Maricarmen en la vivienda de la que ha sido desahuciada este miércoles. Nieves Díaz El Español

Almeida ofrece mediar entre Maricarmen y Urbagestión para que vuelva a su casa sin pagar más del 40% de su pensión

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Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid ha rechazado la propuesta de Urbagestión para que Maricarmen pueda volver a su casa en los términos planteados. Se ha ofrecido a Maricarmen el Servicio de Intermediación del Alquiler de la EMVS, que permite que el alquiler no supere el 40% de sus ingresos. La propuesta de incluir la vivienda en el programa Reviva fue descartada porque la casa tiene hipoteca y no cumple los requisitos legales del programa. Maricarmen y los propietarios han aceptado una reunión de mediación con la EMVS para buscar una solución viable para su regreso al domicilio.

El Ayuntamiento de Madrid ha rechazado "en los términos planteados" la propuesta por parte de Urbagestión, empresa propietaria de la vivienda donde llevaba viviendo 70 años Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada el pasado miércoles en el distrito del Retiro.

Sin embargo, el Ayuntamiento de la capital ha ofrecido a los representantes de Maricarmen el Servicio de Intermediación del Alquiler de la EMVS.

Es decir, el plan de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) que busca intermediar entre particulares, "ofreciendo muchas ventajas" para personas propietarias e inquilinas.

Una de ellas es la posibilidad de que la vivienda se adecúe a las condiciones económicas del arrendatario, sin que el esfuerzo para pagar el alquiler supere el 40% de sus ingresos netos.

La propuesta anteriormente planteada por la sociedad propietaria era la posibilidad de incorporar el inmueble al programa Reviva.

Este programa es un plan gestionado por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y se trata de una iniciativa pública destinada a reactivar el mercado del alquiler asequible mediante la recuperación de viviendas vacías o en desuso.

Pero desde la EMVS informan a este periódico de que, "tras analizar la propuesta, se ha determinado la inviabilidad de la misma en los términos planteados". El motivo es que "la inclusión de la vivienda en el Programa Reviva no cumple los requisitos legales recogidos en las bases de dicho programa, ni en los otros programas de compra de vivienda".

La proposición recibida la mañana de este viernes en el Consistorio y emitida por Urbagestión tenía el objetivo de "destinar en exclusiva al alojamiento de la Sra. Abascal en condiciones asequibles y de correcta habitabilidad".

Además, la empresa municipal afirma que los representantes de Maricarmen "han aceptado participar en una reunión". Será el próximo lunes 28 de septiembre a las 16.00 horas con los propietarios de la vivienda, que también ha dicho que sí, y con la mediación de los profesionales de la empresa municipal, tal y como expresan desde la EMVS.

"Esta propuesta de mediación mantiene la línea de apoyo que se está dando desde el Ayuntamiento de Madrid a Maricarmen desde que se conoció su situación".

Recuerdan que, "siempre trabajando por una solución", el Consistorio, a través de sus Servicios Sociales, ha prestado "teleasistencia, ayuda a domicilio, terapia ocupacional, además de ofrecer alojamiento alternativo en una residencia municipal sin coste alguno".

El servicio de EMVS

Según publica la EMVS en su página web, el Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA) conlleva unas ventajas tanto para el arrendador como para el arrendatario. El inquilino puede disfrutar de alquileres más asequibles y adecuados a sus ingresos.

En el caso de Maricarmen, con una pensión de 1.450 euros, se le quedaría el alquiler en aproximadamente unos 580 euros. Un precio cercano a los 440 euros que pagaba con el contrato de renta antigua firmado por su padre en 1956 y subrogado en dos ocasiones: una a su madre y otra a ella misma.

Mientras, el propietario también sale aventajado con la eliminación de algunas gestiones a realizar.

Por ejemplo, la empresa municipal es la que se encarga de realizar los contratos con seguros multirriesgo del hogar y seguro de impagos a lo largo de toda la vigencia del contrato, en los términos y condiciones establecidos en las pólizas.

Además, el arrendador recibirá asesoramiento jurídico, económico, fiscal y técnico. Y, si no lo tiene, EMVS le expedirá sin coste el certificado energético.

Por otra parte, esos servicios suponen que tanto la empresa municipal madrileña como el propietario negocien una rebaja del alquiler de al menos un 10% de los precios de mercado.

En cuanto al plan Reviva al que quería acogerse Urbagestión, la imposibilidad viene del incumplimiento por parte de la vivienda de dos requisitos esenciales del programa. Y es que, como cuentan fuentes municipales a este periódico, la casa de Maricarmen tiene una hipoteca. Para la inclusión en este plan, tiene que estar libre de cargas.

Por otro lado, ese sistema del programa Reviva tiene un reglamento de adjudicación, por lo que tampoco se puede asignar a dedo un inmueble, y no se podría escoger a Maricarmen específicamente para que fuera la inquilina.