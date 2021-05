'San Ayuso' y sus velas esotéricas hacen de oro a Nacho: su tienda vende en 1 mes 2.000 y gana 8.000€

“Ayuso se ha vuelto un icono pop”. Son las palabras de Silvia Flechoso (Burgos, 1991), la artista detrás de una original versión de la Piedad expuesta hasta este domingo en Art Madrid. En el cuadro, Isabel Díaz Ayuso cumple el papel de virgen María mientras que el cantante C Tangana ejemplifica a Jesús y, ambos, están rodeados de otras personalidades como Billie Elish o Rosalía. Lo que hay de cierto en esto es que, nuevamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid es la protagonista y que la ayusomanía no para de crecer. Un fenómeno que ha sabido ver el joven empresario Nacho Pedrera, que ha creado el “velón de San Ayuso contra todo mal”. Ha vendido en un mes cerca de 2.000 velas, cuyo precio es de cuatro euros cada una. Es decir, ha ingresado unos 8.000 euros desde que se pusieran a la venta el pasado 27 de abril.

“La idea me vino a raíz del merchandising que está teniendo la presidenta en Madrid, pues se venden camisetas, cervezas y otros productos con su imagen. A mí me gusta la política y he ido a muchos mítines de Ayuso. Por ello, he visto la afluencia de gente que la sigue y las masas que mueve. Viene Kiko Rivera y se queda corto al lado. Por ello, se me ocurrió hacer la vela de San Ayuso. Pero no buscaba vender el velón, sino hacerle uno a la presidenta para regalárselo como agradecimiento por su gestión de la pandemia en la que salvaba vidas a la vez que salvaba la economía”, explica a EL ESPAÑOL el empresario Nacho (Madrid, 1997).

Él es dueño del Templo Esotérico Nalex, un espacio especialista en el mundo del esoterismo abierto junto a su socia, la tarotista Ángeles, en el municipio de Las Rozas de Madrid. Este mundo engloba diversas actividades como la lectura del tarot, actividades de médium, realización de la carta astral y la devoción por los diversos santos, entre otros. Por ello, este diario ha visitado el lugar donde ha nacido el velón de San Ayuso, la nueva santa que, en opinión de Nacho, sirve para ahuyentar “todo mal”.

La tarotista Ángeles sujetando el velón de 'San Ayuso'. De fondo, otros productos que se venden en la tienda. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

—¿A qué males se refiere?

—En la tienda tenemos varias velas esotéricas, como San Expedito con el dinero o Santa Bárbara con el amor… Entonces, queríamos hacer una vela por y para la presidenta. San Ayuso contra todo mal representa que la presidenta ha ido contra viento y marea contra los gobernantes que querían cerrar todo por la pandemia. Ella se plantó y por eso la vela es “contra todo mal”. No digo que el Gobierno central sea malo, pero en eso tengo mi opinión personal.

En todo caso, este diario no sabe si realmente el velón de San Ayuso cumple o no lo que promete o sólo es otro producto de merchandising de la presidenta madrileña. Lo que sí sabe es que el original producto, que cuesta cuatro euros y está disponible en los colores azul y amarillo, ha hecho que, en un mes, Nacho haya ganado cerca de 8.000 euros. “Cada día, de media, vendemos unas 30 velas, aunque cuando se pusieron a la venta vendimos más de 1.000 en las primeras 48 horas. El éxito que ha tenido no nos los esperábamos para nada”, esgrime el empresario.

Nacho vende unos 30 velones de 'San Ayuso' al día, que cuestan, cada uno, cuatro euros. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

Una fila de 50 personas

Pese a ello, según ha reconocido Nacho, cuando tuvo la idea de crear el velón de San Ayuso no pensó “en venderlo; sólo en regalárselo” a la líder del Partido Popular madrileño. Cuando lo creó, de hecho, se lo llevó y se lo regaló a Isabel Díaz Ayuso en un mitin electoral celebrado a mediados de abril en Leganés, semanas antes de las elecciones autonómicas del 4 de mayo en donde el PP obtuvo 65 escaños en la Asamblea de Madrid, rozando la mayoría absoluta.

“Me dijo: ‘¡Ay, me hace mucha ilusión!’. Y después me dio las gracias y me animó con mi comercio local”, rememora Nacho el momento en el que le regaló los velones de San Ayuso a la entonces candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Pero lo que empezó como un regalo de “agradecimiento”, acabó volviéndose un nicho de mercado que el propietario de la tienda esotérica, junto a su socia, la tarotista Ángela, han sabido explotar.

El empresario Nacho Pedrera regalando dos velones de 'San Ayuso' a la presidenta de la Comunidad de Madrid. CEDIDA

“Al día siguiente, fui a abrir la tienda y había una cola de 50 personas esperando a que abriera para poder comprar su vela de Ayuso. Yo sólo tenía 20 porque mi intención no era venderlas, sino regalarlas a familiares o amigos. Pero al final las vendí y me puse a fabricar más porque vimos que tenían mucha demanda”, ha dicho Nacho a este medio.

Y es que en las primeras 48 horas vendieron más de 1.000 velones, pero la media diaria actual está en unas 30 ventas. Al menos, a esta tienda, el poder de la ayusomanía le ha hecho embolsarse cerca de 8.000 euros en el mes que ha transcurrido desde que se pusieran a la venta el pasado 27 de abril. De hecho, la tarotista Ángela, quien ha recibido a este periódico en el centro esotérico, opina que “son tiempos difíciles, pero estamos seguros de que San Ayuso nos va a sacar adelante”. Ella, que vive en Barcelona, lamenta el Gobierno que tienen en Cataluña. “Ojalá tuviéramos una Ayuso allí”, opina la tarotista.

Ángela, tarotista en el Templo Esotérico Nalex, sujeta uno de los velones de 'San Ayuso' que venden. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

El esoterismo tras el velón

El joven empresario Nacho, como se ha apuntado, opina que Díaz Ayuso “ha ayudado a salvar vidas en la pandemia y, también, la economía”. También, los comercios como su templo esotérico, que abrió sus puertas el pasado 5 febrero de 2020, poco antes de un mes de la declaración del primer estado de alarma para contener la pandemia de la Covid-19. “Imagínate, fue un palo porque hicimos toda la inversión y al mes tuvimos que cerrar el negocio hasta que pudimos reabrir en mayo”, recuerda el empresario.

Pese a ello, desde la reapertura del Templo Esotérico Nalex, “el negocio va muy bien. Hasta tenemos clientes que son famosos o son políticos que acuden a hacer el tarot, por ejemplo”, explica Nacho. Ángeles, de hecho, no revela ninguna de las identidades de estas personalidades porque, para ella, es “secreto profesional”. Y es que, según Nacho, “aunque muchísima gente en España, diría un 60%, se haya hecho el tarot o alguna actividad del mundo del esoterismo, sigue siendo un mundo muy oculto”.

En el Templo Esotérico Nalex, Ángeles lee el tarot y ejerce como médium. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

Si se traduce en cifras sí sabe que, por ejemplo, sólo la práctica del tarot generó más de 3.000 millones de euros en 2019 en España —último año con datos consolidados—. A ello habría que añadirle las ganancias generadas por otras actividades esotéricas como la realización de la carta astral o la mediación.

La mayor producción económica que se produce, en este sentido, es a través del tarot de la televisión, sin embargo, hay multitud de centros especializados como el Templo Esotérico Nalex que ofrecen estos servicios a los consumidores. En el de Las Rozas, en donde ha triunfado el velón de San Ayuso que han inventado, la tarotista Ángeles lee el tarot o ejerce como médium. “Desde pequeña siempre me gustó el mundo del esoterismo. Por ello, lo estudié y trabajé bien y ahora me dedico a ello”, explica la profesional.

El velón de 'San Ayuso' en uno de los altares que hay en el centro esotérico donde lo venden. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

En todo caso, mientras que ella continúa con su trabajo, el teléfono de la tienda de Nacho sigue sonando con llamadas de clientes “no sólo de gente de Madrid, sino también de provincias como Barcelona, Murcia, Extremadura solicitando su velón de San Ayuso. Con las ventas, he podido observar que el fenómeno de Ayuso ha llegado a toda España”, concluye Nacho, el ideólogo del producto que, de momento, ha triunfado y ha generado una recaudación de 8.000 euros.

También te puede interesar...

-La 'Ayushop', la tienda en la que compres lo que compres siempre está ella: 130.000 visitas en dos días

-La fijación de Ayuso por los perros, su único y verdadero amor: la historia secreta

-Isabel Díaz Ayuso, sobre las fotografías junto a su nueva pareja: "No estoy muy contenta"