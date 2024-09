Fernández, alcaldesa de Sanse: "Tendremos una nueva salida a la A-1 desde Hoces del Duratón como piden los vecinos"

Lucía Fernández embiste, como un miura ante un torero. De ideas férreas y convencida de sus proyectos, llega a la redacción de EL ESPAÑOL sin pelos en la lengua. Ni nadie que la pare.

-¿Qué le pediría al presidente del Gobierno de España para su municipio?

- Que se pire.

- No, hombre no, pero una inversión.

Pero ella, repite insistente. "Que se marche. Es lo mejor". Y así es Lucía Fernández. Basta un viaje en ascensor con ella para saber que esta abogada, curtida en mil batallas, y que ha dado el salto al Ayuntamiento de una de las ciudades más importantes de Madrid, es así.

Entrevista a Lucía S. Fernández, alcaldesa de San Sebastián de los Reyes

La regidora de San Sebastián de los Reyes es directa hasta la extenuación. Lo mismo te da un truco para comprar en los centros comerciales que dan parte de fama a su municipio; que te critica los encierros de tu ciudad comparados con los de la suya. "Los encierros de Sanse son los mejores de España", dice sin que ningún pamplonica pueda oírla.

"Hombre Lucía, que en Guadalajara somos capital de provincia", le replica esta humilde redactora. Pero ella reitera, se ríe e insiste. No hay más preguntas. Está claro que ha entrado a matar y como marca el camino de su "líder", ella misma habla de Isabel Díaz Ayuso así, el objetivo es Pedro Sánchez.

PREGUNTA: ¿Cómo valora este año al frente del Ayuntamiento?

RESPUESTA: Ha sido francamente interesante. Estamos sentando las bases del San Sebastián de los Reyes del futuro.

P: Ha conseguido algo que parece imposible hoy en día: llegar a un acuerdo con el Partido Socialista para sacar adelante unos presupuestos. El PSOE se ha abstenido y eso les ha permitido tener unas cuentas. ¿Cómo ha conseguido eso?

R: Lo que resulta ilógico, además de incomprensible, es que el resto de partidos políticos de la oposición no hayan votado a favor. Estamos hablando de unos presupuestos que técnicamente son de diez con un sesgo político inexistente. Somos una ciudad de 100.000 habitantes con unos presupuestos que incluyen todo tipo de medidas sociales, reformas en los colegios públicos de San Sebastián de los Reyes, una nueva dotación en el contrato de limpieza viaria y recogida de residuos por 116 millones de euros...

P: El grupo socialista, que antes ostentaba en la alcaldía, salió en los medios cuando usted había ganado por mayoría simple, para hacer pública su decisión de echarse a un lado y dejarla gobernar antes que tuviera que pactar con Vox. ¿Cómo lo recibió usted?

R: Conozco bastante bien a Narciso Romero, yo llevo 13 años en el Ayuntamiento, fui portavoz de su oposición durante sus ocho años como alcalde. Me extrañó la nota de prensa que se sacó al inicio del mandato diciendo que iba a posibilitar que gobernara en minoría, igual que cuando dijo que nos permitiría sacar los presupuestos. De ahí le cogí el guante y él cumplió con su palabra. Lo cual le honra, pese a ser socialista.

P: ¿Usted hubiera hecho lo mismo?

R: No lo sé. Hubiera tenido que ver en qué circunstancias nos encontrábamos. Durante el primer mandato de Narciso Romero como alcalde de San Sebastián de los Reyes, nos pidió entendimiento para sacar adelante una tasa de reposición, al final nunca se llevó a cabo. Pero sí que nos lo planteamos. Al final, en muchas ocasiones en un Ayuntamiento no va de un signo político, sino de un fin superior.

P: ¿Por qué prefiere gobernar en minoría a llegar a un pacto con Vox, por ejemplo?

R: Porque somos 11 concejales de 25. Somos un equipo de trabajadores con vocación de servicio público y ganar de cambiar San Sebastian. Yo nací en 1983 y siempre digo que hay veces que siento que las cosas no han avanzado. Y eso lo vamos a cambiar, gobernando en minoría, con honestidad, con honradez y con responsabilidad.

Lucía S. Fernández Alonso, alcaldesa de San Sebastían de los Reyes, en las oficinas de EL ESPAÑOL. Laura Mateo

P: Pero gracias a que el candidato del PSOE, que es el segundo partido más votado, se ha abstenido usted no gobierna con Vox. Si hubiera votado en contra, no le habría quedado otra.

R: La política es el arte de pactar, de negociar, de saber hablar y de evitar tener enemigos. Aunque sí tener contrincantes.

P: ¿Qué grandes proyectos tiene para la localidad en sus cuatro años como alcaldesa?

R: A medio plazo San Sebastián de los Reyes necesita una inversión muy importante en instalaciones deportivas. Por eso hemos hecho un ejercicio de transparencia nunca antes visto con los convenios deportivos que nos ha costado manifestaciones e insultos. Pero al final hemos sido capaces de convenir con todos. Nosotros subvencionamos el deporte base con una cantidad determinada y para todos los niños es la misma cantidad. No nos importa si practica ballet o baloncesto. Aun así, necesitamos más instalaciones deportivas. Este año es imposible porque no llegamos, pero espero que los próximos años podamos plantearnos construir alguna instalación deportiva más.

Luego, uno de los proyectos que sí se va a empezar a ejecutar a lo largo de este mandato es la remodelación integral del barrio de Silvio Abad. Es una zona que colinda con la avenida España, que es la que nos une con Alcobendas. Vamos a construir un nuevo centro social y remodelar el barrio que necesita más luz, nuevas aceras, infraestructuras...

P: ¿Hay problemas de vivienda en San Sebastián de los Reyes?

R: Necesitamos construir mucha más vivienda para acoger toda la demanda que tenemos en San Sebastián de los Reyes. Lleva sin construirse vivienda pública prácticamente una década y es una necesidad acuciante. Los precios en San Sebastián de los Reyes no son precisamente baratos. Por eso estamos activando la Empresa Municipal de la Vivienda, porque no va todo lo ágil que nos gustaría que fuera y esperamos poder sacar este mandato la primera promoción de vivienda pública en alquiler municipal de la localidad.

P: ¿Y qué pasa con el Cerro del Baile?

R: Es un desarrollo de 3660 viviendas. La aprobación definitiva del plan parcial ya se llevó a pleno en septiembre de 2020 y ahora mismo se está estudiando. Estamos pendientes del proyecto de reparcelación, del proyecto de urbanización y demás. Hay necesidad de que ese nuevo desarrollo Cerro del baile vea la luz. Eso sí, con luz y taquígrafos, siendo transparentes, como todo lo que hacemos en el Ayuntamiento.

P: ¿Hay problemas con el agua en San Sebastián de los Reyes?

R: Tenemos graves problemas heredados. Tenemos zonas de San Sebastián de los Reyes que tienen agua de pozo porque el canal todavía no ha llegado. Tenemos ciertos problemas con la depuración y lo que hemos hecho es, en tiempo récord gracias al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, firmar un convenio con el Canal de Isabel II para conseguir dotar de soluciones a todos nuestros enclaves que tienen esos graves problemas con el agua.

La alcaldesa de San Sebastían de los Reyes agradece el trabajo de la Comunidad de Madrid en su municipio. Laura Mateo

P: Hablando de la Comunidad de Madrid, ¿qué proyectos tiene la Comunidad de Madrid para su municipio?

R: En la comunidad le dieron el último empujón a la construcción de uno de nuestros colegios, la torre cuatro del hospital Infanta Sofía y, próximamente, nuestro centro de salud. Es un gustazo. Hay una diferencia abismal entre lo que tenemos que tratar los alcaldes de municipios como el mío con el gobierno de la Nación y lo que tenemos que tratar con el gobierno regional. El 40% de las políticas que se ponen en marcha en un ayuntamiento como el mío son gracias a los convenios de la Comunidad de Madrid.

Pero, por otro lado, cuando se trata de lidiar con temas de Confederación Hidrográfica del Tajo, con la Dirección General de Aviación Civil, por los ruidos de Barajas... La verdad es que es bastante complicado.

P: ¿Qué les pasa con el aeropuerto Adolfo Suárez?

R: Nosotros estamos encantados de lindar con el aeropuerto Adolfo Suárez, es un plus para nuestra ciudad. Pero lo que no es de recibo es que esto suponga un problema constante de ruidos. Los aviones despegan por donde les da la gana y cada vez hay más ruido. Nosotros no paramos de ir a reuniones con nuestros técnicos, pero ir allí es como pegarse cabezazos contra la pared, porque no nos hacen ningún caso.

P: Pero, cuando les enseñan los registros de ruidos, que tendrán, ¿Qué les dicen las autoridades?

R: Quieren que lleguemos a un punto en el que tomemos decisiones como Ayuntamiento que no nos corresponden. Yo tengo muy claro cuáles son mis competencias. Según la Ley de Bases del Régimen local, las competencias son claras y meridiana. Yo no puedo decidir cuál es la ruta de un avión, pero yo lo que sí les puedo pedir, y lo hacemos encarecidamente, es que esos aviones se vayan por las rutas con menor impacto acústico y sonoro.

Les pregunto cuál es la mejor ruta, de las que tienen estudiadas, que menos perjudica a los vecinos, y no me lo piden. Te digo yo que si fuera una alcaldesa del Partido Socialista, que gracias a Dios no lo soy, las cosas no serían así. Porque a municipios colindantes con el nuestro le hacen exactamente lo mismo. En Algete la pelea es la misma. En Tres Cantos es la misma. Nos están vacilando a todos.

P: ¿Qué más le pide al Gobierno de España?

R: Pues lo primero, el cercanías. Qué sentido tiene en una ciudad de 100.000 habitantes, la última parada sea la de la avenida España, entre Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Lo razonable es continuar, llegar al Plaza Norte, el hospital e incluso continuar mucho más allá, fuera de mi término municipal. Hasta Algete y San Agustín de Guadalix.

También se han olvidado la famosa variante de la N-1, con todas las cosas que se podrían mejorar en ese proyecto. Están empezando a partir del circuito del Jarama, pero qué pasa antes. Si el hito kilométrico con más afluencia de tráfico de toda España es el Alto de La Moraleja.

P: Hablando de la A-1, ¿es viable una salida desde la Calle Hoces del Duratón, como piden los vecinos?

R: Sí, y te voy a decir más. Hemos demostrado a la demarcación de carreteras que tenemos un colegio concertado en esa zona de Hoces del Duratón con siete líneas y más de 2.000 alumnos... Pero yo creo que eso es lo único que vamos a conseguir. Y es que, no les ha quedado otra. Han visto los vídeos, han visto que hay un problema. Hay padres que dejan a los niños en la vía de servicio de la A.1 para que los niños que se vayan andando. Es un problema de orden público y de seguridad.

P: Entonces ya se lo han confirmado.

R: Parece que sí, pero yo no lo quiero gafar porque basta que yo hable para que luego me pongan la cruz. Lo que viene siendo habitual.

P: En sus presupuestos hay una gran partida para limpieza. Ha limpiado muchos grafitis y han detenido a dos de los principales grafiteros de su localidad... ¿La limpieza llama a la limpieza?

R: Claro. Si yo soy capaz de mantener esto limpio y tú ves que está bien, pues lo cuidas. Y no es algo en contra del grafiti. Tenemos a David Barrera que hace unos grafitis increíbles y nos ha hecho murales de Kobe Bryant, de Rosalía... Arte urbano.

En lo que respecta a la limpieza, hemos un bando para controlar la presencia de ratas. Porque no sólo es cuestión de limpiar, también es de educación. Hay que enseñar que la bolsa de basura se cierra y se tira el control al contenedor. No se deja fuera. De nada sirve invertir una millonada en limpieza viaria, si los vecinos no asumimos nuestra parte.

Lucía S. Fernández Alonso defiende los toros en su ciudad. Laura Mateo

P: Su localidad es conocida por sus grandes centros comerciales. ¿Qué tal conviven esas grandes superficies con los comercios locales?

R: Muy bien. Además, desde el Ayuntamiento tenemos actividades para ese pequeño comercio. Nosotros no pensamos que el grande se come al pequeño porque, en muchas ocasiones, los grandes espacios ponen a disposición de emprendedores pequeñas zonas. Como es el caso del proyecto del 'espacio emprendedor' puesto en marcha por la delegación de Desarrollo Local.

P: (Esta entrevista se grabó antes de las fiestas locales de San Sebastían de los Reyes). Sus fiestas locales son conocidas mundialmente por los encierros. ¿Va a seguir apostando por ello? ¿Cómo combina esto con proyectos como el del Gobierno de España de eliminar premios de toros de lidia?

R: San Sebastián de los Reyes es mucho más que festejos, pero San Sebastián de los Reyes es festejos. El mejor encierro de toda España está aquí. ¡Qué voy a decir yo que soy la alcaldesa! Hacemos una apuesta sin complejos por los encierros y por la tauromaquia.

Tenemos un contrato con la plaza de toros de San Sebastián de los Reyes, que es una empresa privada para potenciar todo el mundo taurino y todo lo que ello conlleva. Que digan que los toros no son cultura o que no son patrimonio cultural, me parece un atraso bastante importante. Son esencia de ser español, te puede gustar o no. Además, yo soy poco proclive a pensar que hay que prohibir lo que no me guste.

En San Sebastián de los Reyes atraemos una millonada de inversión, viene gente de todo el mundo. Y yo le diría a todos aquellos abolicionistas de todo lo que no les gusta, que no se puede vivir amargado. Si uno está amargado que se quede en su casa y nos deje al resto vivir.

P: Eso significa que los encierros blancos, los que se celebran en invierno, han venido para quedarse.

R: Por supuesto, yo sólo le pido al concejal de Festejos que vuelva a comprar el sol y nos de buen tiempo, como en la anterior edición. Hay que reconocer que fueron una apuesta súper arriesgada, pero fueron un acierto. Vino gente de toda España. Así que, en San Sebastián nos quedamos con los encierros de invierno, con los nocturnos... con todos.

P: ¿Si se pusiera delante de Pedro Sánchez, qué le pediría para San Sebastián de los Reyes?

R: Que se pire. Que dimita.

P: Me refería a algo para su ciudad...

R: Por el bien de España y de los españoles. Le pido que, por favor, deje la Moncloa, se lleve su colchón y nos deje a los españoles vivir en paz y libertad. Que se vaya ya de una vez que es la persona que peor lo ha hecho por España. No nos quiere a los españoles, solo se quiere a sí mismo.