Vuelve la vela de Santa Ayuso "contra todo mal" creada por un templo esotérico de Las Rozas

Han vuelto las velas de Santa Ayuso. Tras el éxito de la primera tirada de la campaña de 2021, el Templo Esotérico Nalex de Las Rozas lanza de nuevo el velón Santa Ayuso "contra todo mal", y lo hace con muchas "ganas". En la pasada campaña, esta tienda vendió casi 3.000 unidades en 72 horas, reforzando la imagen de la presidenta convertida en icono pop.

En palabras de la propia empresa, es un producto "creado para dar suerte y apoyo a la candidata popular Isabel Díaz Ayuso en las elecciones del 28 de mayo". "Es una persona que ha estado al lado siempre de los comerciantes y autónomos, que nos brindó su apoyo en la pandemia y que siempre está preocupada por el bienestar de todos los madrileños", explica la empresa. "Esta es nuestra forma de agradecerle su trabajo incansable por Madrid".

El velón Santa Ayuso se suma así a los innumerables productos que usan a la presidenta como imagen: cervezas, camisetas, llaveros, pulseras, comida... Y, de nuevo, el velón Santa Ayuso.

La tarotista Ángeles sujetando el velón de 'San Ayuso'. De fondo, otros productos que se venden en la tienda. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

La mente detrás de este producto es Nacho Pedrera, dueño del citado templo esotérico, junto a su socia, la tarotista Ángela. Ambos atendieron a EL ESPAÑOL en 2021, cuando sacaron la primera tirada de este producto. "La idea me vino a raíz del merchandising que está teniendo la presidenta en Madrid, pues se venden camisetas, cervezas y otros productos con su imagen. A mí me gusta la política y he ido a muchos mítines de Ayuso", explicó el empresario.

"Por ello, he visto la afluencia de gente que la sigue y las masas que mueve. Viene Kiko Rivera y se queda corto al lado. Así que se me ocurrió hacer la vela de San Ayuso. Pero no buscaba vender el velón, sino hacerle uno a la presidenta para regalárselo como agradecimiento por su gestión de la pandemia en la que salvaba vidas a la vez que salvaba la economía".

El regalo a la presidenta

La primera vela de Santa Ayuso costaba cuatro euros y estaba disponible en los colores azul y amarillo. Este original producto le proporcionó a la empresa 8.000 euros de facturación solo en el primer mes. "Vendimos más de 1.000 en las primeras 48 horas".

Cuando Nacho creó el velón, de hecho, le regaló dos ejemplares a la presidenta autonómica. Fue en un mitin electoral celebrado en abril de 2021 en Leganés, semanas antes de las elecciones autonómicas del 4 de mayo en donde el PP obtuvo 65 escaños en la Asamblea de Madrid, rozando la mayoría absoluta.

El empresario Nacho Pedrera regalando dos velones de 'San Ayuso' a la presidenta de la Comunidad de Madrid. CEDIDA

"Me dijo: '¡Ay, me hace mucha ilusión!'. Y después me dio las gracias y me animó con mi comercio local", contó Nacho a este periódico. Pero lo que empezó como un regalo de "agradecimiento", acabó volviéndose un nicho de mercado que el propietario de la tienda esotérica ha sabido explotar.

Con esta experiencia a la espalda, el Templo Esotérico Nalex ha vuelto a hacer una tirada de este peculiar producto. "El fenómeno Ayuso arrasa por donde pasa y ya son decenas de clientes que nos han pedido que volvamos a sacar el velón, es por ello que nuestro equipo de profesionales esotéricos se ha puesto de nuevo manos a la obra, poniendo toda la buena energía sobre este velón".

Sigue los temas que te interesan