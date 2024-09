Arancha Álvarez, alcaldesa de Horcajuelo de la Sierra: "Vamos a rehabilitar la mina de plata abandonada"

Arancha Álvarez es la alcaldesa más joven de la Comunidad de Madrid. Una etiqueta que la persigue por todos sus mítines y encuentros, y de la que se siente muy orgullosa. Pero, lejos de su juventud, a Álvarez le caracteriza la pasión por su municipio natal, Horcajuelo de la Sierra, y las ganas que tiene de 'arremangarse' por su pueblo.

Nerviosa, pero sin perder la sonrisa, cuenta con total naturalidad las adversidades a las que se ha enfrentado desde que tomó el bastón de mando, puesto que compatibilizará con su trabajo como técnica de radiodiagnóstico.

"En fiestas hacemos un pincho para todos los vecinos. Yo llegué y vi que el anterior equipo se gastaba 1.200 euros", relata divertida esta alcaldesa. Hay que puntualizar que en su municipio hay censados 89 habitantes y que, por mucho que la población se duplique en verano, el gasto por vecino bien les valía un menú de estrella Michelin.

Entrevista a Arancha Álvarez, alcaldesa de Horcajuelo de la Sierra. Imagen Jose Verdugo Edición Sara Fernández y Laura Mateo

Así que ella encontró una solución para que no comprometer las arcas municipales y que sus vecinos siguieran disfrutando a cuerpo de rey. "Fui al supermercado y nos pusimos todo el equipo a cortar queso, nos pusieron unos jamones cortados y servimos bebidas frías. Puse sus picos de pan, sus frutos secos en el queso... Me quedó muy mono", recuerda ahora entre risas.

Ella estaba agobiada por el 'cambio' de un alcalde a otro. "Nosotros poniendo cosas preparadas por nosotros y sin un gran catering...", compara. Pero sus vecinos disfrutaron igual que con el presupuesto desmesurado. Lo que ocurrió ese año, es el reflejo claro de la forma de trabajar de esta regidora. Siempre al pie del cañón con pequeños gestos.

PREGUNTA: ¿Cómo está siendo este primer año como alcaldesa en Horcajuelo de la Sierra?

RESPUESTA: Más difícil de lo que nos esperábamos. Es la primera experiencia en la administración pública de parte del equipo y, en mi caso, dentro de cualquier administración. Estamos trabajando mucho, pero es muy agradecido porque los vecinos nos lo reconocen.

P: ¿Y por qué ha sido peor de lo que esperaban?

R: Cuando llegamos al Ayuntamiento, estaba en una situación un poco crítica. El primer mes tuvimos que pedir una línea de crédito para poder pagar a los trabajadores, porque no había dinero. Teníamos muchas deudas.

"Nuestro objetivo es mejorar lo que tenemos y optimizar los recursos"

P: Y, ahora, con esas cuentas saneadas, ¿cuáles son sus grandes proyectos para este municipio de unos 100 habitantes?

R: Cuando presentamos nuestro programa no hablamos de grandes inversiones. Queremos mejorar lo que tenemos, optimizar los recursos, y es en lo que estamos centrados. Hemos controlado los gastos que teníamos en el Ayuntamiento y estamos optimizando los recursos tanto de personal como de otras cosas.

P: A su municipio, a nivel sanitario, tienen un médico que hace visitas semanalmente, igual que la enfermera y la trabajadora social. ¿Cómo funciona?

R: Hemos incorporado una trabajadora extra dentro del Consistorio que hemos conseguido contratar a través del Programa de Empleo de la Comunidad de Madrid. Se encarga de nuestros mayores y de que no les falte nada. Está pendiente de ellos como si fuesen sus padres, e incluso les hace la compra, les anima... También hemos conseguido, gracias a las trabajadoras sociales, muchas actividades que necesitan nuestros mayores y repartirles comida diariamente.

P: Ese es un importante proyecto para las personas mayores, pero para los jóvenes, ¿qué proponen para que se queden en un municipio de 100 habitantes en la Sierra?

R: Es lo que más nos está costando. Para los jóvenes necesitamos encontrar trabajo que les permita quedarse. Para mí fue todo un reto y un orgullo poder dar empleo a jóvenes de la zona. Contratamos a un joven abogado del pueblo que acababa de terminar sus estudios, gracias a un programa de empleo, y ahora es el abogado del Ayuntamiento. También contratamos a una administrativa de un pueblo próximo.

Pero lo que más nos está costando es el tema de la vivienda. El anterior equipo hizo una reforma en unas viviendas municipales, pero la obra no terminó bien y ahora tenemos problemas de humedades. Dos jóvenes del municipio se quedaron en esas viviendas y ambos han tenido problemas. Uno ya se ha marchado y con el otro estamos intentando solucionarlo.

La alcaldesa reconoce que hay problemas de vivienda en su municipio por la poca oferta. José Verdugo.

P: Y, aparte de esas viviendas, ¿qué tal es comprar o alquilar una?

R: Muy difícil. Son pocas casas, casi todas segundas viviendas, y es complicado. Comprar es caro por la cercanía a Madrid y por ser un pueblo en ese entorno, y alquilar es muy difícil, sobre todo en verano.

P: Este tipo de pueblos, donde predominan las segundas residencias, aumentan mucho su capacidad en verano. ¿Tienen algún plan para hacer frente a la demanda en esa temporada?

R: La verdad es que no llegamos a estar masificados, al contrario, el verano supone una alegría. Vienen familias a sus segundas viviendas con sus nietos, sus hijos, y nos dan vida. Pero sí hemos pensado en las necesidades del verano. Por ejemplo, muchos nietos van con sus abuelos al pueblo, así que desde el año pasado ofrecemos un campamento de verano. Antes solo había en el pueblo de al lado, pero muchos no podían ir por el desplazamiento. Así que ahora tenemos ese campamento.

P: En su municipio viven bastante del turismo. De hecho, tienen un museo etnográfico en el que trabajaba hasta ser alcaldesa. ¿Quieren incrementar la demanda o el atractivo turístico del municipio de alguna manera?

R: Nos encantaría que nos visitara más gente. El turismo es vital, ya que tenemos 11 casas rurales, dos restaurantes, y necesitamos que haya trabajo. A mí y a mis vecinos no nos gustaría que el pueblo estuviera masificado, pero no nos importaría un poquito más de turismo. Así que animo a todo el mundo a que venga a visitar Horcajuelo.

"Hay alguna familia joven en el municipio, pero nos gustaría tener más"

P: Además de estos dos restaurantes, tienen un hogar social que ahora mismo está vacío. Uno de sus grandes retos es que alguien tome esa licitación. ¿Cuáles son las condiciones?

R: Nos está costando. El hogar social es el bar del pueblo, y ha estado siempre abierto. Antes tenía una pequeña tienda, lo que daba un servicio necesario a los vecinos. Ahora viene con una casa incluida y el alquiler es algo simbólico, creo que 100 o 200 euros al mes. Está en el centro del pueblo y tiene opción de terraza, lo que lo hace muy atractivo.

P: ¿Usted vive en Horcajuelo? ¿Hay más gente joven de su edad?

R: He vivido allí toda mi vida hasta que me vine a trabajar a Madrid. Sí, hay algunas familias jóvenes, aunque nos gustaría tener más.

P: Una de las principales formas de hacer más atractivo un municipio para la gente joven suele ser el transporte. ¿Cómo está el acceso al transporte y la educación en Horcajuelo?

R: Tenemos el servicio de "Sierra Car", un taxi a demanda que está beneficiando mucho a los vecinos y a los trabajadores. La verdad es que con este servicio hemos subsanado el déficit de transporte. Respecto a la educación, en Montejo hay un colegio y en Buitrago, a 20 minutos, hay otro colegio e instituto. Yo estudié allí y crecí feliz.

P: Ha hablado de ayudas de la Comunidad de Madrid. ¿Reciben algún tipo de ayuda adicional para evitar la despoblación?

R: Sí, la Comunidad de Madrid nos presta mucho apoyo. Sin sus ayudas, estos pueblos estarían muertos. Desde programas de empleo hasta asesoramiento. Nos han visitado muchas autoridades y siempre están dispuestos a ayudar.

P: ¿Y del Gobierno de España?

R: Solo hemos tenido una subvención del Ministerio de Igualdad. Es el único contacto que hemos tenido con el Gobierno.

P: Si pudiera pedir algo al Gobierno de España para estos pequeños municipios, ¿qué sería? ¿Qué les diría?

R: Que somos más importantes de lo que se imaginan. Gracias a pueblos como este, se puede vivir mejor en las ciudades. Es necesario cuidar del campo y escuchar a los ganaderos, que son fundamentales.

Arancha Álvarez durante su entrevista con Madrid Total en las oficinas de El Español. Jose Verdugo

P: ¿En su municipio viven principalmente del turismo, la ganadería y la construcción?

R: Sí, esas son nuestras principales actividades.

P: Y, en este sentido, ¿tienen algún proyecto pendiente con la Comunidad de Madrid?

R: Sí, tenemos un proyecto para rehabilitar una mina de plata abandonada que es peligrosa. Queremos ponerla en valor con la ayuda de la Comunidad de Madrid.

P: ¿El objetivo es hacerla visitable?

R: Sí, sobre todo, queremos que no sea un riesgo. Me encantaría que se pudiera visitar. Tiene unas vistas increíbles y estamos mejorando la cartelería para informar sobre lo que se hacía allí. Pero, primero, que no sea un riesgo.