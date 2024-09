Los críticos de Lobato callarán hasta que el PSM haga la lista para el Congreso de Sevilla pero avisan: "No se ve fuerte"

El líder del PSOE madrileño tiene una importante tarea entre manos: debe elaborar una lista de delegados lo más unitaria posible para representar a la agrupación en el Congreso que el PSOE celebrará en Sevilla.

Juan Lobato tiene entre manos un listado en el que debe integrar a sus críticos, sus detractores, sus nuevos apoyos y sus fieles más incondicionales de una forma equitativa y evitando las pieles finas de algunos se vean 'afectadas'. Solo así, reinará la calma.

Él mismo lo sabe y por eso ya ha anunciado que "hablará con todo el mundo" para consensuar la susodicha lista de la federación socialista madrileña sea lo más consensuada posible.

En declaraciones esta semana, Lobato explicó que se habían puesto con él "muchísimos secretarios generales" que tienen la ilusión de ir a Sevilla a "a portar" y que él les está "escuchando" y "tomando buena nota".

"Quiero que sea una lista competitiva, con iniciativa y con hambre. Que se vea que Madrid, la tercera federación de España, va con los mejores y con muchas ganas", insistió.

Pero, como el propio Lobato sabe y le recomiendan sus críticos, esto no va solo de aportar. También de representar. Por eso, y si Lobato no quiere que sus críticos presenten una lista de delegados alternativa que deje ver la fractura dentro del partido, deberá de acoger a todos en ella.

Ni sus fieles ni quiénes están en desacuerdo con sus políticas saben cómo será la lista, lo único que tienen claro es que el tiempo se le agota, pues prevé tenerla lista para el 24 de septiembre.

Madrid Total se ha puesto en contacto con algunas de las voces más críticas al secretario socialista quiénes han lamentado que ahora se esté hablando del liderazgo regional, en lugar del federal. "Que es el único que toca ahora".

Aunque no coinciden en las razones sobre por qué la permanencia de Lobato al frente del PSM está sobre la mesa, sí creen que el portavoz en la Asamblea "no se ve fuerte". "Si tuviera claro que está consolidado, no tendrá que hacer este movimiento", apuntan.

Otros, por el contrario, creen que ya no siente que tiene tantos apoyos y que muchos de sus fieles están empezando a dar pasos atrás.

Lista de unidad

Lo que todos tienen por seguro es que si Lobato no presenta una lista de delegados de "unidad", habrá una lista paralela. "Dependiendo de la lista que el presente se verá si surgen voces en contra o no. Hasta entonces nadie se va a mover", apuntan.

Los más cercanos a Juan Lobato dan por hecho que habrá otra lista de delegados, pero no porque la presentada por el secretario no vaya a unir a "diputados, alcaldes, miembros y expertos del partido", sino porque hay quiénes quieren "medir la fuerza" que sigue teniendo Lobato.

En el caso de presentarse dos listas, ambas deberían de superar el 20% del apoyo de los militantes. Y, desde ahí, lo lógico es que se volviera a consensuar una lista negociando e ir incorporando ambas acorde al porcentaje de votos recibidos.

"Pueden querer medir cuanto apoyo tiene Lobato dentro del partido, pero esa lista luego se negociaría y se integraría", finalizan.

Ayala, Hernández, Martín...

Cuando a los integrantes del partido socialista madrileño se les pregunta por las dos 'alas' del partido, siempre resurge el nombre de Javier Ayala. El alcalde de Fuenlabrada ya le disputó la secretaría general en los anteriores comicios y es uno de los hombres más fuertes del partido que, además, dirige un ayuntamiento primordial para el PSM.

Además, Ayala y Lobato ya se han enfrentado este verano por la gestión del centro de Menas en la localidad del alcalde y la defensa "escasa" que Lobato brindó al alcalde cuando le llamaban "racista".

Fuentes próximas a la reunión, que tuvo lugar el pasado siete de septiembre en Ferraz, aseguran que durante el turno de palabra en Madrid sólo hablaron Juan Lobato y Javier Ayala. Desde otras agrupaciones regionales, como Castilla-La Mancha, lo vieron como un simbolismo de las dos "caras", pero desde el PSM afirman que "no significó nada".

Pero no sólo Ayala ha sido una voz crítica. La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, también ha tenido más de un 'encontronazo' con Lobato este verano. De hecho, la regidora lamentó las buenas palabras del secretario general de todos los socialistas madrileños respecto del Mad Cool, un festival contra el que la regidora está 'luchando' desde hace dos veranos.

El último de los nombres que ha salido en la tómbola de detractores ha sido el del delegado Francisco Martín. Pero, quiénes conocen el partido, niegan que sea una persona que se pueda enfrentar a Lobato, más todavía estando dentro de su equipo.

La mayoría creen que es un "rumor" que sólo apoyan "desde el Partido Popular", porque no "entienden" el trabajo que hace el delegado del Gobierno; centrado en meterse en el barro político, mientras que Lobato hace propuestas en firme.

Lo que está claro es que a Lobato no le da miedo la competencia y así lo deja saber en los corrillos en la Asamblea de Madrid. Asume que habrá otra lista frente a su candidatura, incluso que le empiecen a salir enemigos, pero él se mantiene firme con su proyecto y su ambición de llegar a la Puerta del Sol en 2027.