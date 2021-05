Isabel Díaz Ayuso, sobre las fotografías junto a su nueva pareja: "No estoy muy contenta"

El mismo día en que se conocía la noticia de que Isabel Díaz Ayuso (42 años) estaba de nuevo enamorada -este pasado 26 de mayo-, la presidenta de la Comunidad de Madrid agendaba en su jornada dos compromisos: por la mañana acudía a recoger su acta de diputada en la Asamblea de Madrid, y al final del día estaba confirmada su presencia en la entrega de unos galardones.

En este último evento se dio la ocasión para poder preguntarle en primera persona a Díaz Ayuso sobre Alberto González, el hombre que le ha devuelto la ilusión tras su ruptura con Jairo Alonso (43). La de Génova llegaba sonriente a las siete de la tarde a la entrega de los premios en el madrileño Bingo Las Vegas, unas distinciones denominadas Bombines de San Isidro.

Allí, al ser preguntada por la prensa, la política quiso dar su opinión sobre el tema de actualidad del que es protagonista. "No estoy muy contenta con lo que ha salido publicado. No es una persona pública y quiero mantener parte de mi vida en la intimidad", aseguraba. Y es que, Alberto González tiene una vida muy alejada del foco mediático, puesto que se dedica al sector sanitario.

La presidenta madrileña aparece en público tras la últimas información sobre su vida personal. Gtres

Sobre su estancia en Ibiza, Díaz Ayuso concretó el motivo de su viaje, que no fue otro que la ilusión que mueve a tantos españoles en estos momentos, a los que la llegada de la pandemia les trastocó su día a día, y ahora atisban algo de normalidad: "Yo fui a Ibiza y me tuve que registrar para alquilar el coche y todo. El señor flipaba... Estoy bien, yo solo quería llegar y ponerme las chanclas. Echo de menos mi vida normal de antes". Tras conocerse la noticia este pasado miércoles a través de una revista del corazón, era Federico Jiménez Losantos (69) quien arrojaba más luz sobre esta relación en su programa de EsRadio. Según se desveló, el sanitario es un hombre de entre 43 y 45 años, está divorciado y tiene tres hijos. "Es que no hay nada que ocultar... Él está divorciado, ella también. Son libres. Se han encontrado felizmente... Ya le tocaba pasar una buena temporada después de estos dos años", opinaba el locutor de radio, quien, además, confirmaba que la fuente de la información que daba era la propia política.

El nuevo idilio de la militante del Partido Popular ha permanecido en secreto durante tres meses, que es el tiempo que lleva conociéndose la pareja. La presidenta madrileña finalizó su relación con Jairo Alonso, el estilista con el que mantuvo un noviazgo de cuatro años, las pasadas navidades y desde entonces no se le ha conocido ninguna pareja. La ruptura fue sorprendente, ya que la presidenta afirmó en un encuentro con periodistas que hasta se planteaban tener hijos. Tras la finalización de la relación, la expareja mantiene una bonita amistad.

Isabel Díaz Ayuso durante la entrega de premios. Gtres

