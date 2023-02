El alquiler de las habitaciones se dispara un 34% en Madrid: las más baratas por distrito

La habitación está en la calle de Embajadores, en el distrito Centro. Tiene una ventana grande, da a un patio interior y no se puede fumar. Se alquila por 307 euros. Es un piso 'LGTB friendly' y el anunciante prefiere una mujer como nueva inquilina.

Por otra habitación en Fuente del Berro, en el distrito de Salamanca, piden 335 euros al mes. Está amueblada, cuenta con una cama doble y una ventana que también da al patio. En este caso, el anunciante busca una chica "no fumadora y que le gusten los gatos".

Hay más. En la calle Núñez Morgado, en Chamartín, hay una habitación libre en un quinto de 130 metros cuadrados. También por 335 euros mensuales. Por ahora, la vivienda la comparten dos chicas y un chico que rondan los cuarenta. Buscan a una persona "muy limpia, ordenada, no fumadora y respetuosa" como nueva compañera.

Estas tres pisos compartidos son, ahora mismo, los más baratos de sus respectivos distritos, según los anuncios publicados en Idealista. Madrid Total ha filtrado los resultados del buscador inmobiliario para encontrar la calle donde se encuentra la habitación más barata de cada uno de los 21 distritos de la capital.

524 euros de media

Los precios de las habitaciones en alquiler se han disparado en España en los últimos años. Según los datos de Fotocasa del mes de diciembre, compartir una vivienda cuesta 440 euros de media al mes, un 66% más que en 2015. La ciudad más cara es Barcelona, con un precio medio de 575 euros por habitación. Alquilar un cuarto en Madrid costaba en diciembre 524 euros, un 34% más que el mismo mes de 2021.

María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, explica que el aumento de la demanda de pisos compartidos se debe al "contexto de tensiones inflacionistas". "El ciudadano pierde poder adquisitivo, las rentas más bajas se resienten, -sobre todo, la de los jóvenes- y se ven obligados a tener que compartir viviendas", argumenta.

"El mercado de habitaciones en alquiler en pisos compartidos está estrechamente ligado al mercado de viviendas en alquiler y este vive un gran problema de oferta y disponibilidad de producto", apuntaba a principios de diciembre Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.

Un estudio del portal inmobiliario reveló que en octubre el 21% de las habitaciones en pisos compartidos que se alquilaron a través de Idealista durante ese mes no llevaba ni 24 horas en el mercado.

"Un escenario como este, en el que hay mucha gente buscando y pocas habitaciones disponibles, genera ansiedad entre los inquilinos que tienen que someterse a auténticos castings en competición con decenas de personas igual o mejor cualificados que ellos y los perfiles más vulnerables son los primeros descartados", señaló Iñareta.

El perfil, mujer de 32 años

El perfil mayoritario de las personas que comparten piso en la Comunidad de Madrid es el de una mujer andaluza o madrileña de 32 años que cobra entre 1.000 y 1.500 euros, según María Matos. Cada vez, los inquilinos son más mayores. En 2017, la media de edad se situó en los 29 años. En 2019 ya era de 34 años. Luego cayó durante la pandemia y, desde entonces, ha vuelto a elevarse hasta los 32 años de edad media en 2022.

Idealista ofrece más detalles a nivel nacional: quienes comparten piso viven en el centro de las grandes ciudades, no fuman ni permiten que se fume en la vivienda y tampoco tienen ni admiten mascota.

La mayoría de anuncios se han actualizado recientemente. Otro puñado, en enero. Y uno de ellos, en diciembre. Las normas de publicación de anuncios de Idealista prohíben publicar inmuebles que "no estarán disponibles en un corto plazo, no anunciando inmuebles que se encuentren reservados o alquilados". Si se infringe esta condición, la plataforma puede dar de baja al anuncio.

Cómo buscar los más baratos

Gracias al buscador de Idealista, podemos conocer cuáles son las calles donde se encuentran los alquileres de habitaciones más baratos de cada distrito de Madrid. Para ello, primero, hay que buscar el nombre del distrito en la plataforma. Después, en el filtro sobre el 'tipo de inmueble', se selecciona la opción de 'habitación'. Por último, una vez que aparecen los resultados, se le da a ordenar por más 'baratos'.

Cada anuncio detalla el precio mensual del alquiler y si piden o no fianza. Suelen informar del número de metros cuadrados del piso, pero no de los de la habitación que se alquila. Es habitual que el anunciante dé detalles concretos de la habitación, de los compañeros que ya ocupan el piso y de lo que espera del nuevo inquilino. También avisa de aquello que no admiten en la vivienda: mascotas, fumadores, parejas... entre otros ejemplos.

De Chamberí a Moncloa

En distritos tradicionalmente más caros, como Chamberí, el cuarto más barato en alquiler cuesta 265 euros. Se trata de una habitación en un piso de la calle de Fernández de los Ríos donde al anunciante busca un nuevo inquilino para que entre en marzo. La habitación está sin amueblar y tiene una ventana que da a un patio interior. Sí se puede fumar y también se admiten mascotas, pero no a parejas ni a menores de edad.

En Retiro, la habitación más barata se encuentra en el número 64 de la calle Doctor Esquerdo: 300 euros al mes. El anunciante avisa de que el casero "exige que tengas un contrato de trabajo indefinido por encima del salario mínimo interprofesional" por un tema relacionado con la póliza de la vivienda.

En un bajo de la calle del Padre Rubio se oferta el cuarto más asequible de Tetuán: 280 euros al mes. Es un piso de 500 metros cuadrados con 8 habitaciones con camas literas compartidas y exigen una estancia mínima de un mes.

En Arganzuela, en la calle de Juan Duque, se oferta otra habitación por 300 euros para completar un piso donde también viven un chico y una chica treintañeros con un perro pequeño. La habitación está amueblada, con cama doble y también cuenta con una ventana con vistas al patio.

En Moncloa, un distrito muy concurrido por los universitarios, el alquiler más barato se anuncia en la calle del Alcalde Martín de Alzaga. 300 euros al mes. Los compañeros de piso son chicos y chicas y buscan a una mujer estudiante o con trabajo, responsable y no fumadora, según el anuncio.

El anuncio con el alquiler más barato de Villaverde se sale del tono general. Por 200 euros al mes, el anunciante pide que el interesado sea un chico que trabaje por la noche, desde las 0 horas hasta las 8 horas, "más o menos y con turno fijo". La vivienda se encuentra en la calle Doctor Iglesias Fernández.

De Ciudad Lineal a Moratalaz

El cuarto más barato de Ciudad Lineal está en la calle José Barbastre (210 euros al mes); en Hortaleza se encuentra en la Calle Biosca (285 euros); y en Usera en el número 14 de la calle de San Nicomedes (260 euros).

El cuarto más asequible del distrito de Fuencarral se encuentra por 232 euros al mes en la calle de Ramón Gómez de la Serna y estará disponible a partir del mes de marzo. Por 10 euros menos se anuncia en la calle Claudio Sánchez Albornoz el más barato del distrito de La Latina.

La habitación con el alquiler más bajo de Puente de Vallecas la alberga un piso de 36 metros cuadrados de la avenida Monte Igueldo, donde vive un varón con su gato. El precio: 240 euros.

En Carabanchel podemos encontrar un cuarto disponible en la calle Hacienda por 250 euros; en San Blas, por 200, otro en un inmueble a la altura del número 135 de la calle Institución Libre de Enseñanza -actual Hermanos García Noblejas-; y en Villa de Vallecas se alquila por 250 euros en la calle del Puerto del Bruch un cuarto pequeño con ventana a la calle.

En Vicálvaro el anunciante que oferta la habitación más asequible (250 euros) no ofrece comentarios. Se encuentra en el número 34 de la calle de Horno de Labradores. El anuncio dice que aún no vive nadie en el piso y que el cuarto está amueblado, con armario empotrado y cama individual.

325 euros al mes es el precio de la habitación más barata del distrito de Barajas, en la avenida de Logroño. Por último, en Moratalaz, por 250 euros, se anuncia una habitación "luminosa" en un piso de 55 metros cuadrados en el número 91 de la calle Hacienda de Pavones.

