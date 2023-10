Sánchez da la mano a Bildu y las víctimas lo condenan: "La 'foto del viernes 13' le perseguirá siempre"

Las víctimas de ETA aseguran que la foto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estrechando la mano de Mertxe Aizpurúa para sellar el apoyo para la investidura "le perseguirá siempre".

Ya la llaman "la foto del viernes 13". La imagen ha soliviantado a los colectivos de defensa de las víctimas, que recuerdan que si el PSOE ha hecho un icono de "la foto de Colón" para atacar al PP, a Vox y a Cs, a los socialistas se les recordará por ésta.

"La foto de hoy escenifica al Estado de derecho arrodillado ante ETA. Es la foto de la infamia, la consumación de la traición de este presidente, no solo a las víctimas del terrorismo, sino a todos los españoles". Son palabras de Maite Araluce, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

"Es muy triste. Sánchez nunca ha querido reunirse con al AVT, pero con tal de seguir en el poder está regalando a Bildu la foto que no quiso hacerse en 2019. Se está reuniendo con el partido del brazo institucional de ETA, que sigue sin condenar el terrorismo y que ha llevado a más de 40 terroristas en sus listas. Todo esto le debería de haber marcado mucho antes. Le debería marcar para siempre", añade Araluce.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) también cree que esa foto acompañará a Sánchez por haber homologado como socio de Gobierno a un partido que nunca ha condenado la violencia y que cuenta con terroristas en sus filas.

"Ha caído en la trampa de la normalización que impone la izquierda abertzale. No son una fuerza política más, su actitud después de la profanación de la tumba de Buesa... Esa foto es darle la razón a quienes quieren pasar rápido la página del pasado, lo antes posible, sin detenerse a cuestionar sus responsabilidades", señalan desde la entidad.

Mertxe Aizpurua dirigió el periódico Egin, en el que ETA publicaba sus editoriales y amenazaba de muerte a sus víctimas. "Allí salieron portadas como la de 'Ortega Lara vuelve a la cárcel' tras ser rescatado de su secuestro por la Guardia Civil. Fotografiarse con la izquierda abertzale implica ayudarles a asentar la impunidad fáctica y moral que tiene sobre la trayectoria de ETA", añaden desde Covite.

"Otegi podrá ser un líder político de un partido legalizado e incluso podrá ser un día candidato a lehendakari, pero lo que ha marcado y marcará su biografía es que ejerció el terrorismo, que secuestró, que jugó a la ruleta rusa con una persona y que dirigió la estrategia de una organización terrorista", concluyen en Covite.

"No me creo que no haya forma de parar esto", lamenta Maite Araluce. "Están más preocupados por el sillón que por apoyara las víctimas".

"Se quita la careta"

Daniel Portero es hijo de Luis Portero García, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, asesinado por ETA el 9 de octubre de 2000. También es el presidente de la asociación de víctima Dignidad y Justicia. Dice que por fin vemos la cara de Sánchez.

"Se ha quitado la careta. Con lo de hoy demuestra claramente que su socio prioritario es Bildu. Es el único grupo que le ha dado su apoyo incondicional. Ni siquiera Sumar ha prometido los votos de la investidura. Son los primeros".

"Evidentemente, esta foto le va a perseguir. Siempre ha negado que negociase con Bildu. Esta es la foto en la que se quita la máscara una persona que ha mentido a toda la sociedad, especialmente a sus propios votantes. Miente respecto a la amnistía, miente respecto al referéndum y miente respecto a ETA".

¿Qué será lo siguiente? "Si sale elegido presidente", augura Portero, "habrá un apoyo claro a Arnaldo Otegi para que sea el próximo lehendakari del País Vasco. Es la constatación de que el PSOE apoyará a Otegi para que el año que viene sea presidente del País Vasco. Los que conocíamos a este personaje no nos sorprende. Pero los votantes han sido nuevamente engañados".

Bildu es la única fuerza del nuevo bloque de investidura que no pondrá condiciones a Pedro Sánchez a cambio de su apoyo. Daba mucha importancia a inmortalizar el apretón de manos que simboliza esa alianza.

