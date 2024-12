Los autónomos con furgonetas sin etiqueta se llevan 'El Gordo': acceso a Madrid 'sin trámites' en 2025 y con certificado en 2026

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, generó expectativas el miércoles con una breve declaración. Y su mano derecha, Borja Carabante, las cumplió un día después. El Ayuntamiento permitirá que los vehículos 'sin etiqueta' puedan circular 12 meses más por la capital. O lo que es lo mismo: retrasa a 2026 las multas a los vecinos con coches que más contaminan.

Fue la gran novedad que anunció el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno del jueves. Pero no la única. Avanzó exenciones temporales para vehículos A ('sin etiqueta') de fuera de Madrid: los de los autónomos mayores de 59 años con furgonetas de más de 3,5 toneladas y los de los dueños de coches o familiares que necesiten acceder a la ciudad para ir al médico. Solo podrán disfrutar de esta excepción sí la solicitan.

Aunque con el colectivo de autónomos ocurre algo llamativo. Además de tener la opción de pedir la 'excepcionalidad', en 2025 se beneficiarán igualmente de 12 meses de 'prórroga' como los que disponen los conductores con vehículos A empadronados en la capital.

En Madrid están operativas en estos momentos tres zonas de bajas emisiones. Una engloba a todo el término municipal y las otras dos, especiales, cercan el Centro y Plaza Elíptica. En cualquier caso, al término municipal no pueden acceder desde este 2024 vehículos A no empadronados. Es decir, los diésel matriculados antes del 2006 y los gasolinas previos al 2000 de fuera de Madrid capital. La multa por circular sin permiso es de 200 euros, 100 si se paga pronto.

Las ZBE se encuentran bajo el paraguas de la Ordenanza de Movilidad Sostenible impulsada por Almeida. Con ellas, el objetivo es mejorar la calidad del aire de la ciudad. De hecho, el concejal adelantó que Madrid también cumplirá este año la normativa europea, hito que ya logró en 2022 y 2023.

El calendario previsto establece que, a partir del 1 de enero de 2025, pasarán a estar prohibidos los vehículos 'sin etiqueta' de los residentes. También estarán restringidos todos aquellos que no sean turismos: camiones, furgonetas, motocicletas y ciclomotores (independientemente de si están empadronados o no).

La novedad anunciada por Carabante es que el periodo de aviso para los residentes será de 12 meses. Esto significa que durante este tiempo no serán sancionados. Simplemente, serán informados de las restricciones existentes a los vehículos A. Según los cálculos municipales, hay unos 15.000 que circulan sin etiqueta medioambiental al día por Madrid. En 2026 ya no podrán hacerlo.

Las excepciones

Cibeles ya había contado hace tiempo que habrá cuatro tipos de vehículos A libres de multas desde 2025: los adaptados a personas con movilidad reducida, los históricos, los de emergencias (extinción de incendios) y los de las Fuerzas Armadas.

A ellos se suman las dos nuevas excepciones anunciadas, pensadas para conductores de fuera de Madrid. Por un lado, los vehículos de los autónomos mencionados anteriormente. En segundo lugar, también estarán exentos los titulares de vehículos A o familiares que lo necesiten para su traslado a centros médicos y hospitalarios para someterse a tratamientos.

A todos estos casos hay que añadir otra salvedad, esta exclusiva para los capitalinos: podrán seguir circulando con un turismo A cuando hayan comprado un nuevo coche de bajas emisiones, pero, por cuestiones de fabricación, aún no lo hayan recibido.

Hay un detalle importante. Los interesados para acogerse a alguna de estas excepciones deberán solicitarla. Todo ello porque la Ordenanza de Movilidad Sostenible, en su artículo 21.4, permite que Cibeles autorice, a "solicitud justificada", el acceso a Madrid ZBE cuando se "justifique motivadamente" para "satisfacer una necesidad privada de carácter urgente, temporal e inaplazable por el tiempo imprescindible para su satisfacción".

El Consistorio está trabajando en un sistema para que los conductores afectados reclamen la autorización municipal. Una vez la tengan, no tendrán problemas para conducir por Madrid. Eso sí, el permiso caduca a los 12 meses y en 2026 deberán pedir otro. Y, en palabras del delegado del Área de Movilidad, la autorización será renovada ese próximo año "si se cumplen las mismas condiciones en las que se ha otorgado" para 2025.

Los autónomos, como los residentes

Fuentes del Área de Movilidad explican que, como este grupo de autónomos mayores de 59 años conduce furgonetas, gozará de los mismos 12 meses de aviso concedidos a los residentes. Como se ha explicado previamente, las furgonetas figuran dentro de esos vehículos A que han estado permitidos en 2024, pero no lo estarán en 2025. La Ordenanza obliga a establecer un periodo de aviso y Cibeles ha decidido que sea de un año.

¿Qué ocurre si estos autónomos solicitan la autorización para 2025? Pues que no recibirán comunicados informativos, nada más. Si no la tienen, no serán multados, a diferencia de los ciudadanos que entren en Madrid para acudir al médico.

Una vez terminado el periodo de aviso, en 2026, estos autónomos sí que necesitarán la autorización municipal que les convierte en una excepción. Solo así podrán salvarse de la sanción económica.

Tal y como explicó Borja Carabante, se ha puesto este umbral de los 59 años de edad a petición del sector, ya que durante el periodo de vida laboral que les queda "no van a tener capacidad para amortizar económicamente un vehículo nuevo".