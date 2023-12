¿Puedo cobrar el dinero de un premio de la Lotería de Navidad en la administración?

La Lotería de Navidad es uno de los eventos más emocionantes y esperados del año. Ese instante en el que casi toda España enciende su televisor y vuelve a recobrar la ilusión porque los niños de San Ildefonso canturreen alguno de sus décimos acompañado de algo más de ese 'miiiiiil eeeeeuuuuroooooos' desde el Teatro Real de Madrid.

Una ilusión y emoción que cada Navidad vuelve a repetirse en España desde hace más de doscientos años y con la que miles de personas sueñan cada año, sobre todo por ese Gordo de Navidad y sus 400.000 euros al décimo premiado. Un momento con el que todos alguna vez en la vida hemos llegado a soñar, incluso con cualquiera de sus otros premios menores.

Un pellizco perfecto para comprarse algún que otro capricho, viajar, mejorar el día a día, decir adiós a las deudas, cambiar de coche, darnos un respiro con las facturas... Pero ¿dónde tenemos que cobrar exactamente los décimos premiados de la Lotería de Navidad? ¿Pueden cobrarse directamente en la administración? Te lo contamos.

¿Qué hacer si te toca un premio de la Lotería de Navidad?

Lo cierto, es que hay muchas posibles situaciones que pueden darse entre los afortunados a los que les haya tocado alguno de los premios de la Lotería de Navidad, pero lo que es seguro es que a todos nos vendría bien recibir ese ingreso adicional por pequeño que sea. Si por casualidad te encuentras entre los afortunados, además de disfrutar de esa gran alegría y emoción, te conviene tener en cuenta varios aspectos.

Es posible que lo primero que te venga a la mente sea salir a celebrarlo en la calle, pero es importante ser precavido con esto, ya que ahora eres el centro de atención de muchas personas que podrían sentir cierta envidia por ese décimo premiado e incluso corres el riesgo de que alguien intente quedarse con él.

Pero dejando de lado este tipo de situaciones negativas, otro aspecto a considerar es cómo recibirás el dinero, ya que no actuarás de la misma manera si has ganado 1.000 euros que si te ha tocado el premio principal de 400.000 euros (El Gordo). A continuación, te explicamos dónde y cómo puedes cobrar tu premio de la Lotería de Navidad 2023.

¿Qué premios de la Lotería puedo cobrar en una administración?

Para responder a esta pregunta, es fundamental considerar que existen dos tipos de premios, dentro de toda la variedad de cantidades que se dan: los premios menores y los premios mayores. Como premios menores entendemos que son aquellos que otorgan 2.000 euros o menos por décimo. Los premios mayores comprenden el primer, segundo, tercero, cuarto y quinto premio.

Para tener claro dónde cobrar tu premio, tendrás que tener en cuenta a cuál de estas dos categorías pertenece tu premio y en función de ella, podrás determinar dónde podrás reclamar tu premio. Si tu premio es igual o inferior a 2.000 euros, podrás recibir el dinero en cualquier punto de venta de lotería en España. Normalmente, se entrega en efectivo, aunque desde hace dos años también es posible recibirlo a través de Bizum.

Si tienes la fortuna de ganar un premio que esté entre el primero y el quinto, deberás dirigirte a una de las entidades bancarias autorizadas por SELAE, como Santander, CaixaBank, BBVA, Abanca, Banco Sabadell, Bankia o Cajamar, entre otras. En cualquiera de ellas, por lo general, te entregarán el premio en forma de cheque sin cargos adicionales ni intereses.

Otra opción, válida para ambas situaciones, es presentarte en la delegación o sede de Loterías y Apuestas del Estado de tu ciudad o provincia con el décimo y tu documento de identidad.

¿Qué día puedo ir a cobrar un premio de Lotería de Navidad?

Si prefieres tomar precauciones y conseguir el dinero de tu premio lo más pronto posible después de que te haya tocado, es importante que sepas que si tu premio es de menor cuantía, puedes presentarte en cualquier punto de venta de lotería a partir de las 6:00 PM del mismo 22 de diciembre, después de que se hayan realizado todas las verificaciones necesarias tras el Sorteo Extraordinario.

En cambio, si no tienes tanta prisa por cobrarlo, tienes un plazo máximo de tres meses para reclamar tu premio, ya sea en un punto de venta de lotería o en una entidad bancaria. En otras palabras, hasta las 6:00 PM del 22 de marzo de 2024, será el último momento para recibir el dinero que te corresponde. No obstante, es crucial que no descuides este plazo, ya que una vez transcurrido, perderás cualquier derecho y no podrás reclamar tu premio.

