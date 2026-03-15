El pueblo de Madrid con un bosque Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: "Es el mejor sitio para vivir"

Las claves nuevo Generado con IA Montejo de la Sierra alberga el Hayedo de Montejo, bosque declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 2017. Este municipio de la Sierra Norte de Madrid destaca por su paisaje de montaña, arquitectura rural y biodiversidad, especialmente en el hayedo. Durante Semana Santa, Montejo celebra tradiciones como la quema de Judas, el lavatorio de pies y el hornazo de Pascua. Se puede llegar en coche por la A-1 o en autobús desde Madrid, haciendo de Montejo un destino popular para escapadas rurales.

A menos de 100 km de la capital existe un pequeño pueblo de la Comunidad de Madrid que guarda uno de los espacios naturales más valiosos de Europa.

Se trata de Montejo de la Sierra, una localidad de la Sierra Norte madrileña que alberga el Hayedo de Montejo, un bosque declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 2017.

Los madrileños buscan escapadas de naturaleza y este enclave se ha convertido en uno de los destinos más especiales para hacerlo.

Turismo rural

Este municipio combina paisaje de montaña, arquitectura rural tradicional y uno de los bosques mejor conservados del país, el Hayedo de Montejo, de alrededor de 250 hectáreas situado en la Sierra del Rincón.

En 2017 fue incluido en la lista de Patrimonio Natural de la Humanidad de la UNESCO dentro del conjunto de los "hayedos primarios y antiguos de los Cárpatos y otras regiones de Europa", una red internacional de bosques que destaca por su extraordinario valor ecológico.

La importancia de este hayedo radica en que se encuentra en el límite meridional de la distribución de las hayas en Europa, lo que lo convierte en un ecosistema especialmente singular desde el punto de vista científico y ambiental.

En su interior conviven hayas centenarias, robles y otras especies forestales que forman un paisaje de gran biodiversidad. Además, el bosque cambia radicalmente según la estación del año: en primavera predominan los verdes intensos y en otoño el paisaje se transforma en un mosaico de colores ocres y dorados.

Semana Santa

Los que se acercan a Montejo de la Sierra en estas fechas y no sienten la llamada del senderismo, el pueblo ofrece la forma de descubrirlo a pie, entre procesiones sobrias y ritos que siguen marcando el calendario de sus vecinos.

La Semana de Pasión se vive con misas y viacrucis, pero también con tradiciones muy arraigadas como la quema de Judas en la plaza, el lavatorio de pies o el hornazo de Pascua, que reúnen a varias generaciones en torno al fuego, la iglesia y la mesa.

Son días de bares llenos, tertulias al sol y opciones que no se encuentran en la capital.

Mapa de Montejo Turismo de Montejo

Cómo llegar

Desde Madrid, lo más sencillo es tomar la A‑1 en dirección Burgos y salir a la altura de Buitrago del Lozoya para seguir por la M‑137, que sube entre curvas hasta Montejo de la Sierra en algo más de una hora.

Quien prefiera dejar el coche en casa puede llegar en autobús: primero hasta Buitrago, saliendo desde los intercambiadores de la capital, y allí enlazar con los servicios que conectan con los pueblos de la Sierra del Rincón, con un tiempo de viaje de aproximadamente dos horas y media.

Cómo llegar desde Madrid Google maps

Montejo de la Sierra se presenta en su propia web turística como 'posiblemente uno de los pueblos más bonitos de España'.

Sus praderas, sus bosques y la arquitectura popular ligada a la ganadería hacen que el municipio se reivindique incluso como "el mejor pueblo para vivir", y si no al menos, para una escapada a pocos kilómetros de Madrid.