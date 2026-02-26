Tres nuevas colinas en Madrid: Almeida da luz verde al Paseo Verde del Suroeste con skate park, 8 pérgolas y un carril bus

Así es el gran proyecto de Almeida para soterrar la A-5: 3 km peatonales, carril bici y 7 hectáreas de zonas verdes

Las grandes obras faraónicas de José Luis Martínez-Almeida ya van cogiendo forma en Madrid. Este jueves en la reunión de la Junta de Gobierno, presidida por el alcalde, será cuando se dé luz verde al contrato por el que se licita el proyecto para urbanizar el Paseo Verde del Suroeste, la superficie resultante del soterramiento de la A-5.

Según la información avanzada por el Consistorio y recogida por Europa Press, las tierras de la excavación se convertirán en tres colinas artificiales que permitirán reducir significativamente el volumen a gestionar como residuo y acoger un skate park, un mirador, merenderos, un espacio para la diversidad, además de ser el nuevo hogar de árboles que han tenido que ser retirados de la autovía.

Son una de las actuaciones más destacadas que se han incorporado al proyecto dentro de un gran ámbito verde colindante al Paseo Verde del Suroeste de 20.000 metros cuadrados, el equivalente a casi dos veces la Plaza Mayor.

Se ubicará en la parcela de la antigua subestación eléctrica de Iberdrola, denominada 'Estación de Superficie Ventas de Alcorcón'. La incorporación de esta parcela al patrimonio municipal "permitirá la integración urbanística del Paseo Verde del Suroeste con los grandes pulmones verdes de la zona Casa de Campo y Cuña Verde de Latina", ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

En las tres colinas se trasplantarán algunos de los árboles retirados de la A-5. Así, la colina norte se dedicará a uso recreativo, con la colocación de un graderío para un circuito de pump track y skate park.

La colina oeste contará con un mirador o un punto de interpretación de la red verde de parques, mientras que la colina sur generaría un espacio para la biodiversidad con zona de merenderos.

La plantación de más de 7.000 árboles a lo largo del Paseo Verde del Suroeste "se impone en el contrato como una prioridad para proveer de confort térmico al nuevo espacio, mejorar la habitabilidad y garantizar el máximo de prestaciones ecosistémicas". También contribuirá a mitigar el ruido de la circulación.

Ocho pérgolas, un carril bici...

Se busca llegar a una cobertura arbórea próxima al 70 u 80% y maximizar la superficie de parterres mediante paseos peatonales, zonas de estar o un carril bici.

Además, el proyecto incorpora ocho pérgolas con paneles fotovoltaicos que contribuirán a generar energía para abastecer las necesidades del túnel y además cobijarán a la ciudadanía de las inclemencias meteorológicas. Con estos se logrará, por ejemplo, abastecer energéticamente la iluminación de refuerzo del tramo soterrado.

La suma de las pérgolas llegará a ocupar 5.643 metros cuadrados de la superficie, el equivalente a tres cuartas partes de un campo de fútbol. En total, se van a instalar 1.055 paneles y seis inversores fotovoltaicos. La producción anual estimada es de 561,43 MWh, equivalente al consumo eléctrico anual de 200 hogares en España.

A lo largo del gran eje verde se distinguirán cuatro tipos de pérgolas: las modulares simples, compuestas por una estructura aporticada metálica con dos hileras de pilares que soportarán el entramado de vigas para las placas fotovoltaicas; las modulares múltiples, que juntarán varias unidades; la pérgola singular de El Greco, con mayor altura, y la singular de El Batán, que se construirá con tres pórticos y formada por perfiles huecos.

Además, se propone la termoactivación de la losa de fondo del tramo soterrado, que proporcionará un sistema de climatización geotérmica para la Biblioteca Ángel González, reduciendo el consumo de energía y potenciando la sostenibilidad ambiental de la actuación.

El Paseo Verde del Suroeste incluye un carril bici bidireccional para fomentar el uso de la movilidad ciclista con el centro de la ciudad. Discurrirá en paralelo al vial de la A-5, comenzando en la calle Illescas en sentido hacia Madrid Río hasta unirse con el tramo ciclista ya existente de la Avenida de Portugal.

También se proyectan tres ejes transversales que incrementan su conectividad con la red ciclista municipal: el enlace con el Anillo Verde Ciclista, la conexión desde Los Yébenes, que une el parque de la Cuña Verde con la Casa de Campo, y el acceso al carril existente en el entorno del Parque de Atracciones.

El carril ciclista discurrirá a lo largo de los más de 3 kilómetros del parque. Estará semaforizado y protegido entre parterres ajardinados con arbolado, configurando un pasillo verde. La velocidad del carril bici será de 20 km/h.

A destacar también los numerosos pasos peatonales, con itinerarios peatonales que serán accesibles desde cualquier punto para personas con movilidad reducida y ciudadanos con baja visibilidad o ciegos.

El Paseo Verde del Suroeste soterra la A-5 con un túnel compuesto por tres carriles por sentido en dos vanos. Los carriles más próximos a la mediana en ambas calzadas se diseñan para su uso como carriles bus-VAO, dotados con una señalización variable que permitirá regular su utilización en función de las necesidades del tráfico en cada momento.

La flexibilidad de este sistema permitirá adaptarse a la demanda de transporte de manera variable, además de un ahorro en el tiempo de viaje para los autobuses interurbanos que discurran por él, ya que no podrán realizar los recorridos en superficie, reservada para el tráfico local.

Los interurbanos circularán por el nuevo bus-VAO sin parada intermedia, lo que reducirá los tiempos de viaje para los pasajeros, tanto en sentido entrada como salida. La disminución se traduce en una ganancia de 3,5 minutos de media por expedición y viajero para la hora punta de la mañana en los dos sentidos.

El Ayuntamiento calcula que, por ejemplo, en la hora punta de tarde, la reducción media de tiempo llega hasta los 11 minutos por viajero y viaje en sentido salida y 4,5 minutos en entrada a la capital.

La velocidad media también experimentará un incremento notable respecto a su situación actual, pasando de los 29,42 km/h a los 36,25 km/h por la mañana, y de los 28,10 km/h a los 36,65 km/h por la tarde.