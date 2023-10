Ayuso defiende a Alfonso Pérez tras el movimiento del Getafe: hizo declaraciones "bastante sensatas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a defender este jueves a Alfonso Pérez tras la decisión del Ayuntamiento de Getafe y el Getafe C.F de eliminar el nombre del exjugador Alfonso Pérez del Coliseum tras sus declaraciones contra la equiparación salarial del fútbol femenino en un medio de comunicación.

Unas declaraciones que, según Ayuso, fueron "bastante sensatas". "Le persiguen", ha insistido la presidenta que ha asegurado que, tal vez, ni aunque hubiese "quemado la bandera de España" habrían tomado la actual decisión.

Precisamente, este miércoles, la presidenta denunciaba este hecho en la red social 'X', antiguo Twitter, afirmando que "la dictadura de la izquierda es asombrosa: un veterano exjugador de fútbol no puede ni dar su opinión si no le agrada al poder".

[Ayuso defiende a Alfonso Pérez ante la "dictadura de la izquierda" que retira su nombre del Coliseum]

Ocurrió unos minutos después de que el Consistorio y el club enviaran un comunicado apuntado a que Alfonso Pérez señalaba en una entrevista en El Mundo "la imposibilidad de que una jugadora cobre lo mismo que sus compañeros varones".

Así, el Gobierno del PSOE afirman que Pérez pone "el foco" en que el fútbol es un "mero negocio económico, en lugar de ensalzar aspectos tan importantes en el deporte como la superación, el esfuerzo o la igualdad".

El cohete de Yolanda Díaz

Las declaraciones de Ayuso han llegado durante la sesión de control a su gobierno en la Asamblea de Madrid, en respuesta a la interpelación de Mónica García que la presidenta del PP ha usado para atacar a Yolanda Díaz y los pactos de Sumar.

En su intervención, la líder de Más Madrid ha calificado a Ayuso como la "Juana de Arco neoliberal en la Comunidad más desigual en toda España". Además, ha acusado a Ayuso de "aplaudir el franquismo" mientras que "los míos" luchaban por la Constitución.

Una frase que no ha sentado nada bien a la líder del PP de Madrid que ha acusado a García de venir de "quemar la calle" y la ha aplazado a "acostumbrarse a ser la eterna oposición" en la Asamblea.

["Los ricos huirán en cohete de la Tierra": el augurio que Yolanda Díaz copió de un famoso libro]

Respecto a la amnistía y los posibles pactos entre Sumar y el PSOE a nivel nacional, Ayuso ha asegurado que, con su forma de "trabajar", "ya no hay violaciones, ya no hay etarras y ya no hay okupas porque borran los delitos".

También ha aprovechado su respuesta a García para bromear con las declaraciones de Yolanda Díaz. "Se guardan el secreto del cohete para los ricos, díganme donde está el búnker porque yo he trabajado con los ricos muchas veces y me lo merezco", ha finalizado.

De Barcelona a la Cañada

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a reprochar al portavoz del Grupo Socialista, Juan Lobato, la aptitud del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a la amnistía, asegurando que quieren "blanquear" lo que va a dar el PSOE a los partidos independentistas para seguir estando al frente de la Moncloa.

La presidenta de la Comunidad de Madrid no ha querido olvidar todo lo ocurrido la semana pasada dentro de las filas socialistas como el "numerito" que supone "parar un AVE", en referencia al incidente protagonizado por el diputado del PSOE Óscar Puente, o "tocarle la cara al alcalde de Madrid", en alusión al incidente del exconcejal Daniel Viondi en el último Pleno de Cibeles.

Así ha respondido después de que el portavoz socialista le haya afeado que trate de extender una "cortina de humo" sobre los problemas de Madrid como "Cataluña y el sanchismo".

"Ha ido usted más a Barcelona que a la Cañada Real, conoce mejor Las Ramblas que la calle Presa de San Fernando de Henares", le ha reprochado en referencia a los desalojos de viviendas por las obras de la Línea 7B de Metro. "Con nosotros no cuenten para el conflicto y la crispación. Es tiempo de la política y la Constitución Española", ha concluido Juan Lobato.

Sigue los temas que te interesan