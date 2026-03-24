El Gobierno marca las normas y reclama que no se autoricen conciertos en Madrid mientras no se garantice la "seguridad"

Díaz Ayuso durante una reunión con el jefe del Ejecutivo central en 2021. Comunidad de Madrid

Las claves nuevo Generado con IA El delegado del Gobierno en Madrid ha solicitado al Ayuntamiento que no autorice conciertos en el espacio Iberdrola Music hasta garantizar la seguridad de los asistentes. Francisco Martín pide evitar la celebración de eventos masivos mientras no se cumplan las condiciones de accesibilidad, movilidad y seguridad requeridas. La petición surge tras antecedentes de problemas en eventos como Mad Cool y el concierto de Harry Styles, donde se registraron serias deficiencias. El delegado propone aprovechar el tiempo antes de próximos conciertos, como el de Shakira en septiembre, para implementar mejoras o trasladar los eventos a recintos más adecuados.

Madrid ha vuelto a poner el foco en la seguridad de los grandes eventos que tanta polémica generan en la capital.

El delegado del Gobierno en la ciudad, Francisco Martín, ha solicitado al Ayuntamiento que no autorice conciertos en el espacio Iberdrola Music hasta que se garanticen las condiciones adecuadas para los asistentes.

En concreto, ha pedido "formalmente" a través de una carta dirigida al alcalde, José Luis Martínez Almeida, que evite la celebración de eventos masivos mientras no esté asegurada la "seguridad".

Esta petición llega en un momento clave, ya que está previsto que la cantante Shakira actúe en este recinto el próximo mes de septiembre. Sin embargo, desde la Delegación del Gobierno consideran que todavía existen carencias importantes.

Según han explicado, Martín envió una carta en la que solicita que el Consistorio "reconsidere" su postura ante este tipo de eventos.

El principal problema, según el delegado, es que no se cumplen "de manera efectiva" las condiciones necesarias de "accesibilidad, movilidad y seguridad que una ciudad como Madrid debe garantizar a quienes asisten a este tipo de espectáculos".

En este sentido, recuerda que no es la primera vez que se advierte sobre este espacio, ya que se trata de una "reclamación" que se viene haciendo desde hace tiempo debido a "los antecedentes recientes que desaconsejaban el uso de ese espacio para eventos con afluencia masiva de público".

Además, ha señalado que "ellos mismos reconocieron, tras los problemas de movilidad y seguridad registrados en Mad Cool y en el concierto de Harry Styles", que había deficiencias importantes.

"Todos tenemos en la cabeza lo que pasó hace unos años cuando con el concierto de Harry Styles centenares de personas deambulaban por la M-45", ha recordado para acto seguido apuntar que "nada ha cambiado desde entonces" ya que ni la Comunidad ni el Ayuntamiento "han hecho nada para cambiar esas condiciones".

Por eso, insiste en que se actúe con "responsabilidad" y se aproveche el tiempo disponible para "implementar medidas de mejora" o incluso "trasladar" los eventos a otros recintos más adecuados.