ONCE: Cuponazo hoy | Comprobar en directo los resultados del sorteo del viernes 23 de octubre de 2026
ONCE celebra un nuevo sorteo del Cuponazo y repartirá un premio mayor de 6.000.000 € al cupón ganador.
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El sorteo del Cuponazo de la ONCE se celebra a las 21:25 hora, fijando el cierre de venta de boletos a las 20:55 h.
Por tan solo 3 €, cada participación opta al premio principal de 6.000.000 € a las cinco cifras y la serie, además de 134 premios de 40.000 €.
Los números ganadores se pueden seguir en directo a través de EL ESPAÑOL y consultar en JuegosONCE o puntos oficiales.
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ONCE: Cuponazo hoy | ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy se celebra a las 21:25 h. Recordad que el plazo de compra de boletos ha cerrado a las 20:55 h.
Podéis seguir la retransmisión en directo por la web de JuegosONCE, en La 1 de TVE y en directo a través de EL ESPAÑOL. ¡Mucha suerte a todos los participantes en el sorteo de esta noche!
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ONCE: Cuponazo hoy | ¡Cuenta atrás para el cierre de venta de cupones!
Quedan apenas cinco minutos para que se cierren las ventas oficial de boletos del Cuponazo de la ONCE. A las 20:50 h el margen para validar tu combinación se agota rápidamente.
Si aún no tienes tu cupón de 3 €, acude de inmediato al punto de venta más cercano o valida tu boleto online en JuegosONCE. ¡Son los últimos instantes para optar a los 6.000.000 €!
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Cuponazo ONCE | ¿Cómo es el sorteo?
El sorteo se realiza mediante un sistema de bombos automáticos y extracción aleatoria de bolas. Se utilizan 5 bombos principales para determinar la cifra de 5 dígitos y 1 bombo adicional para elegir el número de serie.
De las bolas extraídas sale la combinación ganadora de 5 cifras y la serie agraciada con 6 millones de euros. De esa misma cifra se derivan automáticamente las distintas categorías secundarias y el reintegro.
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Cuponazo de la ONCE, hoy | ¿Qué precio tiene un cupón?
El precio de un cupón individual para el sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy es de 3 euros.
Con ese único importe de 3 euros se opta al bote principal de 6.000.000 € y al resto de categorías de premios secundarios y reintegros de la jornada.
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ONCE: Cuponazo | ¿Qué premios reparte el reintegro?
El reintegro del Cuponazo otorga un premio de 3 € —lo equivalente al coste del boleto—. Esta compensación se concede si la primera o la última cifra de tu combinación coincide con la del número premiado.
En total se reparten más de dos millones de reintegros por cada sorteo. De este modo, recuperar la inversión inicial resulta sumamente accesible al contar con dos vías distintas de acierto directo.
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ONCE: Cuponazo hoy | ¿Qué premios se reparten?
El primer premio reparte un gran bote principal de 6.000.000 € a las cinco cifras y la serie. Además, se otorgan 134 premios de 40.000 € a los cupones que acertéis solo las cinco cifras.
El sorteo distribuye miles de premios secundarios de entre 3 € y 500 € por acertar las primeras o últimas cifras. También garantiza reintegros de 3 € tanto a la primera como a la última cifra.
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ONCE: Cuponazo hoy | ¿Cuál es la hora límite para comprar boletos?
La hora límite oficial para comprar boletos del Cuponazo de hoy es a las 20:55 horas. A partir de ese momento se cierra la venta para dar paso al sorteo.
Quedan escasos minutos antes de que los terminales de venta se desactiven y el bombo empiece a girar. ¡Asegúrate de adquirir tu combinación antes de que finalice el plazo!
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ONCE: Cuponazo | ¿A qué hora es el sorteo?
El sorteo del Cuponazo de la ONCE arranca puntual a las 21:25 h. Recordad que la venta oficial de boletos finaliza a las 20:55 h.
Apenas quedan unos minutos para sellar vuestro boleto y optar al gran bote de esta noche. ¡Comprobad bien la hora antes de que cierre!
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ONCE: Cuponazo hoy | ¡Bienvenidos al sorteo en directo!
¡Muy buenas noches a todos y bienvenidos al directo del sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy, 23 de octubre! Hoy están en juego 6 millones de euros.
Acompañadnos minuto a minuto a través de EL ESPAÑOL para conocer los números afortunados y saber si la suerte está de vuestra parte esta noche. ¡Arrancamos!