metro y nuevos barrios

A lo largo de este año, Madrid ha estado marcada por una intensa actividad en materia de infraestructuras y remodelación urbana. Sobre todo en la capital y las zonas aledañas, obras de diversa envergadura han afectado a calles, avenidas, espacios públicos y redes de transporte, transformando de manera progresiva el paisaje urbano y la movilidad de la capital.

En una ciudad tan grande como esta, las obras son algo inevitable. Sin embargo, este 2025 se han juntado actuaciones de gran envergadura. Por eso, quizá lo que más recuerden los madrileños de este año sean las grandes transformaciones de mejora que, en algunos meses, incluso provocaron el colapso de Madrid.

Y es que algunos de los inmiscuidos han sido nada más y nada menos que el Metro y las dos grandes arterias principales: la M-30 y la A-5. Este verano, de hecho, aprovechando que "Madrid se queda vacío [en la época estival]"-como se suele decir popularmente-, se concentró la mayor actividad, lo que generó importantes afecciones: el tráfico quedó colapsado y el transporte público no fue capaz de soportar el flujo de gente.

Los soterramientos

Desgranando una a una, hay que empezar por los tres grandes soterramientos: en la A-5, la M-30 y el Paseo de la Castellana. Tres macroproyectos del Ayuntamiento de Madrid de gran duración que convertirán el paisaje de carreteras en nuevas zonas verdes y peatonales en 2027, cuando se prevé que finalicen. Prácticamente, a la vez.

Así, el de la A-5 tiene el nombre de Paseo Verde del Sureste. La idea es construir un itinerario que conecte las dos partes divididas desde los años 60 del distrito de Latina. Los trabajos comenzaron inicialmente a finales de 2024, aunque empezaron a ser notables al comenzar este año.

Proyección virtual de Parque Castellana.

Fue en enero cuando surgieron los primeros afectados: los niños de los colegios. 'Partidos' al eliminar los ocho pasadizos usados por ellos para cruzar al otro lado de la carretera que separa el centro de su casa.

Y no solo eso: la parada de Cuatro Vientos se convirtió en 'frente de guerra' de los vecinos de Alcorcón al ser esta la última parada de los bus interurbanos en lugar de Príncipe Pío. Y es que ahí se acabó instalando un intercambiador improvisado ante la gran afluencia de personas en una zona que solo era un secarral.

Por otra parte, en la M-30, a la altura de Ventas, también se está actuando para cubrir esta gran vía. Es algo que lleva materializándose desde este verano y que pasará a llamarse Parque Ventas para "suturar la brecha" entre los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal.

Casi a la vez comenzaron las del Paseo de la Castellana. Bajo las míticas 4 torres se instalará un gran jardín: Parque Castellana. Son 650 metros entre la calle de Sinesio Delgado y el Nudo Norte de la M-30. Uno de los primeros pasos para un proyecto más ambicioso: Madrid Nuevo Norte.

Las 'nuevas' líneas de Metro

Metro de Madrid, competencia del Gobierno autonómico, es otro de los que han cerrado el año con una reestructuración en muchas de sus líneas. El pasado 20 de diciembre se abrió íntegramente la L6, para descanso de quienes habían sufrido su clausura durante meses.

Los trabajos en esta, precisamente, han sido unos de los que más han afectado a la movilidad de los madrileños durante la mayor parte del año. En mayo comenzaron los cortes para realizar las primeras actuaciones para la automatización de la llamada 'circular' -la más usada, con una media de 400.000 personas diarias-. Los tres primeros meses se cerró el tramo oeste y los tres últimos, el arco este.

Fue algo que conllevó malestar entre los usuarios que tuvieron que planificar rutas alternativas en otras líneas del suburbano que acabaron colapsadas. De hecho, conllevó que la 'vuelta al cole' comenzara siendo "caótica", como especificaba una mujer en esos días a Madrid Total, con largas colas esperando a autobuses que iban "petados".

Fue una afección que se sumó a la que ya llevaba más tiempo en la L11. Se trata de una macroactuación "extremadamente compleja", según el Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso. El itinerario pasará a ser uno de los más largos de la red, conectará el suroeste con el nordeste, llegará hasta la T-4 de Barajas y, de camino, dará cobertura a las 120.000 viviendas que se levantarán en los desarrollos del sureste con nuevas estaciones.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asiste al inicio del montaje de la tuneladora Mayrit este mes de diciembre. Diego Radamés / Europa Press

Son unas obras que levantarán más intercambiadores, cosa que ha hecho que muchos negocios de las zonas afectadas como Conde de Casal se hayan visto perjudicados. Algunos, incluso, han tenido que cerrar, como el kiosco de Simón -el cual llegó a hablar personalmente con Ayuso sobre este tema-.

Esta gran megaobra comenzó en 2022, pero no estará lista del todo hasta 2030. Ahora, de hecho, acaba de aterrizar en la capital desde Alemania la supertuneladora Mayrit, una enorme máquina de 98 metros y 1.500 toneladas. Una pieza clave para terminar la perforación del túnel entre Plaza Elíptica y Conde de Casal.

Pero no todo van a ser obras inacabadas. El pasado mes de noviembre se acabó con uno de los grandes quebraderos de cabeza de los últimos años para la Comunidad: la reapertura de la 7B de Metro.

Tras nueve cierres desde su inauguración en 2008 -el último de tres años de duración-, abrió de nuevo la línea definitivamente. Es otra de las actuaciones que acabaron con grietas y derrumbes en los comercios y viviendas de los municipios afectados: Coslada y San Fernando de Henares.

Las nuevas 'ciudades'

Por último, entre las grandes obras que se están llevando a cabo en el plano urbanístico no se podían olvidar las dos grandes 'ciudades': la Ciudad de la Salud y la Ciudad de la Justicia, dos proyectos del Gobierno de Ayuso.

Esta primera trata de la reforma total del Hospital Universitario La Paz, que incluirá la construcción de una nueva facultad de Medicina ligada a la Universidad Autónoma. Unos trabajos que comenzaron a finales de este año y que terminarán para 2032.

Por otra parte, la Ciudad de la Justicia se está instalando desde el pasado mes de junio en el barrio madrileño de Valdebebas. Un complejo que pretende unificar 26 sedes judiciales con fecha para 2028.