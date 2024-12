Madrid todavía no aplica la rebaja de las tasas universitarias a los latinos pese a que lo prometió para este curso

El Gobierno de la Comunidad de Madrid se comprometió hace más de un año a rebajar las tasas universitarias a todos aquellos estudiantes latinos que quieran formarse en España. Una modificación del Decreto de Precios Públicos que pretende igualar el costo del crédito a lo que paga cualquier estudiante de la Unión Europea.

La medida se preveía poner en marcha en este curso 2024/2025, pero, tal y como ha confirmado este diario, no ha sido así. De hecho, fuentes cercanas a la Consejería de Educación del Gobierno regional no se adelantan a dar una fecha para su puesta en marcha, aunque sí explican que, sea cuando sea, dicha rebaja será de carácter retroactivo. Esto quiere decir que se aplicará desde el inicio de curso.

Lo que debía de haber hecho el Gobierno regional era modificar el Decreto de Precios Públicos de tal forma que, en lugar de pagar como si fuera una cuarta matrícula, el crédito a los universitarios latinos costara lo mismo que a cualquiera de nacionalidad española o de cualquier país de la Unión Europea.

El Decreto de Precios Públicos (que suele modificarse cada año) este año no ha tenido ningún tipo de variación y la Comunidad de Madrid, esperando a ver cómo eran los precios definitivos, se ha visto sobrepasada por los tiempos. Puesto que no podían iniciar la modificación del Decreto estatal hasta que este no se viera publicado.

El proyecto fue muy bien acogido entre la comunidad latina que llega a Madrid. De hecho, datos de la propia consejería de Educación confirmaban que, durante el curso 2023/2024 había 10.200 estudiantes latinos universitarios en la Comunidad de Madrid.

La cifra es bastante elevada y, de hecho, supone casi un tercio del total de estudiantes internacionales que llegan a formarse a la región. Según esas mismas cifras, el pasado curso, más de 34.200 extranjeros se estaban formando en las universidades de Madrid.

Los datos son sólo de universidades públicas, puesto que la medida sólo beneficiará a aquellos jóvenes que acudan a las seis universidades públicas que hay en Madrid. Es decir, la Universidad Complutense, la de Alcalá de Henares, la Autónoma, la Carlos III, la Rey Juan Carlos y la Universidad Politécnica.

¿Cuánto cuesta un crédito universitario?

Para explicar la modificación de las tasas es necesario conocer cómo funciona el sistema de pagos público. Hasta ahora, según el Decreto de Precios Públicos de las universidades madrileñas, los alumnos nacidos en España o que provengan de un país de la Unión Europea pagan la matrícula universitaria mucho más barata que el resto de estudiantes extranjeros.

En la actualidad, el Decreto especifica que los extranjeros pagarán (en el caso de grados y másteres habilitantes) cada crédito con precios de cuarta matrícula. Lo mismo que un europeo pagaría en el caso de repetir esa misma asignatura por cuarta vez.

Por poner un ejemplo, y según los datos del decreto de precios públicos de 2022, los estudiantes latinoamericanos pasarán de pagar 136 euros por cada crédito de estudios en Fisioterapia, a unos 21 euros. Precio que, por lo menos en la actualidad, es lo que se paga por primera matrícula.

De esta forma, Madrid pone al nivel del resto de estudiantes europeos a todos aquellos universitarios hispanohablantes que quieran formarse en la región.

¿Y el resto de estudiantes?

La medida anunciada por Madrid a suponer una discriminación positiva respecto a los otros 20.000 estudiantes, chinos o árabes, que también vienen a estudiar a la región y que seguirán pagando precios mucho más elevados.

Por poner ejemplos concretos, un hispanoamericano que quiera estudiar Medicina en Madrid sin ser residente pagará el próximo curso 1.240 euros cuando, un estudiante de Estados Unidos, abonará 8.180 euros al año.

Pero la medida educativa parece querer ir mucho más allá. Porque, junto con el proyecto de los créditos más "baratos" que otros estudiantes extranjeros, la Comunidad ya adelantó su intención de garantizar que todos los alumnos que lleguen a las universidades madrileñas tengan el nivel suficiente de español.

Una forma de blindar la excelencia educativa, pero, además, de asegurarse que el porcentaje de extranjeros no hispanohablantes sea cada vez menor.

Esta medida afectaría, principalmente, a los estudiantes asiáticos y árabes que acuden a las universidades públicas de la región a sacarse un máster. Según cifras del Ministerio, desde 2018, los estudiantes chinos suponen ya la nacionalidad extracomunitaria mayoritaria entre los universitarios que vienen a nuestro país.