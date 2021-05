Divorciado, con tres hijos y técnico sanitario: así es el nuevo amor de Isabel Díaz Ayuso

Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor, decía la famosa canción de los años 60 compuesta por el pianista argentino Rodolfo Aníbal Sciammarella. Y parece ser que hay en España al menos una persona que tiene que dar "gracias a Dios" por haber logrado esas tres dificilísimas cosas: gran éxito en lo laboral y también en lo personal.

Isabel Díaz Ayuso (42 años), recién reelegida presidenta de la Comunidad de Madrid en las urnas el pasado 4 de mayo casi rozando la mayoría absoluta, está otra vez enamorada. A pesar de ser una de las políticas con la agenda más apretada del panorama patrio, la madrileña ha dejado un espacio para el amor y ahora sonríe junto a un hombre totalmente anónimo, siguiendo la estela, por cierto, de sus anteriores relaciones.

La revista 'Lecturas' de este miércoles, donde aparecen las fotografías de Isabel Díaz Ayuso.

Pero ¿quién es él? ¿Quién es el hombre que ha robado el corazón de la líder de todos los madrileños? Se trata de Alberto González, tiene entre 43 y 45 años, es técnico sanitario, está divorciado y tiene tres hijos, según ha desvelado este miércoles por la mañana el periodista Federico Jiménez Losantos (69) en su programa Es la mañana de EsRadio. Tal y como ha afirmado el locutor, Ayuso "ha facilitado" que las fotografías vean la luz, pues está intentando dar "naturalidad" a su romance.

"Si no se ha ocultado es porque no se quería ocultar. Pese a que ella fue a Ibiza totalmente inocente y no sabía que le iban a hacer fotos. Ella lo que quiere es ser feliz", ha concluido el presentador. Alberto González es un joven de complexión delgada, que en las fotografías que ha publicado la revista Lecturas este miércoles destapando su discreta relación, lleva gafas y por tanto es difícil adivinar el color de sus ojos. Alberto presume de cabellera ondulada y voluminosa y seleccionó camisa fluida y bermudas cortas para caminar junto a su razón de amor por las mágicas calles de Ibiza.

La líder popular ha querido tomarse unos días de descanso tras el abrumador éxito de las elecciones madrileñas y lo ha hecho junto al hombre que ocupa su corazón. Así lo demuestran los momentos románticos y los apasionados besos captados por los fotógrafos de la citada publicación. La pareja, tras un tranquilo paseo, decidió sentarse en una terraza, momento en el que comenzaron los cariños, los arrumacos y los besos entre ellos, derrochando amor y dejando claro que su historia ha comenzado con intensidad y hace muy felices a ambos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto al líder del PP; Pablo Casado.

Ayuso y González llevan tres meses de relación, el tiempo suficiente como para que él tomase conciencia de que este momento podía llegar: de ser una persona anónima a ser el hombre más buscado. Y es que Isabel Díaz Ayuso es una de las mujeres más populares del país, no sólo por sus logros políticos, sino también por su presencia en eventos de alta relevancia pública a los que ahora, quizá, pueda acudir con tranquilidad con su pareja, como lo hacía antes con Jairo Alonso (43), su anterior amor.

Desde que Ayuso fuera reelegida como líder del Ejecutivo autonómico hace exactamente 24 días, ha acudido a algunos partidos de tenis en el Mutua Madrid Open de La Caja Mágica, también a los toros, en la Plaza de las Ventas y a algún que otro acto más de carácter privado, aunque con proyección pública. Quién sabe si en próximas ocasiones lo hará de la mano de su nuevo amor, Alberto González.

[Más información: Isabel Díaz Ayuso, enamorada: los apasionados besos que confirman su nueva relación]