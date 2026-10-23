ONCE: Cuponazo hoy | Comprobar en directo los resultados del sorteo del viernes 23 de octubre de 2026

El sorteo del Cuponazo de la ONCE se celebra a las 21:25 hora, fijando el cierre de venta de boletos a las 20:55 h.

Por tan solo 3 €, cada participación opta al premio principal de 6.000.000 € a las cinco cifras y la serie, además de 134 premios de 40.000 €.

Los números ganadores se pueden seguir en directo a través de EL ESPAÑOL y consultar en JuegosONCE o puntos oficiales.