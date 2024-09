Lobato traslada a la Comisión de Garantías la suspensión de militancia de Posse: "Soy coherente, sin excepciones"

El PSOE de Madrid se ha tropezado este lunes con el 'caso ITV', que involucra a la polémica exalcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Posse, y a otros exconcejales del partido en el municipio. La jueza de Instrucción número 1 de Móstoles ha abierto juicio oral contra todos ellos por la presunta comisión de un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos por condonar una deuda de 2,4 millones a una empresa a la que se adjudicó la Inspección Técnica de Vehículos.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, el secretario general del PSOE-M ha indicado que, "como viene diciendo desde hace dos años y medio", cuando se le abre juicio a un militante, se traslada el expediente "automáticamente" a la Comisión Federal de Ética y Garantías. Será este órgano del partido el que, en palabras de Lobato, "tome las decisiones que corresponda".

"En este caso y en cualquiera en el que se produzca una apertura de juicio oral, vamos a hacer exactamente lo que dije hace dos años y medio (...) que es tramitar el expediente a la Comisión de Garantías y es lo que vamos a hacer en todos los casos que haya", ha manifestado.

Después de subrayar que la "coherencia" es "fundamental en política", el dirigente socialista ha detallado que, ante este tipo de casos, se actúa "sin excepción".

"Vengo siendo tan coherente que incluso con los casos del PP, como el de Ana Millán, imputada todo este tiempo, no se me ha ocurrido abrir la boca para criticar ni denunciar ni poner en evidencia nada porque no se le había abierto proceso judicial. Eso es la coherencia: hacer lo mismo con los tuyos que con el de enfrente".