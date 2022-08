Ayuso y Mónica García pactan aumentar el "nivel" de sus debates: habrá menos "descalificaciones"

"A la política se viene llorada de casa", "mustia", "lady sanitas". Estas son sólo algunas de las 'perlas' que se han escuchado durante los debates de la Asamblea de Madrid en el transcurso de esta última legislatura. Un nivel dialéctico "escaso" que la portavoz de Más Madrid, Mónica García, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se han comprometido a mejorar a partir de septiembre.

Con un pacto verbal que no ha quedado por escrito, ambas formaciones políticas se han comprometido a aumentar el nivel de la Asamblea de Madrid con menos descalificaciones personales o a familiares. Algo que, según el portavoz del Gobierno de Madrid, Enrique Ossorio, ha empezado con "la llegada de Podemos".

La portavoz de Más Madrid ha explicado en sus declaraciones a los medios de comunicación tras su reunión con la presidenta que, aunque el pacto le ha parecido "escueto" ha sido un paso adelante.

En resumidas cuentas, el compromiso es que la Cámara de Vallecas sea de "resonancia de propuestas e ideas" y no de "insultos ni de ataques personales".

Para García, estos acuerdos son "bastante escuetos" y ha lamentado que la Asamblea actualmente sea "opaca". No obstante, entiende que hay otra forma de entender el Parlamento fuera de "insultos personales" aunque se puedan tener "discrepancias".

[Lluvia de críticas a Isabel Díaz Ayuso tras su ofensivo "piropo" a la portavoz de Más Madrid]

Mónica García ha escuchado como en la Asamblea los grupos le decían que "no la querían" en su hospital o descalificaciones que se salían fuera del debate político. "Ataques personales", puntualizaba al terminar su rueda de prensa.

Es cierto que en varias ocasiones ha transcendido ante los medios el nivel de crispación de la Asamblea con ataques personales a familiares que no estaban presentes ni eran imagen pública. Como fue el caso del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, implicado en el conocido como 'caso mascarillas'.

Por su parte, el portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio, ha confirmado que se ha llegado a este pacto. Aun así, ha matizado que, a su parecer, los partidos populistas han sido los que han deteriorado "el nivel de los debates"

"Con estos partidos han surgido los ataques a familiares. Nosotros estamos encantados de que el debate sea de ideas y no de insultos y de ataques personales", ha añadido.

Cuando Ossorio habla de populistas mete en el mismo saco a Más Madrid y a Podemos. Ha desarrollado que "cuando aparecieron" los morados el ambiente "empeoró" y "Más Madrid es una escisión de Podemos".

"Yo he estado antes de que ellos vinieran y antes de que ellos vinieran y el debate de la Asamblea es bajo. No es que con el PSOE no hubiera debate complicado, pero ese nivel de insulto y del dato falso continuo llegó con Podemos", ha finalizado.

Sigue los temas que te interesan