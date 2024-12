Óscar López vuelve a atacar a Ayuso tras asumir el liderazgo del PSOE-M: "Madrid va contra el avance de la civilización"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha querido 'estrenar' su título de secretario general del PSOE de Madrid atacando, de nuevo, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En su primera entrevista tras su nombramiento, López ha acusado al Gobierno de Ayuso de haber convertido a Madrid en "el epicentro de la contrarrevolución cultural". Una región que va, a su vez, "contra el avance de la civilización".

Durante una entrevista en TVE, el ya secretario general de los socialistas madrileños ha afirmado que en la Comunidad se "machaca" a los sindicatos, el feminismo y "a todo el que no comulga con el club privado en el que han convertido Madrid".

López ha insistido en que, a su juicio, Madrid debe de ser "todo lo contrario", símbolo de los mejores "avances" y que, por eso, quiere recuperar el gobierno regional para el PSOE. Algo que no ocurre desde hace más de treinta años, cuando Joaquín Leguina, ahora expulsado del partido, fue presidente regional.

Así las cosas, López ha vuelto a hacer suyo el objetivo que el presidente del Gobierno de España y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, puso al partido en su último congreso federal celebrado en Sevilla: ganar las próximas elecciones municipales y autonómicas.

Para ello, López tiene más de dos años en los que quiere cambiar "el chip" de los votantes de la región. Entre sus objetivos, tal y como manifestó en su rueda de prensa del pasado jueves, está movilizar más votantes.

Según ha vuelto a explicar durante la entrevista, el PSOE no puede "ganar Madrid" si en "los barrios de derechas" la participación supera el 80% y en "los barrios de izquierdas" no llega al 40%. En esta ocasión no ha querido dar nombres, pero en su primera intervención López sí dejó claro que para él, los votantes del PSOE estaban en "Vallecas" y no en el barrio de Salamanca.

El ministro ha replicado durante el transcurso de su entrevista el argumentario que usó en su presentación ante los militantes. Explicando que Madrid tiene una "maquinaria muy bien entrenada en destrozar al rival" y lo "peligroso" que es hacer política en Madrid.

En este sentido, ha explicado que es tan difícil hacerle la oposición a la presidenta regional que "hasta cayó el jefe del PP nacional". "Lo trituró". En una clara referencia a Pablo Casado. "¿Cómo es posible que en una España del 2024 me puedan decir 'ten cuidado' por presentarme frente a Ayuso?", se ha preguntado.

A preguntas de los periodistas, López también ha vuelto a asegurar que el paso para decidir presentarse a la secretaría general fue "propio", pero que informó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre su voluntad.

Sobre el hándicap que supone enfrentarse a Ayuso desde el Ministerio y no con un escaño en la Asamblea de Madrid, López ha asegurado que la presidenta es más conocida por lo que hace fuera que dentro de la Cámara regional. Por lo que considera que eso no será "ningún problema".

Ha explicado que como Ayuso es conocida "por confrontar permanentemente con el Gobierno de España", él puede seguir compaginando su cargo como ministro y secretario general, tanto tiempo como ella siga siendo presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid.