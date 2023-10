Ayuso sobre Otegi: "En España, matar, secuestrar o extorsionar da galones para llegar a las instituciones"

La líder de PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso este jueves en el Encuentro de Ok Líderes. CAM

La presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a pedir la ilegalización de EHBildu, partido de Arnaldo Otegi, tras criticar las "facilidades" que el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez pone a quiénes "secuestran y extorsionan".

Durante el encuentro OK Líderes, Ayuso ha aprovechado su intervención para hacerse eco de las noticias que se han publicado estos días sobre "el historial sangriento de Arnaldo Otegi".

"Ahí están los 9 secuestros y el asesinato que le atribuyen otros miembros de ETA, los suyos. Sus instrucciones de matón al resto de la banda, nos han vuelto a helar la sangre", ha lamentado.

Y es en ese contexto en el que la presidenta de los populares madrileños se ha mostrado contrariada de que "ni siquiera nos hayamos planteado" preguntar al Tribunal Supremo si ese partido político debe ser ilegalizado.

"Me cuesta creer que quienes cometieron los delitos más graves contra la vida y la libertad, que quienes impusieron un régimen corrupto de extorsión, miedo y asesinatos en el País Vasco, que quienes expulsaron a decenas de miles de vascos de su tierra, vayan a decidir ahora el futuro de España", ha relatado en relación con los pactos de investidura que Pedro Sánchez está cerrando con EHBildu.

Ayuso ha acusado a Sánchez de tener cada vez más desmanes con este tipo de partidos y ha puesto de ejemplo a Otegi. "En la España de Sánchez, matar, secuestrar o extorsionar tiene premio; te da galones para llegar a las instituciones", ha sentenciado.

Pactos de la poltrona

Precisamente sobre estos acuerdos de investidura, a los que ha renombrado como "pactos de la poltrona", también ha hablado la presidenta de la Comunidad. Ha asegurado que cada vez representan una "mayor inmoralidad y deslealtad de la democracia".

Seguiremos diciendo que este pacto de la poltrona será la mayor inmoralidad de la democracia, que a España no se le puede sentar en el banquillo y que algún día Sánchez tendrá que rendir cuentas por lo peor que se puede juzgar a un gobernante: por traicionar a su nación.… pic.twitter.com/XwGPv4LAGW — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) October 26, 2023

Es por eso por lo que ha defendido que, aun siendo presidenta de una región de España, debe denunciar lo que están "haciendo" Sánchez y sus socios. Queriendo deshacerse de las voces que la presentan como la sucesora de Feijóo, Ayuso ha dicho que su papel está en Madrid brindando ayuda "a toda España". "Vengan los desafíos que vengan, ofreciendo prosperidad, estabilidad, trabajo, lealtad, buenas ideas y soluciones".

"Hace un año avisé de la estrategia de la carcoma de Sánchez y sus socios: la de ir minando las instituciones y las garantías constitucionales hasta que, cuando fuésemos a recurrir a ellas, no quedase nada. Todas estarían destruidas, deslegitimadas o colonizadas por afines al poder. No me equivoqué. Estamos en una situación límite", ha retirado.

Por esa razón, criticando el autoritarismo de Pedro Sánchez, Ayuso ha asegurado que desde la Moncloa "ni se esfuerzan" en parecer "demócratas". Una actitud que, a su parecer, encamina a España hacia la "autocracia" y la "tiranía".

