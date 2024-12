Óscar López se da un baño de masas en la "izquierda valiente" del PSOE: "Para ganar Madrid no hay que inventarse nada"

El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha protagonizado este martes su primer encuentro con los militantes del partido tras su reciente nombramiento. El acto, celebrado en el Centro Cultural Buero Vallejo de Canillejas, ha adquirido un marcado simbolismo.

López regresaba al barrio donde, hace más de tres décadas, decidió afiliarse al PSOE el día después de que Felipe González perdiera las elecciones generales en 1996. Hoy se presenta en ese mismo lugar como líder del socialismo madrileño, tras una designación exprés que cerró la etapa de Juan Lobato al frente del partido.

Como ya hizo en su carta a los militantes y en su primera comparecencia ante la prensa, el secretario general del PSOE de Madrid ha vuelto a dejar claro que la necesidad de su partido en la región es ser una "izquierda valiente". "No hace falta inventarse nada".

López no ha ejemplificado qué entiende él por izquierda valiente (frase que parece que va a ser su eslogan, porque la ha puesto en el fondo del mitin), pero sí ha ejemplificado lo que para él son unos buenos resultados en el partido. Rafael Simancas y Ángel Gabilondo han sido los dos ejemplos de "victoria" socialista que el que puede ser futuro candidato a presidir la Comunidad de Madrid ha puesto sobre la mesa. Ni rastro de Juan Lobato.

"Hay que movilizarse y por eso hace falta una izquierda valiente que denuncie la privatización en Madrid, la corrupción del PP de Madrid, la que no se amedrenta cuando la derecha financia bulos para perseguir y acosar a los rivales", ha enfatizado.

"Una izquierda valiente es la que dice en alto que la educación es un derecho y no un negocio. Es la izquierda valiente la que gana. La que dice las cosas claras, la que no tiene miedo, la que no se oculta. Madrid la vamos a ganar con la verdad", ha añadido. Del mismo modo, López se ha mostrado convencido de que hay muchos más votantes que los que consiguió Juan Lobato. "Basta con contar la verdad. No hay que inventarse nada".

En su intervención, López ha recordado sus orígenes ligados al barrio y su paso por la educación pública. Con una presentación de PowerPoint, en la que incluso han aparecido fotografías de Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón, el secretario general del PSM ha llamado a los madrileños a "movilizarse". "Sin miedo y diciendo las cosas claras se gana en Madrid", ha asegurado.

Alcaldes y diputados

La cita, ha tenido lugar a las 19:00 horas en la calle Boltaña, y ha congregado a destacadas personalidades del PSOE madrileño. Entre las caras conocidas que se han dejado ver en este baño de masas han destacado la de los alcaldes de Fuenlabrada, Parla y Alcorcón, Javier Ayala, Ramón Jurado y Candelaria Testa. También la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y Enma López, secretaria de Política Económica y portavoz adjunta en el Ayuntamiento.

De entre los diputados del PSOE de Madrid en la Asamblea, también se han dejado ver Mar Espinar, Javier Guardiola, Cristina González, Silvia Monterrubio, Fernández Hernández, Carmen Mena, Diego Cruz, José Luis García, Dani Rubio y Lorena Morales.

En definitiva, los grandes ausentes han sido los pesos pesados del que era el equipo más próximo de Juan Lobato, como Jesús Celada, ahora portavoz, y Marta Bernardo.

No estaba, por su parte, Jesús Celada, portavoz del grupo socialista en la Asamblea de Madrid, aunque fuentes cercanas han confirmado a Madrid Total que ambos mantendrán una reunión en las próximas semanas para abordar el rumbo del grupo parlamentario.

Mercedes González ha formado parte de la comitiva que ha arropado a López desde el estrado. En su intervención, ha lanzado un dardo al que fuera secretario general del PSOE de Madrid, sin nombrar directamente a Juan Lobato.

Y es que, ha asegurado que "cuando el PSOE es el PSOE y se identifica con lo que de verdad somos, los madrileños salen a las urnas". Una frase que podía no tener mayor transcendencia si no llega a ser porque ha comparado los datos de las últimas elecciones.

"De mayo del 2023 a junio del 2023 hubo 400.000 votos de diferencia", ha asegurado. Algo que compara, sin matices, los datos recolectados por Juan Lobato y Pedro Sánchez.

Además, ha querido nombrar a Pilar Sánchez Acera en un "recuerdo especial" que ha hecho que los militantes y altos cargos del PSOE hayan roto en aplausos. El gesto también era un dardo directo a Lobato.

El nombre de Sánchez Acera, jefa de Gabinete de Óscar López, saltó a la palestra porque fueron sus conversaciones privadas con Lobato las que se registraron por parte del exsecretario general del PSOE de Madrid.

"Es una compañera y amiga. Cuenta con el apoyo de todos y todas nosotras", ha enfatizado González.

Retorno a Canillejas

Este encuentro con los militantes es el primer paso de López para consolidar su liderazgo al frente del PSOE de Madrid, tras una transición que no estuvo exenta de tensiones. Su llegada, precipitada tras la dimisión de Lobato, busca reactivar a un partido que se enfrenta al desafío de recuperar terreno en una Comunidad gobernada con holgura por el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso.

El escenario no fue elegido al azar. Canillejas representa un punto de inflexión en la trayectoria política de Óscar López. Fue allí donde dio sus primeros pasos en el PSOE, motivado por un contexto político adverso tras la derrota de Felipe González.

Ahora, convertido en secretario general, López quiso rendir homenaje a sus raíces, recordando que el barrio fue testigo de su compromiso inicial con los valores socialistas y reincidiendo en que él, antes que pasar por el PSOE de Castilla y León (donde perdió unas elecciones autonómicas) tiene raíces madrileñas.

Tampoco ha sido casual la elección de la música con la que ha entrado, Autopista al infierno, un conocido sencillo del grupo AC/DC. Música de la calle que "activa", como insistían algunos de sus amigos, y que representa esa bajada a los 'infiernos'.

López ha dado el salto a la política regional. Baja a la "fachosfera" y el "club privado" que considera que el PP de Madrid ha convertido la región. La misma región que, por cierto, quiere reconquistar para los socialistas en las próximas elecciones municipales y autonómicas en 2027.