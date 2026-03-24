Almeida se juega la devolución de 300 millones de euros a los madrileños después de que el TSJM anule la tasa de basuras

El Ayuntamiento está estudiando recurrir la sentencia, lo que podría retrasar la devolución del dinero a los afectados.

Diversos colectivos y partidos políticos criticaron la tasa por considerarla injusta, poco transparente y con diferencias de cálculo entre barrios y municipios.

Si la sentencia se hace firme, el Ayuntamiento podría verse obligado a devolver unos 300 millones de euros cobrados por esta tasa.

El TSJM ha anulado la tasa de basuras de Madrid por un defecto formal en el procedimiento, al faltar anexos esenciales en el informe técnico-económico.

Unos 300 millones de euros fue lo que el Ayuntamiento de Madrid estimó de ingreso anual por el cobro de la polémica tasa de basuras. El propio alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, afirmó hace apenas un mes en declaraciones a los medios el recurso de la misma por parte de "aproximadamente el 10%" de los recibos emitidos, "alrededor de un millón".

Miles de vecinos —impulsados por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM)—, la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) e incluso el partido de la oposición municipal Más Madrid fueron algunos de ellos.

El pasado mes de septiembre entró en vigor y este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la ha declarado nula de pleno derecho.

El motivo es un defecto en el procedimiento: durante el trámite de información pública, según indica la sentencia, se omitió parte esencial del informe técnico-económico que servía de base para la determinación de la tasa.

En concreto, no se incorporaron los anexos relativos al estudio de generación de residuos por actividades económicas. Documentos que, a juicio de la Sala, resultan imprescindibles para comprender y fiscalizar la cuantificación del tributo.

Susceptible de recurso

Por parte del área de Economía del Consistorio de la capital ya han asegurado en un comunicado que los servicios jurídicos se encuentran analizando la sentencia y sus efectos, así como la posibilidad de presentar recurso.

Así, explican que las sentencias del TSJM recaídas contra dicha ordenanza "declaran la nulidad de pleno derecho de la citada ordenanza por temas estrictamente formales". Concretamente, se señala que en el Estudio Económico no se incluyó un anexo elaborado por una empresa, en el que se recogían datos para valorar la generación de residuos en los usos catastrales no residenciales.

"Los servicios técnicos municipales consideraron que esta información era auxiliar y que en el estudio económico quedaba justificada la metodología aplicada para calcular el diseño de la tasa en estos usos", señalan en este aspecto fuentes municipales.

Además, afirman desde el Consistorio que este documento se incluyó en el expediente tras su aprobación definitiva por la Junta de Gobierno, antes de elevarlo al pleno para su aprobación. "Las sentencias no entran en ningún momento en cuestiones de fondo de la tasa, no valoran el diseño de la misma, ni la metodología de cálculo", concluyen.

Contenedores de Madrid. Istock

¿Pero todo esto en qué se traduce para los madrileños? Según Daniel Lucas Romero, abogado del despacho de Lucas Franco, ubicado en Madrid y con experiencia en la ayuda al recurso de esta tasa, hay varias vertientes dependiendo del siguiente paso que dé el Ayuntamiento.

Por un lado, si la sentencia queda firme, implicaría que el Ayuntamiento tendría que devolver todo lo que ha cobrado por esa tasa.

Sin embargo, en el caso de que el Ayuntamiento decidiera recurrir finalmente —"lo más probable", según Lucas Romero—, explica el abogado que los madrileños podrían pedir la devolución del importe cobrado, aunque el Consistorio no tendría obligación de llevarla a cabo puesto que la resolución aún no tendría efectos ejecutivos.

"Lo normal es que la Administración agote todos los plazos posibles", por lo que apunta, entre unos trámites y otros, a "unos seis meses" para una resolución firme.

En el caso de que se estimara el supuesto recurso, no sería necesaria la devolución por parte de la Administración y, por lo tanto, seguiría igual que hasta ahora. Pero si lo desestimaran, tendría que diseñar de nuevo el impuesto o tasa, ajustándolo a la legalidad.

Aun así, según afirma Lucas Romero, "las personas que se ven afectadas por esta sentencia podrían pedir la devolución, ya que cuando se le cobró esa tasa era nula". Para el futuro, primero habría que aprobar la nueva ordenanza. Solo entonces podrían empezar a cobrar los nuevos recibos.

Los afectados y la oposición

A juicio del abogado, la tasa "ya era nula de pleno derecho" porque "para financiar la basura ya existía el IBI, que además se subió hace unos años". En su opinión, "era muy cuestionable", puesto que se cobra, por ejemplo, "a gente empadronada que no necesariamente vive allí, y no se ajusta de forma exacta a metros cuadrados o consumo de residuos".

La Fundación Educativa Santo Domingo (FESD) fue una de las instituciones que presentaron los recursos contra la tasa de basuras que ahora han sido estimados. Se trata de una entidad sin ánimo de lucro con 38 colegios en toda España y ocho en cuatro municipios de la Comunidad de Madrid: la capital, Getafe, Pinto y Aranjuez.

Fuentes de la fundación consultadas por este periódico explican que la razón de presentarlo vino dada al observar "cantidades muy desiguales" entre lo que debían de pagar en los colegios de los municipios del sur frente a los de Madrid. "Teniendo residuos similares en centros de tamaño parecido, las diferencias eran muy grandes". Según señalan, más del doble entre unos y otros.

Esto era así debido a que la base de cálculo usada en cada localidad era distinta. Algo que también han estado criticando desde los partidos de la oposición.

La tasa varía según cada barrio. Istock

De hecho, tras conocerse la sentencia, la concejala del Grupo Municipal Socialista, Enma López, ha tachado de "varapalo judicial" la anulación de la ordenanza y ha afirmado que las "chapuzas" del alcalde "las pagan los madrileños y las madrileñas".

En declaraciones remitidas a la prensa, López ha asegurado que desde el PSOE ya advirtieron de que la ordenanza "no estaba bien", al considerar que "faltaba información", que "no era transparente" y que existían problemas en su tramitación, algo que, a su juicio, "es lo que de nuevo le dicen los tribunales".

Además, la socialista ha subrayado que uno de los aspectos que hace "todavía más grave" el caso es "esa falta de transparencia precisamente sobre la fórmula de cálculo de la tasa", lo que implica que el Ayuntamiento "está ocultando a los madrileños y madrileñas cómo se calcula".

La concejala ha reiterado que su grupo ya denunció en su momento que esta tasa "no solamente era cara, sino que también es injusta".

Así lo ha expresado también la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, en sus redes sociales: "Era injusto porque Almeida quería cobrar 150 euros de media para tener la mitad de Madrid hecha una porquería. Y era ilegal porque tenían tanta prisa por cobrar que hicieron una chapuza administrativa", ha añadido.