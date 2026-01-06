Tercer premio de Lotería del Niño 2026: este es el número ganador y dónde ha caído

El pasado año el tercer premio de la Lotería del Niño 2026 fue el primero en cantarse desde el salón de Loterías y Apuestas del Estado. El número ha sido entonado por los niños de San Ildefonso, en uno de los sorteos más esperados del año.

El tercer premio de la Lotería del Niño es agraciado con 250.000 euros a la serie, es decir, 25.000 euros por cada décimo premiado con el número ganador.

En 2025, la combinación triunfadora fue la 66.777 y ha caído en Vitoria (Álava), Cáceres, Aldaia (Valencia), Zaragoza, Barcelona, Madrid, Algeciras (Cádiz), Castro Urdiales (Cantabria), Tàrrega (Lleida), Quinto (Sevilla), Santa María de Cayón (Cantabria), Navaluenga (Ávila), Granadilla de Abona (Tenerife), Begíjar (Jaén), Palencia, Almería, entre otras localidades de la geografía española.

El Sorteo del Niño tiene una larga tradición en la historia de la Lotería Nacional, ya que se celebró por primera vez en 1941, aunque no fue hasta 1946 cuando comenzaron a entregarse premios de terminación y reintegro. Desde entonces, ha sido una cita ineludible para los jugadores, que cada año esperan con ilusión la posibilidad de recibir un premio.

Al igual que en la Lotería de Navidad, el precio de un décimo del Niño es de 20 euros. Según las cifras de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), este año se pondrán a la venta un total de 55 series, con 100.000 billetes en cada una.

El Sorteo Extraordinario del Niño reparte una gran cantidad de premios, y entre ellos, como es habitual, el primero, segundo y tercer premio son de los más esperados.

¿En qué provincias se compran más décimos del Niño?

Cada año se venden miles y miles de décimos del Sorteo Extraordinario del Niño por todo el país. Cierto que Madrid y Barcelona son las ciudades donde más décimos tienen asignados. Sin embargo, hay otra en la que sus ciudadanos 'tiran la casa por la ventana', ya que es la que mayor gasto medio posee por cada habitante.

Loterías y Apuestas del Estado en cada edición lanza un dossier donde revela la consignación de lotería en las provincias y comunidades autónomas.

En dicho informe se revela que en Madrid se consignan 118.738.200 euros con la venta de décimos del sorteo del Niño, que se traduce en una media de 15,70 euros por habitante. Es decir, que no llega ni a un décimo por persona.

Por su parte, en Barcelona parecen ser menos fanáticos del sorteo del Niño que en Madrid, dado que su consigna es de 74.137.600 euros. De media, sería un desembolso de 11,52 euros por habitante.

De tal manera, la provincia donde sus ciudadanos compran más décimos del Niño es Soria. Una situación que ya se dio en la Lotería de Navidad. El furor por la lotería se volverá a vivir el 6 de enero con una media de 54,59 euros por habitante. Es decir, que de media cada soriano comprará casi tres décimos.

El podio lo cierran una vez más Palencia y Burgos, con un desembolso de 31,40 y 32,12 euros por habitante, respectivamente. Mientras que los siguientes son Teruel con una consigna por habitante de 30,76 euros y León con 30,17 euros.

Cabe destacar que a pesar de que varias provincias de Castilla y León se encuentran dentro de las que más consignas por habitante venden, la comunidad autónoma con una media mayor es Asturias con 28,66 euros por habitante. Por su parte, Castilla y León se coloca segunda con 27,88 euros.

Por el contrario, el sorteo del Niño no cuenta con mucho éxito entre los ciudadanos de Ceuta y Melilla. Ambas ciudades autónomas se encuentran al final de la tabla con una consigna por habitante de 4,43 euros en Ceuta y 5,19 en Melilla. Es decir, no llega ni a medio décimo por ciudadano.