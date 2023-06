Ayuso ya es presidenta en su legislatura soñada: mayoría absoluta y un mes de campaña contra Sánchez

La sombra de la mayoría absoluta y de cómo Isabel Díaz Ayuso va a gestionar una Asamblea de Madrid con 70 diputados azules ha copado la segunda jornada del debate de investidura de la ya presidenta electa de la Comunidad de Madrid.

Y es que, aunque Ayuso tomará posesión de su cargo este viernes, la Asamblea ya ha aprobado con 70 votos a favor, 10 abstenciones (Vox) y 54 votos en contra que la popular Isabel Díaz Ayuso sea la presidenta de la Comunidad de Madrid durante los próximos cuatro años.

La líder del PP regional ha vivido un momento dulce en su investidura tras la ansiada mayoría absoluta aunque la oposición al completo (el PSOE, el PP y Vox) han intentado 'aguarle la fiesta'. Todos ellos se han unido para avisar a sobre cómo la líder del Partido Popular va a gestionar su mayoría absoluta: "mal".

"No caiga en la tentación de pensar que tiene la verdad absoluta", apuntaba Rocío Monasterio (Vox). "La última mayoría absoluta del PP fue la de las bolsas de dinero en los Saltillos y la de las ayudas a las empresas sin devolver", añadía Juan Lobato (PSOE). "El gobierno que inaugura usted hoy es un gobierno salvaje, cruel e inhumano", insistía Mónica García (Más Madrid).

[Ayuso modificará la ley Trans de Madrid, como pedía Vox, para "proteger" a las personas transexuales]

Ayuso, que ha optado por responder grupo por grupo y alargar el debate de investidura durante más de 5 horas, ha hecho oídos sordos a las acusaciones y ha preferido pedir "tiempo". "Denme por lo menos 15 días para saber cómo voy a gestionar la mayoría absoluta", bromeaba.

Aun así, la líder nacional ha vuelto a utilizar su discurso para entrar en las elecciones generales del próximo 23 de julio. "Lo que Pedro Sánchez ha hecho contra Madrid pasará a los anales de la historia", ha insistido la presidenta en su réplica al PSOE. Grupo municipal al que ha acusado de guardar silencio ante los ataques de Sánchez: Navacerrada, los test Covid en las farmacias, los fallos del Cercanías… Ha ejemplificado la presidenta.

Además, ha asegurado que el PSOE en el Gobierno es mala para la mujer porque sólo da "lecciones y soflamas feministas" que espantan, incluso, "al feminismo clásico". En este punto, ha afirmado que si el caso del "Tito Berni" se hubiera producido en el PP, el PSOE estaría "en las calles".

"Desde que el PSOE está en el Gobierno han subido las agresiones a las mujeres, especialmente las agresiones sexuales, y en la Comunidad de Madrid -ha proseguido-, han permitido que más de 1.100 agresores y violadores sexuales se vean beneficiados por su ley del sí es sí o que estén ahora mismo en la calle, una ley feminista que iba a ser una referencia en Europa".

Ayuso junto con los pocos consejeros de la anterior legislatura que todavía la acompañan en la Asamblea. CAM

Del mismo modo, ha acusado a Vox y a Rocío Monasterio de ser el "colchón" y una gran "ayuda" del Gobierno de Sánchez porque "en lugar de hablar de lo que pasa en el Gobierno", se centran en "disparates".

"Qué satisfacción tenerles a ustedes para hablar de todos estos disparates y no estar hablando ni de Tito Berni, ni de los pactos con Bildu, ni de quiénes están en las instituciones, ni de lo que pretende hacer el Gobierno de Sánchez, ni el deterioro institucional al que nos ha traído durante estos años", ha acusado mirando a Monasterio entre los aplausos del PP.

Las buenas y las malas mujeres

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han vuelto a protagonizar uno de los cara a cara más duros de la jornada.

Como ya tenían acostumbrados a los parlamentarios durante la pasada legislatura, Ayuso y García se han enfrentado en un "mujeres buenas y mujeres malas" como ha contrapuesto la propia presidenta del Partido Popular en la región.

Además, y una tónica de campaña electoral a las generales, la propia Mónica García ha salido en defensa de Yolanda Díaz tras las críticas de Ayuso a su gestión el Gobierno. "Le molesta sobremanera que blinde avances sociales", ha acusado Mónica García a la presidenta.

La líder de Más Madrid, que ha sido llamada al orden por el presidente de la Asamblea por sus declaraciones, ha acusado a Ayuso de que esta legislatura de la mayoría absoluta su gobierno va a ser "salvaje, cruel e inhumano".

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García (i), durante la segunda sesión del Pleno de investidura, en la Asamblea de Madrid. Fernando Sánchez / Europa Press

Criticando algunas de las propuestas que ayer Ayuso elevó en la Asamblea de Madrid. Mónica García ha asegurado que si el PP "se atreve a cambiar una sola coma de las leyes LGTBI", se las van a tener que ver con "todo mi grupo parlamentario, porque no lo vamos a permitir". "La Ley trans no se toca porque los derechos y las libertades, que han costado sangre, sudor y lágrimas, no se tocan", ha lanzado.

Aunque Mónica García e Isabel Díaz Ayuso afirmaron en septiembre de 2022 que iban a rebajar la crispación política de la Asamblea, la líder de Más Madrid ha llamado a Ayuso "insulsa", "anodina", persona que "desprecia a las víctimas de violencia de género", "cómplice" de la misma y "amiga de corruptos, comisionistas y regalos fiscales".

[Ayuso quiere maestros de élite: un grado tan exigente como Medicina, subir la nota de corte y más prácticas]

Por su parte, Ayuso ha vuelto a usar la posición económica de Mónica García para criticarla. Mientras que la anestesista criticaba la iniciativa de las plantas en los balcones; Ayuso respondía que a ella le iba a mandar "50" para que pudieran tener una en cada uno de sus balcones.

Ayuso también ha criticado los movimientos de Más Madrid, Más País, Sumar y Podemos como ejemplo de un "sálvese quién pueda" para seguir detrás de una pancarta con la que, según la presidenta, no representan a nadie.

"La ultraizquierda ha pasado de 34 a 27 escaños en esta Asamblea, pero no ha cambiado prácticamente nada. He tenido que escuchar todo tipo de ataques personales, de acusaciones, de bulos", ha introducido.

En este sentido, ha empezado hablando de la violencia machista. "Aquí hay dos clases de mujeres, las buenas, las malas, las que votan a la izquierda, las que no. Somos las malas, somos las malas mujeres. Cuando he escuchado la portavoz de Mas Madrid, toda la lista de mujeres que han sido víctimas de violencia de género, de violencia contra la mujer, pensaba que se la estaba leyendo la propia ministra Montero. Digo, ya están con las traiciones también aquí", ha bromeado la futura presidenta.

Lobato, defensor del Gobierno

El líder socialista, Juan Lobato, ha aprovechado su turno de palabra para defender el Gobierno de Pedro Sánchez con casos como la gratuidad de la educación de 0 a 3 años. "Que se le ha olvidado a usted y al señor Almeida que es algo del Gobierno central", ha apoyado.

En la misma línea, ha acusado a Ayuso de apropiarse de la rebaja del precio del abono transporte que financia, a la mitad, el Gobierno de España. Lobato ha valorado esto después de que, este miércoles, haya anunciado la ampliación del 60% de la rebaja hasta diciembre aunque el Gobierno de España (aunque él dice que sí) todavía no se ha pronunciado sobre si mantendrá el descuento del 30% que, hasta julio, sí van a subvencionar.

También el trabajo de los alcaldes y alcaldesas socialistas. "El 70% de la vivienda que usted se apunta en Madrid la construyen los alcaldes de Madrid, muchos de ellos socialistas", ha respondido Lobato.

[La revolución de Díaz Ayuso para su nuevo núcleo duro: cambia consejeros por viceconsejeros]

A modo de propuesta para la próxima legislatura, el líder de los socialistas ha pedido a Ayuso que apueste por mejorar las energías renovables, reduzca el precio del transporte público y haga una transición en tres áreas: "energética, digital y social".

El portavoz de PSOE Madrid en la asamblea, Juan Lobato, interviene durante la segunda sesión del Pleno de investidura. Fernando Sánchez / Europa Press

"Su plan de Gobierno es Pedro Sánchez y va a tener los próximos cuatro años Pedro Sánchez para rato", ha replicado Lobato asegurando que el PSOE va a ganar las elecciones para el próximo 23 de julio.

El secretario general socialista en la región ha centrado su discurso en criticar las políticas propuestas por Ayuso en su discurso de investidura y en acusarla de estar "a otras cosas" más que a la Puerta del Sol. "Este era su pleno. Su nombramiento con mayoría absoluta. Pero en vez de disfrutarlo otra vez con la bronca y los ataques. Es que no disfrutan nada, todo el día con la bronca", ha deslizado el socialista.

La rebaja del impuesto de plusvalía que ha propuesto la líder de los madrileños y que los alcaldes del Partido Popular van a poner en marcha, también ha causado cierto revuelo en la Asamblea. Mientras que el PSOE acusaba a Ayuso de bajar impuestos para quitar servicios y actuar fuera de sus competencias, la presidenta ha invitado al PSOE a seguir los pasos de los alcaldes salientes de Leganés y Arganda que han subido "desorbitadamente el IBI" y han perdido las elecciones.

Monasterio y la muleta de Vox

La líder de Vox, Rocío Monasterio, ha aprovechado su primera intervención para asegurar que Isabel Díaz Ayuso se ha inspirado en Vox para marcar las líneas de trabajo para su próxima legislatura. La ley de Familias, la derogación de la ley Trans son, a juicio de Monasterio, algunas de las propuestas que "nosotros comandamos en la Asamblea" y, ahora, traerá el Partido Popular.

[Dos trajes blancos, el entierro de Podemos y el perdón de Ayuso a Vox: comienza la XIII legislatura]

Monasterio también ha tenido tiempo para la autocrítica y reconocer que, durante las elecciones del pasado 28M, no supieron "hacer ver a la sociedad que hacía falta un Vox fuerte". Así, ha asegurado que, aunque con su mayoría absoluta Ayuso no necesita de sus apoyos, les apoyarán en todo lo que concuerde con sus líneas ideológicas.

Aun así, y sin que su voto sea vinculante en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio ha solicitado a Isabel Díaz Ayuso que derogue la Ley de Violencia de Género y la Ley LGBTI de la Comunidad de Madrid.

Los diputados de Vox no se han opuesto a la investidura de Ayuso como presidenta. "Somos algo escépticos con que cumpla su discurso de Investidura, pero consideramos que es un buen empiece", ha afirmado.

Además, Monasterio ha elevado su discurso al plano nacional asegurando que Ayuso ha roto la tónica de otros líderes regionales del PP que han "demonizado a Vox", una clara referencia a María Guardiola, candidata del PP de Extremadura, que ha rechazado pactar con el partido para formar gobierno en Extremadura. "Se lo agradezco", ha reconocido.

Rocio Monasterio, portavoz de Vox, desde la tribuna de oradores de la Asamblea de Madrid. Alberto Cuéllar/VOX

La líder del PP, que ha respondido a la intervención de Vox sin límite de tiempo, no ha querido atacar a Monasterio, pero tampoco ha dejado que sus declaraciones cayeran en el olvido. De hecho, ha acusado a Vox de presentar a su partido como la guía para el PP, cuando el partido popular lleva años gobernando.

Ha reprochado que Monasterio algunas de sus críticas como que no hayan cerrado los centros de menores no acompañados (Menas) o no modificar la ideología de los libros de texto. "Sabe que no todas las competencias son de la Comunidad de Madrid, hay que bajar al detalle", ha apuntado.

[La apuesta de Ayuso por el Madrid del futuro: crea una Consejería de Digitalización, la única en España]

Además, ha acusado al grupo Vox de no haber sido ni "eficaces" ni "leales" al echar atrás los presupuestos que "pararon la subida de sueldo de los sanitarios, la construcción de colegios y la ampliación de becas".

Es por eso por lo que ha rechazado debatir los presupuestos de la Comunidad de Madrid este verano, como le ha propuesto Monasterio, "no es serio". En esta misma línea, Ayuso se ha comprometido a "reducir" el número de consejerías y direcciones generales de su Gobierno manteniendo las ocho consejerías que ya hay.

"Tenemos un gobierno austero, probablemente el gobierno más austero de España, teniendo en cuenta el Producto Interior Bruto de esta región y que se redujo de 13 a 9 consejerías y que, creando una nueva, vamos a redistribuir esas competencias para que sigamos siendo 9".

Sigue los temas que te interesan