Madrid diseña el 'tasazo' de basuras para los barrios que mejor y peor reciclan, pero no publica el listado de zonas

Después de semanas de espera, José Luis Martínez-Almeida desveló el jueves cuanto pagará de media cada vivienda en la capital por la tasa de basuras obligatoria: 141 euros. El tributo -de obligación estatal y recomendado desde Bruselas- se calculará en la capital, sobre todo, en función del valor catastral del inmueble. Pero, en un 20%, también influirá cuántos residuos genera cada barrio de Madrid y lo bien o mal qué los reciclen.

Eso sí, el Ayuntamiento no hará público el desglose por zonas ni el listado, por lo que no se sabrá qué barrios reciclan mejor y pagan menos tasa por el civismo de sus vecinos y quiénes son los que acumulan más basura y tendrán un pago mayor por no usar bien los contenedores.

Muchos de los grandes municipios de la Comunidad han detallado en las últimas semanas sus recetas para que el 'tasazo' repercuta lo menos posible a sus vecinos. Como no existe un criterio único, los consistorios están utilizando diferentes fórmulas para encajarlo.

Para el alcalde de la capital se trata de una tasa "injusta" que "genera inseguridad" a las corporaciones locales. Su origen está en la ley estatal de residuos y suelos contaminados que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó en 2022. Y con ella, Moncloa recoge el guante de las recomendaciones de la Comisión Europea.

En 2025 el recibo será de único pago. En 2026 se podrá fraccionar y estará bonificado para familias numerosas. Cibeles recaudará 256 millones de euros gracias a la medida, cifra que costea el servicio de recogida de la ciudad.

Gracias a una nueva bajada del IBI y a otras reducciones aprobadas en años anteriores, Madrid se ahorrará en 2025 220 millones que sí se abonaban en 2019. Es decir, que se compensará el 86% de lo que recaudará el Consistorio el próximo año con el tributo. Esta compensación es respecto a hace cinco años, no en relación a 2024.

Valor catastral y residuos generados

En el caso de las viviendas, el recibo medio de la tasa será de 141 euros. La cifra bailará en base a dos factores. Una parte será fija (81%), que corresponde a la distribución por el valor catastral y que pagarán todos los inmuebles por la disponibilidad del servicio de recogida y el tratamiento de residuos. El otro condicionante será variable, supondrá el 19% y dependerá de la generación de residuos de cada barrio (en Madrid hay 131).

Para calcular ese 19% de tarifa variable, el Consistorio ha tenido en cuenta el número de kilos de residuos que genera un barrio y su número de habitantes. A lo largo de los últimos meses "se ha hecho un estudio por el Área de Medio Ambiente a través de las empresas concesionarias de la limpieza, que tienen parametrizados los datos de recogidas de residuos que hay en cada uno de los barrios de Madrid", explicó el alcalde en la rueda de prensa que se celebró este jueves tras la Junta de Gobierno municipal.

Madrid continúa reduciendo impuestos.



Rebajamos el tipo del IBI y mantenemos todas las bonificaciones.



A pesar del Sanchazo injusto de la tasa de basuras, compensamos su impacto bajando impuestos.



En estos 5 años hemos ahorrado a los madrileños 1.027 millones de euros. pic.twitter.com/u79L0rC6nR — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) October 24, 2024

Además, el Parque Tecnológico de Valdemingómez ha aportado unos coeficientes correctores que se aplicarán en función de cómo se separe en cada zona los residuos.

Estos correctores que pueden determinar el 20% del pago final del tasazo no serán públicos para los madrileños que no podrán saber si su barrio está entre los premiados con impuestos más bajos o es de a los que les sube el recibo por falta de reciclaje vecinal.

El alcalde acudió a la rueda de prensa acompañado por Engracia Hidalgo, delegada del Área de Economía, Innovación y Hacienda. Pese a la insistencia de los medios de comunicación, ninguno desgranó qué cantidad pagará de media cada barrio de la ciudad. Tampoco lo publicarán en los próximos meses. En cualquier caso, ambos insistieron en que el valor catastral es la "parte importante" que define el importe del tributo.