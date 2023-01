Mónica García: "Tomaría un café con Borja Sémper aunque ni él sea capaz de moderar a Díaz Ayuso"

El domingo 18 de abril del 2021 Mónica García abría la campaña electoral de los comicios del 4 de Mayo en el cerro del Tío Pio, Vallecas. El mismo lugar al que, ahora, vuelve con Madrid Total para su entrevista como líder de la oposición en la Asamblea de la Madrid y candidata (de nuevo) a presidir la región.

García todavía recuerda el acto en el que se rodeó de Íñigo Errejón y Rita Maestre y llamó a los madrileños a "coger la papeleta de la doctora". Una papeleta que, contra todas las encuestas, sorprassó en número a las recibidas por el PSOE.

Desde entonces todo ha sido vertiginoso, su popularidad se ha disparado y se ha convertido en la cara visible de la izquierda frente a Isabel Díaz Ayuso. Su perfil, el de la médica y madre, fue usado durante años para presentarla ante la ciudadanía. Se siente orgullosa de ese mantra aunque, insiste, en que la sanidad "es de todos" y que, tras Ayuso o ella misma, es lo único que prevalecerá.

Entrevista a Mónica García Esteban Palazuelos

Ya no es sólo médica y madre. Aunque bromea con el "a que voy yo y lo encuentro" (esa frase tan típica de madre española) para plantear las soluciones a los problemas de la Comunidad de Madrid. "A que voy yo y encuentro el dinero para mejorar la sanidad", recita.

Ahora, Mónica García es la cara visible de Más Madrid y la antagonista de Isabel Díaz Ayuso. Una rival con la que no se tomaría ni un café y en la que no ve un ápice de moderación. Ni siquiera tras la vuelta de Borja Sémper al Partido Popular. Con quién, por cierto, sí se tomaría ese café.

Desde el pasado 4 de mayo es la líder de la oposición en la Asamblea de Madrid. ¿Cómo está siendo la experiencia?

Somos líderes de la oposición por nuestro trabajo concienzudo y riguroso que, a mi juicio, está reconciliando a la gente con la política. Somos buena gente haciendo buena política y mejorando la vida de los ciudadanos.

Mónica García en el parque del Tío Pio. Sara Fernández

¿Ha notado un cambio sustancial de cuándo eran un grupo más en la oposición a Isabel Díaz Ayuso a ahora que la lidera?

En lo que ha trabajo se refiere no. Nosotros estamos aquí para trabajar y trabajamos igual ahora que antes. No somos como Isabel Díaz Ayuso que no trabaja por los madrileños y sólo quiere llegar a la Moncloa y hablar del Gobierno central. Por eso nos considero una rara Avis que es hablar por y para los madrileños. Ahí es donde los madrileños nos encuentran y se han quedado con nosotros.

¿No cree que la Asamblea se ha convertido en una política de Tik Tok donde sólo existe el enfrentamiento y se ha perdido el debate?

El debate parlamentario se pierde desde el momento en el que una presidenta utiliza el insulto, el bulo, las fake news y el descrédito del oponente como herramienta política. Yo he tenido que aguantar de todo, y dicho por una presidenta de una comunidad. Eso, obviamente, reduce el nivel político. Pero también creo que embarrar el debate político es parte de la estrategia del Partido Popular para que la gente no se sienta representada e identificada con la política.

Estoy de acuerdo en que esto tiene que ser una cámara de confrontación de ideas. Donde se debate la buena o la mala vida de los madrileños. Aquí se determinan los diferentes modelos sociales y me encantaría poder tener debate de ideas en esta Cámara. Sin embargo, es materialmente imposible con este Gobierno en el que sólo tiene cabida el insulto.

El Partido Socialista puede intentar todas las estrategias que quiera con Carmena, pero lo que nosotros compartimos con ella es una manera de hacer política

Mónica García. Médica y madre. Es una de las facetas que usted ha llevado por bandera, la de la sanidad, le puede perjudicar de cara a las elecciones verse tan encasillada.

Laa sanidad es la principal preocupación de los madrileños. Y, aunque Ayuso la esté destrozando, la sanidad es intocable y los ciudadanos la defienden haciéndolo constar. Porque Ayuso se irá de la Comunidad de Madrid, y la sanidad se quedará. En peores condiciones de lo que Ayuso la encontró, pero seguirá. Por eso, el 28 de mayo tenemos que decidir si queremos tener una sanidad fuerte, robusta o una que no da respuesta a las necesidades de los madrileños.

La sanidad no es algo que sea mío, porque sea mi profesión. Es algo que todos pedimos que esté bien y que considero que hay que defender. Hace poco fue mi cumpleaños. ¿Qué pedí? Salud. Y eso lo hacemos todos.

El Grupo Partido Popular en la Comunidad de Madrid ha vinculado directamente al sindicato convocante de la huelga con usted. Luego se filtró unos audios que hablaban de que la huelga se iba a alargar "hasta las elecciones". ¿Eso no le puede perjudicar?

Así quieren que se vea desde fuera. Pero la sanidad no es mía, ni los profesionales son míos, ni es un patrimonio de ningún partido. La sanidad es de los madrileños. Es el mejor legado que nos han dejado nuestros antepasados y el mejor seguro de vida que le vamos a dejar a nuestros hijos. Por eso el partido que se presenta a unas elecciones tiene que gestionar la sanidad, no desguazarla. El Gobierno de Ayuso es una trituradora de talento y de vocación.

Desde la Asamblea de Madrid, Mónica García mantiene una charla con Irene Pérez, periodista de El Español. Sara Fernández

¿Estaría a favor de eliminar la posibilidad de compaginar trabajar en la pública y la privada a los médicos?

Yo me conformo con que la pública se cuide y mientras se mantengan las condiciones dignas de trabajo, de productividad, de responsabilidad dentro del sistema público, será suficiente. El sistema público tiene que permitir que los profesionales no tengan que irse a buscar un sobresueldo fuera. Porque uno de los problemas que tenemos son profesionales mal retribuidos.

Ciudadanos ha desaparecido de la Asamblea de Madrid y, según algunas encuestas, Unidas Podemos está por el camino. ¿Cuál es el éxito de Más Madrid para seguir aguantando?

La receta es muy sencilla: hacer buena política y hablar de las cosas de la gente. Tan sencillo como eso. Tan vocacional como eso. El secreto es irnos con los vecinos de Parla a los que todavía no les han construido su instituto o hablar con la gente de los centros de salud. Nosotros queremos hacernos cargo y la gente valora que alguien se haga cargo. Porque si hay algo que está haciendo el Partido Popular es boicotear el futuro del futuro de los jóvenes con la vivienda o la sanidad.

Carmena tiene en Más Madrid su casa y haremos alguna cosa con ella desde el respeto, no desde la utilización política

Pero el PP no desaparece, los que están desapareciendo son Unidas Podemos y Ciudadanos.

Yo te digo nuestra fórmula. Nuestro secreto es hacer una política que es cotidiana y que es palpable. Que es realista.

¿Reyes Maroto se ha apropiado de la figura de Manuela Carmena para acercarse a su electorado?

Para nosotros, Carmena es un referente y le agradezco mucho que el otro día nos dedicara unas palabras de cariño a mí, a Rita y a Yolanda Díaz. El Partido Socialista puede intentar todas las estrategias que quiera, pero lo que nosotros compartimos con Carmena es una manera de hacer política. Y eso no se lo puede apropiar ningún partido. El legado de Carmena es de todos los madrileños y madrileñas, y para nosotros es un referente en el aspecto político.

¿Espera su presencia durante la campaña?

Somos muy respetuosos con Manuela. Ella sabe que tiene aquí su casa y nosotros haremos alguna cosa con ella, pero siempre desde el respeto, no de la utilización política.

Hablaba de Rita Maestre. Me ha parecido un eslogan genial, 'Lo va a hacer Rita'… ¿Cuál será el suyo?

Lo va a hacer ella, como está claro que lo vamos a hacer nosotros, porque el que no va a hacer nada es el Partido Popular. A mí me gusta utilizar una frase que es "a que voy yo y lo encuentro". Es una frase muy de madre. Pero, hay que decir eso de "a que voy yo y encuentro el dinero para reflotar la sanidad pública", "a que voy yo y encuentro condiciones dignas para los mayores en las residencias"…

Mucha parte de los votantes del Gobierno central de Pedro Sánchez encuentran su refugio en Más Madrid

¿Cómo van a coordinar las elecciones municipales de la región de Madrid? No tienen listas en todos los municipios, ¿eso les puede perjudicar?

El 93% de los madrileños van a tener una papeleta de Más Madrid para su municipio y otra para la comunidad. Hemos tenido un desarrollo a fuego lento, muy bonito y muy constructivo, para llegar a todos esos lugares. Y también tenemos una ventaja fundamental y es nuestra coordinación. No todos los partidos pueden sacar pecho de la coordinación que tenemos Rita Maestre y yo. En concreto, el Partido Popular no lo puede decir. Cuando Ayuso y Almeida no están espiándose, están haciendo como que tienen una buena relación.

Mónica García, candidata de Más Madrid a presidir la Comunidad. Sara Fernández

García anota en su cuaderno parte de las preguntas y responde sobre todo tipo de cuestiones. Sara Fernández

Hay municipios concretos en los que Más Madrid se va a presentar junto con Podemos o Izquierda Unida. ¿Por qué no toman esa iniciativa en toda la región?

Porque cada municipio tiene su realidad local y esto hay que respetarlo. A partir del año 2015 salieron muchos partidos y nosotros no podemos llegar a esos municipios imponiendo nada, sino adaptándonos. Por eso, muchas veces, las corporaciones locales nos dicen que es lo mejor para la realidad de su municipio y les dejamos toda la independencia para tomar decisiones.

Si las quinielas aciertan, Podemos no va a entrar en la Asamblea de Madrid. Eso significa perder siete escaños u ocho para el bloque de la izquierda. ¿No les parece un error no unir fuerzas?

Hasta ahora las encuestas sí les dan que entran.

No todas.

Bueno, las encuestas son como la tortilla de patata, las hay para todos los gustos. Pero yo sólo puedo responder por Más Madrid. Y nosotros en el partido nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo y de las políticas progresistas que tenemos. Por eso creo que mucha parte de los votantes del Gobierno central de Pedro Sánchez encuentran su refugio en Más Madrid. Tenemos nuestro espacio sin interferir, sin criticar lo que hacen los otros y vamos a seguir así. Con nuestra independencia y nuestro orgullo de proyecto.

Nunca ha planteado hacer una lista conjunta con Unidas Podemos en la región.

Insisto. Estamos orgullosos de nuestro proyecto y somos la alternativa real al gobierno de la señora Ayuso. Somos la única alternativa que ahora mismo le puede disputar el Gobierno y por eso vamos con este proyecto para delante y confiando en él.

Somos la única alternativa que ahora mismo le puede disputar el Gobierno a la señora Ayuso

Lleva relativamente poco en política. Si viajo al pasado y me encuentro con la Mónica García del 2000 y le cuento donde ha llegado. ¿Qué me diría?

Que yo esté en política es una suerte de carambolas que obviamente tiene que ver con una predisposición por mi parte. Tampoco nos engañemos.

¿Y si viajo al 2040, que me va a decir esa Mónica García?

¡Imagínate! No lo sé (se ríe). Yo tengo un refugio al que quiero volver, que es el Hospital 12 de Octubre y que lo siento como mi casa y un lugar al que regresar. Me cogí una excedencia hace seis meses y lo echo de menos.

Para 2040 ya se habrá tomado con café con Isabel Díaz Ayuso, ¿no?

Esto es muy sencillo. Me lo llevo al terreno del deporte. Tú puedes tener un contrincante y, tras un partido duro, sigue existiendo cierto compadreo. Pero si te han hecho juego sucio, te han dado patadas, ha tirado el pelo o han transgredido las normas básicas… Pocas ganas te quedan, ¿no? Por eso yo tengo pocas ganas de intentar tener una relación personal con alguien que utiliza el insulto personal como herramienta política. Además, que sería hipócrita. Otro caso sería si, dentro de las normas comunes de respeto mutuo, tengamos ideas diferentes y la debatamos.

¿Con qué contrincante político sí quedaría a tomar un café?

Ahora que ha vuelto, y me alegro de que haya vuelto, uso el comodín de Borja Sémper.

Su vuelta ha sido interpretada como un viraje hacia la moderación dentro del Partido Popular, ¿cree que va a conseguir moderar a Isabel Díaz Ayuso?

No. La intención de Ayuso no es moderarse porque su herramienta política es la confrontación, el exabrupto y la llamada de atención. Es su herramienta política, la única que le conocemos. Lo que pasa que es muy cansina. Llega un momento ya que estamos un poquito hartos. Además, no es nuevo. La ha usado Trump, Bolsonaro, la variante de ultraderecha que hay en España, que es Vox, y también la señora Ayuso.

Mónica García, con Vallecas de fondo, se ve como la única con posibilidades para disputarle la presidencia a Ayuso. Sara Fernández

¿Qué es para usted vivir a la madrileña?

Lo que reflejamos durante la pandemia. Una sociedad más empática y solidaria y menos individualista. La identidad de Madrid es una identidad plural, diversa, abierta… Durante la pandemia vivimos la vulnerabilidad. Vimos que tu salud depende de la salud del vecino y aprendimos de ello. El vivir a la madrileña de Ayuso es excluyente, da la espalda al resto de comunidades y al gobierno.

No tengo ningún problema en posicionarme con Yolanda. Le deseo que su proyecto coja todo el vuelo posible y que nadie le ponga plomo en las alas

Ha hablado antes de Yolanda Díaz. ¿Qué opinión le merece el proyecto de Sumar? ¿Va a pedir el voto para esta futura formación en las elecciones generales?

Yolanda Díaz es maravillosa y tengo una muy buena relación de colaboración y sintonía. Pero estoy centrada en Madrid. Tenemos la mirada puesta en el 28 de mayo y, por eso, queremos centrarnos en Madrid. Además, Madrid es fundamental para que se desarrolle ese espectro progresista que le deseamos al resto de España y el resto de las comunidades.

Por eso, todo nuestro apoyo, cariño y amistad con Yolanda, pero a nosotros nos gusta Madrid, somos de aquí y vamos a centrarnos en la política de Madrid.

Acudió a un acto multitudinario en Valencia en el que estaba Yolanda Díaz con Ada Colau y con Mónica Oltra. Tras ese acto se abrió la posibilidad de que Sumar llegará a las autonómicas. ¿Más Madrid iba a formar parte de esa gran agrupación de partidos de izquierdas?

El acto fue una declaración de intenciones desde diferentes planos políticos, nacional, autonómico, etcétera. No tenía mayor intención. Sólo poner en valor la buena política, sin una segunda lectura. Sólo sintonizamos y ponemos en valor una forma de hacer política como la de Yolanda Díaz con la reforma laboral, con las le Riders o con el salario mínimo.

En ese momento, arropó a Yolanda Díaz cuando su enfrentamiento con la otra parte de Unidas Podemos (Ione Belarra o Irene Montero) era evidente. Espera que, por ejemplo, durante la campaña electoral del 28-M, Yolanda le apoye y acuda a actos con usted.

No tengo ningún problema en posicionarme con Yolanda. Le deseo que su proyecto coja todo el vuelo posible y que nadie le ponga plomo en las alas. Porque creo que son imprescindibles tanto políticas como Yolanda como la política que ejerce. Más allá de esto, ya se verá tranquilamente.

Pero igual que me ha dicho que Carmena va a acudir a algún acto. Sabrá si Yolanda Díaz tiene su agenda disponible para ustedes.

No lo sé. Ya veremos.

¿Le gustaría?

Insisto, Yolanda es ahora mismo la que puede recoger todo ese electorado huérfano del espectro progresista. Lo mismo que hicimos nosotros en la Comunidad de Madrid. Por eso, toda la sintonía, toda la colaboración y ya se verá cómo se materializa. Alrededor de Sumar siempre hay prisa y ella lo está haciendo a fuego lento. A mi gusto, eso da muchísimos mejores resultados que ir con prisas.

Para la líder de Más Madrid, Yolanda Díaz puede recoger todo ese electorado huérfano del espectro progresista. Sara Fernández

¿Qué opina de sus compañeras del acto de Valencia? ¿De la dimisión de Mónica Oltra, por ejemplo?

Tengo amistad con Mónica Oltra y creo que ha sufrido una guerra sucia. No sabemos lo que ocurrirá en el juicio, pero, hasta ahora, lo que ha salido es de bastante poca consistencia. Pero bueno, tampoco me quiero meter.

El perfil de Oltra en política es el típico que molesta a la derecha, a la ultraderecha y a los poderes fácticos. Destruyó toda una red clientelar que había construido el Partido Popular en ña Comunidad Valenciana y eso no se lo han perdonado. Que alguien de la calle venga a romper los negocios y los chiringuitos de los grandes poderes… No se perdona. Por eso, lo ha pagado en primera persona. Ese es el mensaje que dejan: si te metes en política, vamos a ir a por ti y a por tu familia. No vamos a ir a por tus ideas, vamos a ir a por ti.

¿Y de Ada Colau?

Hace unos meses fuimos a Barcelona. Ada Colau ha impulsado una infinidad de políticas públicas de las que nos podemos sentir orgullosos. Ha europeizado Barcelona todavía más con valores tan fundamentales como la transición ecológica, la sostenibilidad y la concepción del derecho a la vivienda, por ejemplo.

¿Si Errejón le pide dar el salto a la política nacional…?

¿Me lo tiene que pedir Errejón?

Si lo prefiere, podemos tantear la posibilidad de que la que se lo pida sea Yolanda Díaz.

(Se ríe). No, no iría al Congreso de los Diputados. La política autonómica es el caldo de cultivo del bienestar. La política sanitaria, educativa, de políticas sociales, la política industrial, la transferencia del bienestar está en la Comunidad Madrid. Y yo me siento arraigada a esa política. No quiero ser la enésima persona que abandona a los madrileños.

La ley del Sí es Sí no ha sido un error, pero si hay que corregirla se hace y no pasa nada

¿Hay proyecto de Más Madrid más allá de Mónica García o de Rita Maestre?

Claro. Y espero que transcienda a nosotras. Debajo están los mejores andamios: gente que quiere participar en política y mejorar la sociedad.

Me va a permitir que terminemos con tres preguntas de política nacional. ¿Ha sido un error la ley del Sí es Sí?

No ha sido un error. Ha traído una cosa fundamental que no cubría la ley. Algo tan básico como que las mujeres tenemos que consentir las relaciones sexuales y que no estaba previsto.

¿Y las excarcelaciones que han venido después?

Muchas de ellas se están revisando en el Supremo y, no lo olvidemos, los violadores salen a la calle. No tienen cadena perpetua. Desde que surgió el debate dijimos que si tú haces una ley y tiene un efecto secundario las corriges y no pasa nada. Ocurre todos los días. El BOE se corrige, en medicina las cosas se corrigen y no pasa nada.

Como médica, Mónica García está a favor de regular en cannabis. Sara Fernández

Como médica, ¿qué opina de la regulación del cannabis terapéutico y para uso lúdico que propone Más País en el Congreso de los Diputados?

El consumo de cannabis ha aumentado considerablemente y gran parte está adulterado. Dejar que lo regule el mercado negro nunca será mejor a que lo regule el Estado. Hay países en los que ya se ha hecho. Por eso, si tenemos una medida que va a regular el consumo, que lo puede disminuir, que va a alejar el acceso de los jóvenes y que, además, va a permitir que el consumo no tenga adulteraciones, etc, hagámoslo.

¿Cree que la ley del aborto debería de tener un registro de médicos objetores?

La objeción es individual, pero el derecho es colectivo. Yo tengo derecho a ir a un hospital público y que se haga cargo de una prestación que está en la cartera de servicios, como es el aborto. La Administración es la que tiene que regular eso y, después, ver cómo encaja la objeción individual.

El 100% de los médicos, ginecólogos y obstetras que trabajan en la sanidad pública no son objetores y, sin embargo, sólo se practican interrupciones voluntarias del embarazo en un 0,7 de centros públicos. Aquí hay alguien que está poniendo más trabas de las necesarias a un derecho individual.

O alguien que está haciendo abortos en la privada y no en la pública…

Como no hay registro, no lo sé. Pero lo que sí que sé es que en la pública no se hacen abortos y que hay una voluntad sistémica de ponerle trabas a interrumpir el embarazo en el sistema público.

Mónica García: "Tomaría una café con Borja Semper aunque ni él sea capaz de moderar a Díaz Ayuso"

El Madrid de... Mónica García. Su lugar favorito: El cerro del Tío Pio es uno de ellos, pero si me das a elegir me quedo con la sierra de Madrid. Su tapa preferida: Como militante del 'con cebollismo' elijo la tortilla. Un plan que recomienda: Me gusta mucho ir en bici. Es muy complicado, por la falta de infraestructuras, pero las pondremos cuando gobernemos. Su parada de Metro favorita: Tengo muchos recuerdos de la línea 6 por la facultad, el colegio y que es dónde vivo. Aun así, me identifico con la del 12 de Octubre. Su monumento: Recomiendo ir al cementerio de la Almudena. Su tienda favorita: Era una tienda pequeñita que estaba en Narvaez dedicada a la montaña que se llamaba la tienda de Azu que ha cerrado. Asi que, cualquier tienda de barrio. Cuestionario a Mónica García Esteban Palazuelos

Sigue los temas que te interesan