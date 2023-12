El rap de Don Quijote sobre la Lotería: "¡Lo digo con estilo, si me toca 'El Gordo', me vuelvo loco!"

La cola de la gente que quiere entrar en el Teatro Real para asistir al Sorteo de la Lotería de Navidad de 2023 deja imágenes y anécdotas curiosas de todo tipo. Una de ellas es un señor disfrazado de Don Quijote de la Mancha que ha dedicado un rap a 'El Gordo'.

José Antonio Toro, acompañado de dos amigos, Juan José Saavedra y Juan Jesús Saldaña, ha protagonizado un rap durante la madrugada del 22 de diciembre a la espera de entrar al Teatro Treal.

La letra del rap es la siguiente:"Vamos, vamos a rapear, con Don Quijote sin parar. Y yo te lo voy a contar. Te lo digo con estilo, es un premio compartido, con familia, compañeros y amigos. ¡Y si a mi me toca 'El Gordo', verás cómo me vuelvo loco, me vuelvo loco, me vuelvo loco!".

El rap de Don Quijote sobre la Lotería de Navidad.

José Antonio Toro tiene 59 años y es de Cádiz. Este año ha decidido desembolsar cientos de euros para comprar un total de ocho décimos. Uno de sus números es el 38583. Este es su quinto año viniendo al Sorteo de la Lotería de Navidad, un evento muy especial para él.

"Para mí es como si empezara la Navidad. Es un día muy compartido", declara a EL ESPAÑOL. "Me gusta estar entre los primeros, tiene su esfuerzo estar aquí", añade. Durante la madrugada del 22 de diciembre las temperaturas en el centro de Madrid han rondado los cinco grados. Vino a la capital hace ya tres días con el objetivo de ser uno de los primeros en la cola.

Su disfraz de Don Quijote está hecho en su totalidad con utensilios caseros, asegura. "Curridor de pasta, parasol del coche, un plumero, un palo de la fregona y unos guantes", forman el disfraz.

"Es un lugar para difundir al personaje y sacarle de lo cotidiano. Llevarle a los tiempos modernos. El Quijote es el valedor de los indefensos", comenta a EL ESPAÑOL.

El esperado sorteo de la Lotería de Navidad ha empezado a las 9.00 horas de este 22 de diciembre. Tiene una duración de cuatro horas.

