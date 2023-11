Este es el método para saber si un décimo de Lotería de Navidad es falso o no

Conoce el método para saber si un décimo de Lotería de Navidad es falso o no.

Todavía queda tiempo para el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2023. Pero, puede que algunas personas ya hayan empezado a comprar los décimos con los que van a jugar y, en varios casos, no lo hayan hecho en puntos oficiales de venta. Por lo que es probable que se pregunten si estos décimos que han adquirido son verdaderos o falsos.

Ante la duda, lo mejor es Guardar esos boletos, o tener una foto de ellos si lo vas a compartir con otras personas. Esto es algo crucial, ya que, así tienes una prueba de que has comprado dicho décimo, y podrás cobrarlo en caso de que te toque algún premio.

Sin embargo, esto no te va a valer de nada si tu número está premiado, y tienes un décimo falso. Puede que hoy en día te parezca complicado que te estafen comprando lotería, pero puede ocurrir si no tienes cuidado. A continuación te contamos cuáles son las principales claves para evitar que te engañen e identificar un décimo que no es verdadero.

¿Cómo saber si un décimo de Lotería de Navidad es falso?

Para tener la seguridad de que nuestro décimo de lotería es legal, lo primero que hay que tener en cuenta es el lugar en el que se compra. Debes asegurarte de que es una administración o puesto autorizado. Ocurre de igual manera si lo compras por internet, tiene que ser una página web oficial y fiable, como la de Loterías y Apuestas del Estado, dejando de lado páginas o aplicaciones de terceros que no nos inspiren confianza.

[Las administraciones que reparten la suerte de la Lotería de Navidad: ¿tienes una cerca?]

Los signos más fiables son que aparezca el candado al principio de la dirección de la página y que la URL empiece por https://, además de indicar elementos como los de “Comercio Seguro" y "Juego Responsable".

Otra de las formas de comprar que pueden acabar en estafa es a través de los vendedores ambulantes. Si vas por la calle y alguien te ofrece lotería sin tener un puesto oficial, no te fíes. Es bastante probable que los décimos que venden no sean verdaderos o incluso que sean de otros años.

El precio nunca es menor a 20€. Puede que hayas visto alguna oferta, descuento o rebaja, pero no es posible si el décimo es oficial. Esto es frecuente sobre todo en las ventas por internet, así que huye de cualquier web que ofrezca ese tipo de ‘beneficios’. Lo más probable es que se trate de una página no autorizada y pueden estafarte.

[La OCU advierte: esto es lo que debes hacer antes de compartir un décimo de Lotería de Navidad]

Al igual que los billetes con los que pagamos, los décimos de lotería también se hacen en la Fábrica de Moneda y Timbre con sus correspondientes sistemas de verificación y seguridad, para asegurar que no se producen fraudes. Estos son algunos de los detalles a tener en cuenta respecto al boleto físico:

- Debe aparecer el sello de la entidad correspondiente, la especificación de “Fraccionamiento autorizado por Loterías y Apuestas del Estado”, una numeración y un código de barras exclusivo para cada boleto.

- El papel con el que se fabrican los décimos también es especial y único. Todos se imprimen en OCR, que incorpora unas fibras diferentes al papel normal, aunque a simple vista no se note.

- Además del papel, la tinta también es una específica para los décimos. Se trata de una sustancia invisible que solo se puede ver con luz ultravioleta, algo que se puede comprobar en las administraciones.

- Todos los décimos de la Lotería de Navidad sin excepción, llevan la misma imagen. Este 2022 se trata de 'Virgen con el niño en la gloria' del artista Carlo Maratta. Si tiene otra obra se tratará de un décimo falso.

Sigue los temas que te interesan