Muere Carmen San José, exdiputada de Podemos en la Asamblea: "Nos enseñó todo sobre la sanidad pública"

Las claves nuevo Generado con IA Fallece Carmen San José, exdiputada de Podemos en la Asamblea de Madrid y médica sindicalista. San José fue reconocida por su compromiso con la sanidad pública y la defensa de la clase trabajadora. Políticos y compañeros han destacado su papel como activista, incansable luchadora y ejemplo de militancia. Anticapitalistas y figuras de Más Madrid y Podemos han expresado sus condolencias por su pérdida.

La exdiputada de la Asamblea de Madrid en la IX legislatura por Podemos Carmen San José ha fallecido, según ha comunicado este viernes Anticapitalistas, formación en la que militaba, en sus redes sociales.

El partido ha reivindicado la figura de esta médico y sindicalista, que dedicó su labor a la sanidad pública manteniendo una "vida ejemplo de compromiso con la clase trabajadora" como diputada o como activista de base.

En redes sociales ha trasladado sus condolencias quien fuera la 'número 2' de la candidatura en la que San José era la 8, Lorena Ruiz-Huerta, quien además, ocupara la Portavocía del Grupo Parlamentario tras la salida de José Manuel López Rodrigo.

"Ha muerto Carmen San José, compañera diputada en la Asamblea de Madrid. La persona que nos enseñó todo, en Podemos, sobre sanidad pública; la mas comprometida militante y leal compañera", ha trasladado Ruiz Huerta.

También han trasladado su pesar la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, y la exportavoz 'morada' en la Cámara Carolina Alonso.

Entre los mensajes de apoyo que han respondido al comunicado de Anticapitalistas han destacado su papel como "incansable luchadora" por la sanidad, como "bellísima persona" y como "histórica activista".