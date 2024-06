Ayuso enfrenta a Milei con Sánchez y justifica su medalla: "Para nosotros es un honor recibir al presidente legitimo"

El presidente de Argentina, Javier Milei, se ha colado en la sesión de la Asamblea de Madrid celebrada este jueves después de que la Comunidad de Madrid haya anunciado que le va a otorgar un reconocimiento este viernes coincidiendo con su visita a España.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha enorgullecido de entregar este galardón que ha sido reprochado por el Gobierno de España. De hecho, Ayuso ha insistido en el orgullo que supone para ella y su equipo recibir al "presidente legítimo elegido por amplia mayoría en las urnas argentinas". 'No como otros', le ha faltado decir.

Y es que el mensaje se puede leer entre líneas, pues Ayuso, coincidiendo con el ala más dura de los populares, ya ha hablado en varias ocasiones de la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez al tener un pacto con varias agrupaciones de la izquierda por no haber conseguido el apoyo mayoritario en las urnas de los españoles.

Tras el anuncio que se conocía este mismo miércoles por el portavoz de la Casa Rosada, Manuel Adorni, la Comunidad de Madrid ha confirmado a Madrid Total que el premio se entregará este viernes alrededor de las 19.00 horas.

Está previsto que sea un acto en el que se reciba al presidente argentino con todos los honores y que cuente con la presencia de todo el Consejo de Gobierno. Se celebrará en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo regional, y Milei y Ayuso harán declaraciones a los medios.

Concretamente, el presidente argentino recibirá la medalla internacional de la Comunidad de Madrid. Un galardón creado por Cristina Cifuentes que ella misma nunca pudo llegar a entregar por su precipitada dimisión.

El reconocimiento se publicará el mismo viernes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM) como gesto de "cortesía y como reconocimiento y respeto de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid a los representantes de otros países y máximos mandatarios de organismos internacionales y de la Unión Europea, en visita oficial a la Región por su labor institucional".

Sin palabras de Manuela Bergerot

Pese a que la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, es argentina, ha sido la única de las representantes de la Cámara Regional que no ha hecho mención de la visita del líder argentino.

Entre Juan Lobato (PSOE) y Rocío Monasterio (Vox) han nombrado al presidente hispanoamericano un total de seis veces. Eso sí, con razones totalmente contrarias.

Por un lado, Lobato ha increpado su gesto a la presidenta y ha asegurado que "en mi nombre y en el de muchos madrileños" no va a reconocer a Milei. "El rey no le recibe, usted le premia y Feijóo calla", ha reprochado.

Por otro lado, Monasterio ha usado al presidente como arma arrojadiza. "Milei va a entrar en Sol con la motosierra", ha bromeado mientras que recordaba los "incrementos" en el precio del agua que se van a llevar a cabo por parte del Ejecutivo regional.

Visita a Europa

La llegada de Milei en España se encuadra en una gira europea que el presidente ha cerrado este fin de semana y que recalará en nuestro país tras la polémica visita que protagonizó en el mes de mayo y que ocasionó una crisis institucional entre la Casa Rosada y el Gobierno de España. Milei calificó de "corrupta" a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Ejecutivo.

Si en España no va a reunirse con ningún miembro del Gobierno de España, tampoco lo hará en Alemania, otro de los países que visita. Y sólo en la República Checa tendrá un encuentro con su primer ministro, Petr Fiala.

Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso asegura que es un "honor" recibir a Milei. "Si el presidente argentino realiza visitas institucionales a gobiernos diferentes y no lo hace con aquel que ha provocado una crisis diplomática y que insulta constantemente, no solo a Milei, sino a todos los gobiernos que no son de su signo, nosotros no tenemos la culpa", ha añadido.

"Tenemos delante a un gobierno que nos insulta y que nos difama desde viajes en el extranjero, a nosotros y a nuestros familiares, que permiten que se insulte constantemente a España y al Rey y ustedes se callan, con socios del gobierno y medio gobierno insultando al Rey de todos, al rey de todos los españoles", ha finalizado.