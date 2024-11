Ayuso no cita a Sánchez y deja su comparecencia en manos de Vox para la última sesión de la 'comisión Begoña'

La comisión que investigará en la Asamblea regional la relación entre Begoña Gómez y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) está a punto de empezar a andar.

Toda una baza política, convertida en arma arrojadiza del Partido Popular contra el Gobierno central, y en la que, de momento, no estará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Algo que ocurre por decisión del propio Partido Popular, liderado por Isabel Díaz Ayuso.

Hay que recordar que la citada comisión de investigación está dividida en seis sesiones (más la de votación y conclusiones) y el Partido Popular, con mayoría en la mesa, ha decidido que cada una de ellas respondan a un objeto y tenga un perfil de compareciente: miembros de la universidad, de empresas relacionadas, etc.

Esta situación ata de pies y manos a los grupos parlamentarios a la hora de decidir qué personalidades llamar a declarar. La primera y la última sesión son de comparecencia 'libre'. Es decir, que puede acudir cualquier tipo de personalidad (grupo en el que entraría el presidente del Gobierno y su mujer), mientras que el resto son de perfiles muy específicos ligados con la universidad o con la financiación de los másteres.

Así las cosas, el Partido Popular ya ha anunciado que en esta primera sesión llamará a declarar a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, al rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, y a la interventora de la UCM, María Elvira Gutiérrez-Vierna. Un movimiento que ha descolocado a la oposición, puesto que 'pierden' la oportunidad de llamar al presidente del Gobierno.

¿Y por qué el Partido Popular pierde la oportunidad de llamar a Pedro Sánchez? Según ha podido confirmar este diario, las seis sesiones de comparecencias no sólo tienen dividida la temática y el objeto de las mismas, sino también quién propondrá los comparecientes.

Es decir, que mientras que en esta primera sesión los tres los propone el PP, en la tercera (cuyo objetivo son los responsables de contratación y gestión de las universidades) los propondrán dos el PP y uno Más Madrid.

La situación es todavía más rocambolesca teniendo en cuenta que en la última sesión, la de febrero, el Partido Popular no presentará ningún compareciente. Según un documento de trabajo interno consultado por este medio, en esa última cita habrá tres personalidades llamadas a declarar: una propuesta por Más Madrid, otra por el PSOE y una última de Vox.

Esto significa que el Partido Popular, con dicho documento de trabajo que puede verse modificado, pierde la oportunidad de llamar a declarar al presidente del Gobierno y deja en manos de Vox, que también lo propuso entre posibles comparecientes, la decisión de llamarle o no.

Jesús Hellín / Europa Press La comisión de Begoña en la Asamblea arrancará el 13 de noviembre con la declaración de la mujer de Sánchez

Informes jurídicos y "despropósito"

Desde la oposición de la Asamblea de Madrid, PSOE y Más Madrid han criticado en reiteradas ocasiones la mera existencia de esta comisión que, a su juicio, se ha visto todavía más embarrada por la posibilidad de llamar al presidente del Gobierno o la limitación del objetivo de las sesiones y número de comparecientes.

De hecho, una de las primeras polémicas fue poner en marcha el sistema de ley de D'Hondt para el reparto de los asistentes, algo que no se suele hacer en cámaras regionales.

Antonio Sánchez, diputado de Más Madrid y miembro de la Comisión, asegura que la división de sesiones "aísla a los grupos" dejándoles las citas "menos interesante informativamente". Todo un "atropello sin precedentes en la Asamblea de Madrid".

"Más Madrid pensará una respuesta a la altura de este despropósito parlamentario, que humilla la asamblea de todos los madrileños utilizando los propios impuestos. El objeto inicial parecía ser buscar chiringuitos fuera, pero el Partido Popular, fuera de toda duda, se ha diseñado un chiringuito dentro de la propia Asamblea de Madrid", finaliza.

Ahora bien, pese a la decisión del Partido Popular de no llamarle a declarar el día 13, ninguno da la opción de Sánchez por cerrada e insisten en que el documento con el que trabajan no es nada oficial.

Aseguran que llamar al presidente el próximo miércoles, con la gestión y la crisis de la DANA todavía en el ambiente, no habría sido una buena decisión. Pese a ello, no dan por sentado que no se saquen un "as" de debajo de la manga para que acuda en febrero o que amplíen el número de sesiones para poder llamarle a declarar entonces.

Aun así, el papel del Partido Popular si decide citar al presidente del Gobierno es complicado. No existe ningún informe jurídico de la Asamblea de Madrid que acredite que un presidente del Gobierno o un ministro acudan a comparecer a una Cámara regional, pues se considera que su ámbito de actuación y donde deben rendir cuentes es en la Cámara nacional (es decir, Senado o Congreso).

Por eso, llamarle a declarar y enfrentarse con los letrados de la Cámara obligándoles a hacer informes preceptivos podría ser un trámite a evitar. Más aún teniendo en cuenta que, aunque consiguieran obligarle a ir a la comparecencia (algo que no tiene precedentes en ninguna cámara regional), no estaría obligado a declarar.