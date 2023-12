La gripe 'explota' en Madrid y las Urgencias infantiles suben un 29%: pico de casos la segunda semana de enero

Mocos, algo de dolor de cabeza, malestar muscular… Centenares de madrileños reconocen estos síntomas. Para los que tengan más 'suerte' será un catarro, para los que no, gripe o Covid-19. Infecciones que estas semanas están repuntando considerablemente, sobre todo, entre los más pequeños y que irán a más la segunda quincena de enero.

Y es que, según fuentes de la Consejería de Sanidad, las urgencias hospitalarias están sufriendo un repunte de casos, sobre todo, influenciados por estos procesos gripales en los más pequeños.

Durante estos últimos días de Navidad, Sanidad confirma que ha habido picos de asistencia, sobre todo derivados de la aglomeración de la población. Y es que, al ser fiestas, todo el mundo acude en los mismos tramos horarios.

En total, fuentes del equipo de Fátima Matute aseguran que se han contabilizado 11.000 urgencias atendidas, con un descenso global del 1,81% respecto a la semana anterior, aunque esto 'esconde' un incremento en las consultas pediátricas.

Si dividimos el tipo de consulta por su usuario, las pediátricas han subido un 29% más respecto a hace siete días, mientras que en los mayores de 16 años han bajado un 11,26% y en los mayores de 80 años también ha habido un descenso de un 18,71%. Todo ello, respecto a la pasada semana.

Pero, a pesar de esto, Sanidad insiste en que, a pesar del aumento de la demanda de pacientes en los servicios de Urgencia, los ingresos programados en los hospitales de la región se han cumplido sin problemas. Por lo que no puede decirse que haya presión asistencial, que se cifra entre el 65% y el 67% en toda la red, "algo habitual y esperado en esta época del año".

Aun así, desde el sindicato médico AMYTS no ven esta situación tan "habitual y esperada". Precisamente, aseguran que los planes de invierno "no son suficientes" y, por si fuera poco, no están funcionando.

Según ha ratificado este mismo miércoles Ángela Hernández, secretaria general de AMYTS, los contratos para las Urgencias madrileñas que había lanzado la Comunidad de Madrid no están funcionando como se esperaba porque no están siendo cubiertos "por las malas condiciones laborales".

"Por ello, pedimos un estudio y una mejora de estas condiciones para cubrir los refuerzos y se ponga fin a esta realidad que sufre la sanidad madrileña invierno tras invierno", ha añadido.

Pico de casos

Según datos oficiales, la incidencia de la gripe en la Comunidad de Madrid es de 90 por 100.000 habitantes. Cifra que está por debajo de la media española (150). Aun así, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, sí ha pedido a su población que tome las mismas medidas de precaución que ha solicitado el Gobierno de España.

"Que utilice mascarillas si tienen un catarro, que no esté cerca de personas vulnerables y todas las medidas que son de sentido común. Hay que evitar que se extiendan estos virus respiratorios", ha subrayado la consejera este mismo miércoles.

En el futuro, las previsiones de Sanidad son que el pico de la gripe sea en la segunda semana de enero. "No hay mayor tasa de ingresos ni tampoco de gravedad respecto a otros años, sobre todo está afectando en cuanto a ingresos la población mayor de 80 años que tienen comorbilidades, con una tasa de ingresos de 26,7 por 100.000 habitantes", ha indicado la consejera.

En cuanto a la tasa de ingresos en la población normal, la consejera ha señalado que es baja. En esta línea, ha recordado que la consulta y la frecuentación a los servicios de urgencia "aumenta en esta época porque son días de posfiesta". Es decir, la segunda semana de enero.

