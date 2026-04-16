Los 11 proyectos estrella de Almeida para renovar los iconos de Madrid gracias a 29 empresas privadas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, presidiendo este miércoles la reunión plenaria del Foro por Madrid. Ayuntamiento de Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA El alcalde Almeida impulsa 11 nuevos proyectos urbanos en Madrid para 2026 gracias a la colaboración de 29 empresas privadas. Entre los proyectos destacan la rehabilitación del Teleférico, la restauración de la fuente de la Cibeles y la mejora del Templo de Debod. El programa incluye iniciativas de vivienda para personas sin hogar, la renaturalización de un colegio público y acciones contra el acoso infantil. El proyecto Madrid Nuevo Norte inicia oficialmente sus obras tras décadas de espera, marcando un hito urbanístico para la ciudad.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presidido este miércoles la reunión plenaria del Foro por Madrid, celebrada en el Centro de Operaciones de EMT Madrid de Carabanchel, en la que se ha aprobado el programa de actuación para 2026, que permitirá desarrollar 11 nuevos proyectos de impacto para la ciudad.

Entre ellos, se encuentra la rehabilitación integral del Teleférico de Madrid, la restauración de la fuente de la Cibeles y la implantación de AteneIA, el sistema integrado de supervisión y gestión inteligente de los servicios urbanos municipales, así como ocho iniciativas más seleccionadas a través de Foro por Madrid, la plataforma de colaboración público-privada puesta en marcha por el Ayuntamiento de la ciudad en noviembre de 2023.

Esas propuestas incluyen el Referente Habitacional, orientado a ofrecer una solución de vivienda a ciudadanos inmersos en el programa municipal de personas sin hogar o la renaturalización integral del patio del Colegio Público Javier de Miguel, en el distrito de Puente de Vallecas, en el que estudian más de 400 escolares.

Foto de familia con los participantes en el Pleno del Foro por Madrid. Ayuntamiento de Madrid

Entre los proyectos aprobados, está también la rehabilitación de la lámina de agua del Templo de Debod, un aula de formación ciudadana en prevención de incendios a cargo del Cuerpo Municipal de Bomberos y el impulso a la Alianza Madrid contra el acoso en la infancia y la adolescencia.

En el programa de Foro por Madrid para este año se incluyen, por primera vez, tres proyectos planteados por alguna de las 29 empresas o entidades de la sociedad civil que forman parte de la plataforma.

Además, este miércoles se ha aprobado la memoria del ejercicio de 2025. El alcalde ha destacado que, en dos años de recorrido, la colaboración público-privada que se concreta a través de Foro por Madrid ha conseguido impulsar ya 50 proyectos e iniciativas de los que se han beneficiado más de 2,3 millones de madrileños gracias a una inversión compartida cercana a los 4 millones de euros.

Foro por Madrid actúa como catalizador de transformación urbana. Su cartera de proyectos abarca ámbitos estratégicos como la sostenibilidad, la innovación tecnológica, la recuperación del patrimonio cultural, la inclusión social y la proyección internacional de la ciudad.

En todos ellos, el foro aporta un valor diferencial: la integración del conocimiento empresarial, la capacidad operativa del sector público y la implicación activa de la sociedad civil; un enfoque que permite diseñar soluciones más eficientes e innovadoras.

Madrid Nuevo Norte arranca

Otro de los proyectos estrella del alcalde Almeida es Madrid Nuevo Norte, que ha iniciado este miércoles las obras con la firma del acta de replanteo que formaliza el inicio de los trabajos en Las Tablas Oeste, según ha explicado el consejero delegado de Crea Madrid Nuevo Norte, José Ignacio Morales.

"Estamos llenos de ilusión y con mucha responsabilidad, porque después de treinta y tantos años yo creo que es momento de hacer las cosas y, por supuesto, hacerlas también como Madrid se merece", ha apuntado el CEO de la promotora durante su intervención en el 'Foro Wake Up! Spain', organizado por EL ESPAÑOL.